Lapsus$-hacker die GTA VI-beelden lekte is veroordeeld tot 'levenslange tbs'

De 18-jarige Lapsus$-hacker Arion Kurtaj is veroordeeld tot 'levenslange tbs'. De Brit lekte vorig jaar beelden van de aankomende GTA VI-game van Rockstar Games vroegtijdig uit. Door zijn vaardigheden en verlangen naar cybercrime zou hij een te groot maatschappelijk risico vormen.

De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was. Er zouden tientallen meldingen aan zijn adres zijn van letsel en materiële schade, zo meldt de BBC. Artsen zouden Kurtaj vanwege autisme ongeschikt achten om terecht te staan, waardoor aan de jury is gevraagd om te bepalen of hij de intentie had om terug te keren naar de cybercriminaliteit. Volgens de jury was hij daartoe 'zeer gemotiveerd'.

Het team dat de hacker verdedigde, voerde aan dat het succes van de GTA VI-trailer impliceerde dat de hack van Kurtaj de ontwikkelaar weinig schade had toegebracht - de trailer haalde het wereldrecord voor de meest bekeken gameaankondiging binnen één dag. De rechter stelt echter dat er wel degelijk slachtoffers zijn en schade is veroorzaakt. Rockstar Games vertelde de rechtbank dat het 5 miljoen dollar kostte om de hack te herstellen, alsook duizenden uren aan personeelstijd. Daarnaast stelt de rechter dat hij en Lapsus$ de nodige schade aanbrachten met andere hacks op individuen en bedrijven.

Een ander Lapsus$-lid werd schuldig bevonden in hetzelfde proces. Deze 17-jarige hacker werkte samen met Kurtaj en andere leden aan het hacken van onder meer Nvidia en BT/EE. Ook stalen ze cryptovaluta uit cryptowallets van individuen. De 17-jarige, wiens naam vanwege zijn leeftijd niet genoemd werd, is veroordeeld tot 18 maanden jeugdrehabilitatie met intensief toezicht.

Kurtaj was onder meer verantwoordelijk voor de Rockstar-hack waarbij vorig jaar 3GB aan interne GTA VI-beelden gelekt werd. In totaal lag er meer dan 50 minuten aan gameplay op straat. Het werd onder meer al vroeg bekend dat de volgende Grand Theft Auto-titel een vrouwelijk speelbaar personage krijgt. Eerder deze maand was dit hoofdpersonage, met de naam Lucia, te zien in de eerste trailer van GTA VI. De opvolger van GTA V verschijnt in 2025 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X/S.

In Nederland is het niet mogelijk om levenslang tbs, oftewel terbeschikkingstelling, opgelegd te krijgen, al kan de maatregel in principe wel eindeloos verlengd worden. In het Verenigd Koninkrijk, waar de 18-jarige hacker vandaan komt, is het mogelijk om iemand voor onbepaalde tijd naar een ziekenhuis te sturen in plaats van de gevangenis. Er is daardoor geen noodzaak om de maatregel te verlengen, al kan de maatregel die op tbs lijkt, wel eindigen op het moment dat artsen iemand niet langer als een gevaar voor de maatschappij beschouwen.

Door Sabine Schults

Redacteur

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Reacties (223)

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Vlizzjeffrey 21 december 2023 21:17
Levenslang tbs voor het hacken van een gameuitgever en beelden uitlekken van een nog niet uitgebrachte game, heftig.
Keypunchie @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:50
De term “levenslange” tbs is wat gek.

TBS is altijd zonder einddatum, omdat het een therapie betreft. Als je behandeling geslaagd is, wordt je vrijgelaten.

Helaas slaat bij sommigen een behandeling nooit aan en die eindigen dan op de long-stay.

Dit is echter niet de bedoeling. De bedoeling is dat je eventueel de samenleving weer in kunt.

[Reactie gewijzigd door Keypunchie op 22 juli 2024 20:09]

Csotranme @Keypunchie22 december 2023 00:47
Klopt maar in NL is TBS per definitie juist niet levenslang.
Beetje hetzelfde verhaal waarom een levenslange gevangenisstraf tegenwoordig ook niet meet echt levenslang is.

TBS is voor 2 jaar en dan moet de rechter uitspraak doen of TBS voortgezet wordt of opgeheven. Iedere 2 jaar weer.
In de praktijk gaat een cliënt gemiddeld pas met 5 jaar op begeleid verlof "een blokje om".
Na 7 jaar onbegeleid/werken buiten de muur etc.
segil @Csotranme22 december 2023 08:47
In NL is een levenslange gevangenisstraf weldegelijk levenslang, tenzij er gratie verleend wordt. Maar dat komt volgens mij nog weinig voor. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/...ge_gevangenisstraf#Gratie
Csotranme @segil22 december 2023 10:09
Vroeger ja (voor 2017).

