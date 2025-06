Ubisoft brengt Rainbow Six SMOL-smartphonegame uit voor Netflix-abonnees

Ubisoft heeft Rainbow Six SMOL uitgebracht, een isometrische roguelite-singleplayershooter voor iOS en Android. Het spel heeft een speelser uiterlijk dan eerdere Rainbow Six-games en bestaat uit meerdere gamemodes.

Rainbow Six SMOL werkt met Operators die eigen wapens, bonussen en unieke acties hebben. Spelers kunnen voor missies kiezen met welke Operators ze de missie willen uitvoeren. Na succesvolle missies krijgen spelers credits om hun Operator te upgraden of van nieuwe wapens te voorzien. Als ze een missie verliezen, zijn spelers de behaalde upgrades voor die Operator kwijt. Spelers kunnen meerdere Operators meenemen op missies.

De game heeft tien vijandfacties zoals draken, duivels en mensen, en vijf gamemodussen. Daarbij gaat het om bommen die onschadelijk gemaakt moeten worden, gijzelaars die gered moeten worden, of vijanden die uitgeschakeld moeten worden. Binnen de spelwereld is 'alles' te vernietigen, stelt Ubisoft. Het spel is alleen beschikbaar voor Netflix-abonnees.