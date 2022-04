Rainbow Six Siege krijgt voor het eerst in drie jaar tijd een nieuwe map

Ubisoft heeft een nieuwe map toegevoegd aan Rainbow Six Siege, een countryclub en landgoed in Noord-Ierland genaamd Smaragdvlakten. Het is de eerste nieuwe speelomgeving in drie jaar tijd die aan de game wordt toegevoegd. De nieuwe map is vanaf woensdag te spelen.

De nieuwe map, Emerald Plains, of Smaragdvlakten, bestaat uit een kasteel van twee verdiepingen in Noord-Ierland met het daaromheen liggende landgoed. Het gebouw dient als country club waarbij de benedenverdieping modern is ingericht en de bovenste als klassiek landhuis. Het landhuis heeft een dakraam waar doorheen naar beneden geschoten en geabseild kan worden, drie trappenhuizen en een atrium met veel objecten om achter te verschuilen. De map is geïnspireerd door de maps Border en Bartlett University.

De middelgrote map is onderdeel van Jaar 7 Seizoen 1, Demon Veil en komt met Operator Azami. Dat is een verdedigende Operator uit Japan met een werpbaar kibames dat bij inslag een materiaal loslaat dat stolt tot een kogelvrij oppervlak. Azami werd in maart al aan het nieuwe seizoen toegevoegd.

De map is sinds 23 maart te spelen op de Test Server van Rainbow Six Siege, maar is dinsdagnacht toegevoegd aan de live-server. Het is de 21ste map die aan de game wordt toegevoegd, maar de laatste was uit maart 2019, toen de map Outback werd toegevoegd aan Jaar 4, Seizoen 1. De map is middelgroot en is te spelen in de gamemodi Ranked, Unranked, Quick Match, Team Deathmatch, Newcomer en Lone Wolf PvE. In de patchnotes is te lezen dat er naast een nieuwe map, ook gewerkt is aan het uitbalanceren van een aantal personages en gadgets.