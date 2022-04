Joy-Con-problemen Switch vergde minstens duizenden reparaties per week in VS

Een Amerikaans reparatiecentrum voor Nintendo Switch-hardware in de Verenigde Staten kreeg op het hoogtepunt van de problemen met drift in de Joy-Con-sticks iedere week duizenden exemplaren binnen. Het centrum kon de grote hoeveelheid niet aan en maakte veel fouten.

Dat vertelt een anonieme bron die bij het reparatiecentrum heeft gewerkt aan gamingnieuwssite Kotaku. Het gaat om een reparatiecentrum in de staat New York, dat reparaties uitvoerde voor klanten 'ten oosten van de Mississippi-rivier', waar ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking woont. Dat reparatiecentrum is van een derde partij en voert reparatiewerk uit in opdracht van Nintendo.

In 2017 en 2018 stuurde Nintendo nog nieuwe exemplaren van controllers als die drift vertoonden. Daarna veranderde het bedrijf van strategie en moesten alle controllers gerepareerd worden. Op het hoogtepunt van de drukte rondom controllerreparaties kwamen dus duizenden exemplaren per week binnen. Wellicht dat van tienduizenden gesproken kan worden als er geëxtrapoleerd naar heel de VS. Voor de context: in februari maakte Nintendo bekend dat het meer dan 100 miljoen Switch-consoles heeft geleverd.

Van die aantallen moest 90 procent binnen vier dagen gerepareerd worden en dat leverde een werkdruk op die het reparatiecentrum moeilijk aankon. Op een gegeven moment kreeg het centrum een werkplaats die alleen maar bestemd was voor Joy-Con-reparaties. Nintendo brengt klanten geen kosten in rekening voor reparaties voor Joy-Con-drift.

Hoewel de overweldiging waar het reparatiecentrum mee te maken kreeg ook verklaard kan worden door simpelweg onvoldoende investeringen in het centrum, leidde het hoe dan ook tot 'heel veel' fouten bij de reparaties. Wat voor fouten er gemaakt werden, meldt Kotaku op een verwisselde console na niet, maar meldingen van Joy-Cons die terugkomen van een reparatie en nog steeds drift vertonen, zijn makkelijk op het internet te vinden.

Kotaku omschrijft het 'hoogtepunt' van de hoeveelheid reparaties alsof het iets is dat in het verleden ligt. Dat zou goed kunnen, aangezien Nintendo vorig jaar liet weten dat de betrouwbaarheid van de controllers sinds de console-release verbeterd is en ze duurzamer zijn dan voorheen, maar dat het probleem nog altijd voorkomt, 'net als een autoband altijd slijt'. In 2020 bood Nintendo zijn excuses voor de drift aan.

Stick drift doet zich voor wanneer een analoge controller vanuit een neutrale positie toch voortdurend een beweging doorgeeft aan de console, wat gameplay enorm belemmert. IFixit publiceerde in 2019 een artikel waarin het uiteenzet wat de opties zijn wanneer een Joy-Con drift vertoont. IFixit stelt daarin dat de Joy-Cons gerepareerd worden door Nintendo als ze binnen de garantieperiode vallen, maar volgens een rapport van Vice kijkt Nintendo bij drift niet naar de garantie.