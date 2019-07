'Nintendo gaat drift-probleem bij Joy-Con-joysticks van Switch gratis repareren'

Nintendo heeft zijn klantenservice opgedragen om niet langer kosten in rekening te brengen als Nintendo Switch-bezitters aankloppen wegens problemen met de joysticks op de Joy-Cons. Althans, dat stelt Vice Games op basis van interne Nintendo-documenten.

Vice Games meldt dat Nintendo ook klanten gaat compenseren die eerder al betaald hebben om hun Joy-Con te laten repareren. In de documenten zou staan dat klanten voor het laten repareren niet langer bewijs hoeven aan leveren dat ze de Switch daadwerkelijk hebben aangeschaft. Daarnaast zou Nintendo niet controleren wat de status van de garantie is. Vice baseert zich op een memo die werd overhandigd door een bron die bekend is met Nintendo's geüpdatete ondersteuningsdocumentatie.

De website heeft Nintendo op basis van de interne documentatie om een reactie gevraagd, maar het Japanse bedrijf gaf slechts een reactie die het eerder ook al had gepubliceerd. Daarin zegt Nintendo dat het zich bewust is van de 'recente berichten dat sommige Joy-Con-controllers niet correct reageren', maar spreekt het nog niet over een ruimhartig beleid ten aanzien van de problemen.

Volgens Vice zegt Nintendo nergens in de documentatie dat er een fout zit in de Joy-Cons; het bedrijf zou alleen aangaven dat het snel de kwestie wil afhandelen, waarbij het specifiek wijst op 'recente berichten en de grote aandacht die het onderwerp heeft gekregen'. Als de kosteloze reparaties daadwerkelijk nieuw beleid van Nintendo is, dan zal nog moeten blijken of dit ook wereldwijd wordt toegepast.

Vice nam de proef op de som en vroeg een medewerker die het drift-probleem met zijn eigen Switch ervoer om contact op te nemen met Nintendo's klantenservice. Hem werd gevraagd om nieuwe firmware te installeren en door een calibratieproces te gaan. De problemen waren daarmee niet verholpen en hij belde terug, waarna de klantenservicemedewerker geen weerstand bood en aangaf dat Nintendo de kosten voor verzenden en repareren op zich zou nemen.

Onlangs bleek dat Nintendo wordt aangeklaagd door een Amerikaans advocatenkantoor. Dat betreft een collectieve zaak waarvoor elke Amerikaanse Switch-bezitter kan intekenen. Het probleem betreft de werking van de joysticks op de Joy-Cons. Volgens veel klachten op het internet en het advocatenkantoor kan er sprake zijn van 'drifiting'. De gebruiker raakt de joystick dan niet aan, maar de Switch denkt toch dat dat het geval is, met als gevolg dat in een spel bijvoorbeeld het cameraperspectief verandert of een personage in beweging komt.