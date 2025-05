GTA-trilogie is 18 miljoen keer gedownload op Netflix

De GTA-trilogie op Netflix is volgens de streamingdienst 18 miljoen keer gedownload. Dat blijkt uit data van Appmagic. De drie games zijn sinds 14 december 2023 voor smartphones beschikbaar op het streamingplatform.

GTA: San Andreas is van de drie games de populairste. Volgens Mobilegamer.biz, dat de data van Appmagic kon bekijken, werd de game op iOS en Android samen zo’n 11,6 miljoen keer gedownload. Vooral op iOS is GTA: San Andreas populair, met 9,1 miljoen downloads. Op de tweede plaats staat GTA: Vice City. IOS-gebruikers hebben de game 3,1 miljoen keer gedownload, Android-gebruikers zo’n 900.000. GTA III werd in totaal 2,4 miljoen keer gedownload, waarvan 1,7 miljoen op iOS en 700.000 op Android.

Hoewel Netflix zelf geen exacte cijfers deelt, liet het in een brief aan aandeelhouders weten dat ‘betrokkenheid bij het gamesegment’ vorig jaar verdrievoudigde tegenover het jaar 2022. De release van de GTA-trilogie speelde daarbij een belangrijke rol, zegt het bedrijf. Volgens Netflix was dat de grootste release van een game op het platform tot nu toe. Sommige gebruikers, zegt het in de brief, hebben Netflix enkel geïnstalleerd om GTA te spelen.