Sinds 2017 is er een herbeoordeling na 25 jaar. Dus is levenslang geen levenslang meer in theorie.

Levenslang van voor 2017 was/is in strijd met artikel 6 van EVRM omdat er geen uitzicht is op vrijlating.
Daarom is er sinds 2017 die herbeoordeling na 25 jaar.

En daar komt inderdaad de mogelijkheid gratie nog naast die je altijd hebt.
segil @Csotranme22 december 2023 10:23
dat moet dan nog gaan blijken, want de minister was hier niet happig mee (lees: VVD, partij van Law and Order).
TilDan @segil22 december 2023 11:45
Dat klopt, maar hier gaat het over TBS. Dat is een maatregel ten behoeve van de maatschappelijke veiligheid, dus niet hetzelfde en ook niet vergelijkbaar met een gevangenisstraf, die voornamelijk is gericht op leedtoevoeging en algemene en bijzondere preventie.

TBS kan in NL nooit voor onbepaalde tijd of voor levenslang worden opgelegd, hooguit voor twee jaar met de mogelijkheid voor de rechter om steeds met een of twee jaar te verlengen (artikel 38d Wetboek van Strafrecht).

[Reactie gewijzigd door TilDan op 22 juli 2024 20:09]

DirtyBird @Csotranme22 december 2023 08:44
Levenslang is levenslang. Na 25 jaar mag je verzoek tot vrijlating indienen, maar toezegging is absoluut niet vanzelfsprekend.
carpebios @Csotranme22 december 2023 12:31
Ik werkte daar als regiebehandelaar. Maar dat is niet pas na 5 jaar maar veel eerder.
Yankovic @Keypunchie22 december 2023 01:03
Er is wel degelijk een verschil.

In Nederland moet een TBS maatregel minimaal om de 2 jaar opnieuw door een rechter worden geevualeerd. Daarbij moet het behandelend team onderbouwen waarom het verstandig is om de maatregel met 2 jaar te verlengen en wat hun plan is om de 'dader' te laten reintegreren in de samenleving.
Er is daarmee een duidelijke focus op proactieve en veilige reintegratie.

In Engeland kan je dus daadwerkelijk levenslang TBS krijgen. Dit wordt dus nooit meer actief herzien tenzij het behandelend team zelf stappen initieert. Je bent dus aan de goedheid, kennis en kunde van de artsen overgeleverd of je ooit weer terugkomt in de maatschappij waarbij in Nederland altijd nog een kritische blik op het proces wordt gelegd.
TheVivaldi @Keypunchie22 december 2023 10:41
Daarom staat er in het artikel ook “In Nederland is het niet mogelijk om levenslang tbs, oftewel terbeschikkingstelling, opgelegd te krijgen”

Alleen gaat het hier niet over Nederland, dus het kan in andere landen best anders zijn. In dit geval kun je in het VK wel degelijk levenslang tbs krijgen.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 22 juli 2024 20:09]

itaalol @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:48
Nou, nee. Als hij dit kon met een telefoon en een tv op een hotelkamertje stel je voor wat hij kan met toegang tot krachtige computers. Een gevaar voor de maatschappij.
djwice @itaalol22 december 2023 08:35
Iemand die goed is met verbanden leggen is direct een gevaar? Neem maar even aan dat als hij dit kan hij als hij dat wil toegang heeft tot krachtige computers. Die heb je alleen heel vaak niet nodig. Hoe slimmer je denkt hoe minder brute force je nodig hebt.
sjameasypoo @djwice22 december 2023 16:56
Iemand die verbanden kan leggen en dat blijkbaar wil gebruiken om tegen de wet in te gaan.
itaalol @djwice22 december 2023 22:04
Iemand die goed is met verbanden leggen én ze misbruiken bedoel je?
3raser @itaalol22 december 2023 09:13
Stel je voor dat iemand slimmer is dan jij. Dan ben je wel direct een gevaar voor de maatschappij.

