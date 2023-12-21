Lapsus$-hacker die GTA VI-beelden lekte is veroordeeld tot 'levenslange tbs'

De 18-jarige Lapsus$-hacker Arion Kurtaj is veroordeeld tot 'levenslange tbs'. De Brit lekte vorig jaar beelden van de aankomende GTA VI-game van Rockstar Games vroegtijdig uit. Door zijn vaardigheden en verlangen naar cybercrime zou hij een te groot maatschappelijk risico vormen.

De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was. Er zouden tientallen meldingen aan zijn adres zijn van letsel en materiële schade, zo meldt de BBC. Artsen zouden Kurtaj vanwege autisme ongeschikt achten om terecht te staan, waardoor aan de jury is gevraagd om te bepalen of hij de intentie had om terug te keren naar de cybercriminaliteit. Volgens de jury was hij daartoe 'zeer gemotiveerd'.

Het team dat de hacker verdedigde, voerde aan dat het succes van de GTA VI-trailer impliceerde dat de hack van Kurtaj de ontwikkelaar weinig schade had toegebracht - de trailer haalde het wereldrecord voor de meest bekeken gameaankondiging binnen één dag. De rechter stelt echter dat er wel degelijk slachtoffers zijn en schade is veroorzaakt. Rockstar Games vertelde de rechtbank dat het 5 miljoen dollar kostte om de hack te herstellen, alsook duizenden uren aan personeelstijd. Daarnaast stelt de rechter dat hij en Lapsus$ de nodige schade aanbrachten met andere hacks op individuen en bedrijven.

Een ander Lapsus$-lid werd schuldig bevonden in hetzelfde proces. Deze 17-jarige hacker werkte samen met Kurtaj en andere leden aan het hacken van onder meer Nvidia en BT/EE. Ook stalen ze cryptovaluta uit cryptowallets van individuen. De 17-jarige, wiens naam vanwege zijn leeftijd niet genoemd werd, is veroordeeld tot 18 maanden jeugdrehabilitatie met intensief toezicht.

Kurtaj was onder meer verantwoordelijk voor de Rockstar-hack waarbij vorig jaar 3GB aan interne GTA VI-beelden gelekt werd. In totaal lag er meer dan 50 minuten aan gameplay op straat. Het werd onder meer al vroeg bekend dat de volgende Grand Theft Auto-titel een vrouwelijk speelbaar personage krijgt. Eerder deze maand was dit hoofdpersonage, met de naam Lucia, te zien in de eerste trailer van GTA VI. De opvolger van GTA V verschijnt in 2025 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

In Nederland is het niet mogelijk om levenslang tbs, oftewel terbeschikkingstelling, opgelegd te krijgen, al kan de maatregel in principe wel eindeloos verlengd worden. In het Verenigd Koninkrijk, waar de 18-jarige hacker vandaan komt, is het mogelijk om iemand voor onbepaalde tijd naar een ziekenhuis te sturen in plaats van de gevangenis. Er is daardoor geen noodzaak om de maatregel te verlengen, al kan de maatregel die op tbs lijkt, wel eindigen op het moment dat artsen iemand niet langer als een gevaar voor de maatschappij beschouwen.