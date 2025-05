Rockstar voegt 'Classic Lighting' toe aan GTA-remasters

Rockstar Games heeft een update uitgebracht voor GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, waardoor de geremasterde games dezelfde licht- en luchteffecten krijgen als de oorspronkelijke games. Zo komt de sfeer van de games meer overeen met de oorspronkelijke titels.

De Classic Lighting-instelling voegt de misteffecten en kleurenfilters van de oorspronkelijke games toe. Het effect is voornamelijk te zien bij GTA: San Andreas, waarbij het origineel een sepiakleurenfilter had. De geremasterde versie had dit filter niet, waardoor de game volgens sommige spelers 'killer' overkwam. Rockstar bracht de Classic Lighting-instelling eerder naar de mobiele versie van de games; nu verschijnen ze ook voor de pc- en consoleversies. Overigens brachten modders eerder een mod uit die de misteffecten toevoegde. De remasters verschenen eind 2021.