Maar zonder gekheid, het klinkt meer alsof deze jongen gewoon goede begeleiding nodig heeft. Met zijn kennis en inzicht zou hij net zo goed een specialist in netwerkbeveiliging kunnen worden. Maar het criminele pad geeft hem waarschijnlijk op dit moment meer uitdaging. En als hij weinig besef heeft van goed en kwaad dan kun je hem dat ook niet aanrekenen.
sjameasypoo @3raser22 december 2023 17:01
Zo kun je werkelijk iedere verantwoordelijkheid teniet doen. Een maffiabaas is waarschijnlijk een hele goede manager, maar ja, dat hij weinig besef heeft van goed en kwaad kun je hem niet aanrekenen.
Wat je zegt is dat iemand met autisme per definitie niet verantwoordelijk is en alleen gebruikt kan worden als gereedschap voor doeleinden van anderen.
itaalol @3raser23 december 2023 22:20
Waar slaat dat op, iemand die slimmer dan mij is, is een gevaar voor de maatschappij? Volgens mij heeft deze persoon meer dan bewezen een gevaar voor de maatschappij te zijn.

Je hebt het over een specialist worden en vervolgens heb je het over iemand die weinig besef van goed en kwaad heeft. Recipe for disaster.
Lethalis @itaalol22 december 2023 18:38
Een telefoon is tegenwoordig al een krachtige computer. Niet zo gek dat hij daarmee van alles kon.

Daarnaast lijkt de hele "hack" technisch niet heel hoogwaardig te zijn geweest en is het eerder een waarschuwing aan bedrijven om niet alles op platforms zoals Slack te dumpen.
itaalol @Lethalis23 december 2023 22:21
Waarom is de hack niet heel hoogwaardig geweest? Het lijkt me dat Rockstar toch wel een gedegen security heeft.
Placid_K @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:23
Zo simpel is het niet. Rechter kijkt naar veel meer zaken. Hij stal geld van anderen en persten bedrijven af. En de kans dat-ie zoiets weer gaat doen, lijkt groot. En je kan de Nederlandse tbs niet 1 op 1 vergelijken met die van Engeland.
Csotranme @Placid_K21 december 2023 23:12
*cso woont naast een TBS kliniek en actief betrokken bij commissies daar ;)

Nergens ter wereld is er iets als een vorm van TBS zoals wij dat hier kennen in NL.

Vrijwel overal ter wereld schrijven ze je gewoon af en stoppen ze je levenslang weg.
De Amerikanen beginnen het inmiddels wel een beetje te snappen en die komen hier zelfs in NL kijken wat wij met TBS doen en wat het oplevert.
Ja, een deel gaat alsnog naar de "long stay" en kan/mag nooit meer de samenleving in.
Een groot deel na vele jaren intensieve behandeling en begeleiding wel en kan weer bijdragen aan de maatschappij.

Ik heb me niet verdiept in de situatie en toestand van deze hacker maar ik kan me best indenken dat er een vorm van onbegrip/niet willen snappen van een autist hier deels aan de orde is.
Het werkt twee kanten op. Autist moet er zelf mee om leren gaan en de omgeving kan wat moeite doen om zo iemand te begrijpen.
Amandess @Csotranme22 december 2023 13:10
Zeker, je kunt je ook afvragen of je zo'n jongen niet onder begeleiding een white hacker kunt maken. Juist iemand die zo gemakkelijk de grote bedrijven hackt, is ontzettend waardevol om diezelfde bedrijven te helpen zichzelf beter te beschermen.

Overigens zou het me ook niets verbazen als die via een achterdeur alsnog een baan aangeboden krijgt waar hij onder 24/7 beveiliging alsnog door kan blijven hacken, maar men nu profiteert van z'n acties. Moet je er alleen wel voor zorgen dat je een goede veilige omgeving voor hem maakt zodat hij het fysiek en mentaal trekt. Dat zal wel enig maatwerk vergen. Misschien is het ook wel gewoon een soort verslaving? Of het enige waar hij echt goed in is.

Lijkt mij in ieder geval zonde om zo'n persoon levenslang zonder elektronische devices op te sluiten.
sjameasypoo @Amandess22 december 2023 16:45
Autistisch betekent niet per definitie willoos. Deze jongen heeft ervoor gekozen zijn talenten op een andere manier in te zetten dan dat jij beschrijft. Hij zal daar de consequenties van moeten dragen, ook al is dat 'zonde' van zijn talent.
Een hele andere kwestie is natuurlijk de straf en de strafmaat. Dat is moeilijk te beoordelen, omdat het artikel laat doorschemeren dat hij voor meerdere vergrijpen is veroordeeld. Het is mij ook niet duidelijk of hij nu om de hack is veroordeeld tot 'TBS', of om de gewelddadigheden in de gevangenis. Het lijkt mij zeer vreemd als dat voor het hacken is, want dan zou je aan moeten tonen dat het hacken door zijn geestesgesteldheid komt. In een paranoide psychose kan ik me dat nog enigszins voorstellen (alhoewel deze hack dan ook moeilijk te volgen is), maar bij autisme is dat al lastiger. Dat hij goed is met code door kenmerken die samenhangen met zijn autisme, maakt nog niet dat hij ook moet gaan hacken en zeker niet met een zwarte pet bij Rockstar.
Mijn beste gok is dat hij vanwege het geweld in de gevangenis veroordeeld is tot de kliniek, niet voor de hack(s), en dat in het VK de rechter daar geen einddatum aan stelt, maar tzt het medisch team.
nervwrecker @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:21
Jochie heeft wel iets meer dan dat gedaan heh De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was.
Maar inderdaad dat zou hier in nl niet gebeuren

