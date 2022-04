'Ubisoft werkt aan pvp-arenagame met battle royale-modus'

Ubisoft Bordeaux werkt naar verluidt aan een 'pvp-arenagame' met een battle royale-modus. De game, vooralsnog bekend onder codenaam Project Q, zou twee gamemodi krijgen waarbij maximaal acht spelers in verschillende teamconfiguraties strijden om de overwinning.

Project Q is een competitieve game waarbij wedstrijden op een kleine schaal worden uitgevochten, zo meldt de doorgaans goed geïnformeerde leaker Tom Henderson via eXputer. Hij zou acht bronnen hebben gesproken die een uitnodiging voor een playtest van de onaangekondigde game ontvingen. Project Q dook in september van 2021 voor het eerst op toen Nvidia GeForce Now het spel per ongeluk vermeldde.

De game zou, in elk geval tijdens deze testfase, bestaan uit de modi Battle Zone en Showdown. De laatstgenoemde modus betreft een kleinschalige battle royale waarbij vier teams van twee spelers proberen om als enige te overleven. De Battle Zone-modus hanteert het arenaformat waarbij twee grotere teams van vier spelers proberen om als eerste honderd punten te behalen. De modus wordt door Henderson vergeleken met Hardpoint uit de Call of Duty-franchise; teams moeten in dat geval zo lang mogelijk verschillende locaties in handen houden om punten te verdienen.

Henderson meldt ook dat hij gameplaybeelden van Project Q heeft ingezien en beschrijft de visuele stijl van de game als vergelijkbaar met Knockout City en Overwatch. Beide games hebben een cartooneske grafische stijl.

Het is niet voor het eerst dat Ubisoft een battle royale maakt, al mislukte de meest recente poging van de Franse uitgever. Hyper Scape werd in de zomer van 2020 aangekondigd maar al snel bleek de battle royale niet aan de verwachtingen van het bedrijf te voldoen. In januari van 2022 kondigde Ubisoft aan te stoppen met de ontwikkeling van het spel. Vanaf 28 april zijn er geen servers meer voor de game beschikbaar en is Hyper Scape dus niet meer speelbaar.