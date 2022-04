Ubisoft kondigt 'team battle arena'-game Project Q aan

Ubisoft heeft een 'team battle arena'-game aangekondigd genaamd Project Q. De Franse gameuitgever en ontwikkelaar onderstreept dat het geen battle royale-game is. Wel gaat het om een player-versus-player-titel.

Ubisoft vertelt dat de game in vroege stadia van ontwikkeling is. Wel zijn de formulieren om deel te nemen aan de eerste tests van de game geopend. Die tests vinden plaats op de huidige en vorige generatie Xbox en PlayStation en Windows. Verder verzekert Ubisoft geĆÆnteresseerden ervan dat het 'geen plannen heeft' om nft's in de game te verwerken. Tot slot bevat deze officiĆ«le bekendmaking een afbeelding van wat concept art van het spel.

Aan de minder officiƫle kant valt er ook wat te melden over Project Q. Het was een van de games op de uitgelekte titellijst van gamestreamingdienst Geforce NOW. Nvidia noemde de inhoud van die lijst 'speculatief', maar sinds het uitlekken in september vorig jaar zijn opvallend veel van die speculaties werkelijkheid geworden, waaronder God of War voor Windows, Kingdom Hearts IV, Crysis 4, Sniper Elite 5 en nog veel meer. Ubisoft probeerde de lijst middels een dmca -verzoek offline te halen, zonder succes.

Een andere onofficiĆ«le bron van informatie is er ook nog. Op vrijdag kwam informatie over de game naar buiten via de doorgaans goed geĆÆnformeerde leaker Tom Henderson en website eXputer. De game zou, in elk geval tijdens deze testfase, bestaan uit de modi Battle Zone en Showdown. De laatstgenoemde modus betreft een kleinschalige battle royale waarbij vier teams van twee spelers proberen om als enige te overleven. De Battle Zone-modus hanteert het arenaformat waarbij twee grotere teams van vier spelers proberen om als eerste honderd punten te behalen. De modus wordt door Henderson vergeleken met Hardpoint uit de Call of Duty-franchise; teams moeten in dat geval zo lang mogelijk verschillende locaties in handen houden om punten te verdienen.

In de tussentijd heeft Henderson zijn artikel aangevuld met wat ruwe gameplaybeelden van Project Q. Daarop is ook duidelijk te zien dat de game nog niet aan het einde van zijn ontwikkeling staat.