[Reactie gewijzigd door nervwrecker op 22 juli 2024 20:09]

djwice @nervwrecker21 december 2023 21:47
Wellicht is dat geweld een uiting van frustratie dat hij niet begrepen wordt?

En laten we wel wezen 5 miljoen om een hack te dichten, dan heb je wel heel inefficiënt resources ingezet. Of onnodig dure licenties voor je software.
Zer0 @djwice21 december 2023 21:57
[quote[Wellicht is dat geweld een uiting van frustratie dat hij niet begrepen wordt?[/quote]
Ja en? Als niet begrepen worden je leidt tot (regelmatig) geweld dan hoor je niet in de samenleving thuis, tot je er eventueel mee om leert gaan, en moet je de hulp krijgen die je nodig hebt. Dat is ook exact wat er nu gebeurt, hij gaat een inrichting in, en mag er weer uit als hij geestelijk gezond is.
Laar19 @Zer022 december 2023 10:07
Misschien heeft hij er wel (deels) mee om leren gaan, maar werd het er mee omgaan onmogelijk gemaakt door de situatie waarin hij zat.

Ik herinner mij wel een paar situaties uit mijn jeugd waarin in ik, door veel te veel (nare) input uit mijn omgeving compleet over stuur werd gebracht. Als ik dit merkte (bijna altijd) was mijn eerste reactie, afzonderen en rust zoeken, dus de bron van het probleem weghalen. Er zijn een paar keer geweest waarin dat niet lukte en de prikkel bleef, waarbij ik dan in paniek raakte en en als gevolg wat agressiefs heb gedaan om te proberen weg te komen. Werd ik niet begrepen, waarschijnlijk, want kinderen onderling en heeft dat geleid to agressie, ja. Maar naar mijn idee lag de schuld voor die agressie ook een voor een groot deel bij de omgeving die uiteindelijk het meest basale vecht-of-vlucht-reactie opwekte.

Een dergelijke situatie kan ik me ook goed voorstellen bij deze jongen. Let wel, die agressie was slechts tijdens zijn hechtenis. Dus in een situatie waarin typisch de omgeving wordt opgedrongen en waarin de mogelijkheden om ermee om te gaan sterk verminderd zijn. Wil niet zeggen dat het geen nut heeft om deze jongen hulp te bieden, maar ook niet dat dit een teken is voor zijn gedrag in de samenleving.
djwice @Zer021 december 2023 22:30
Of werd er tijdens zijn hechtenis geen rekening gehouden met zijn autisme?
Dus dat hij - door onbekwaamheid, onbedoeld neem ik even aan - in een situatie werd gezet die dit opwekt.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 20:09]

Jorrie @djwice21 december 2023 22:37
Ja dus? Wat is je punt? Hij krijgt nu hulp die hij dus nodig heeft, al is het onder dwang. Dit is geen normaal gedrag en hoort dus behandeld te worden.
a fly @Jorrie21 december 2023 22:54
Als je 'geen normaal' met 'gewelddadig' vervangt heb je een goed punt.
WhatsappHack
@a fly21 december 2023 23:26
Anders ook hoor. Gewelddadig gedrag (in deze context) valt ook prima onder die noemer namelijk, samen met alle andere rare en gevaarlijke dingen die hij doet.
a fly @WhatsappHack22 december 2023 11:23
Ik vind wanneer het over autisme gaat een blanket statement als geen normaal gedrag hoort behandeld te worden te kort door de bocht. Het kan vrij eenvoudig specifieker worden benoemd wat niet toelaatbaar is.
TweakerCarlo @WhatsappHack21 december 2023 23:43
Wat een bepaald land ziet als geweldadig gedrag is niet hoe een ander land er mee omgaat.

[Reactie gewijzigd door TweakerCarlo op 22 juli 2024 20:09]

JWL92 @djwice21 december 2023 22:54
herken me jongere zelf hier goed in, ook hier is niet elke agent even vriendelijk, en heb je zo verzet op arrestatie aan je broek hangen...

R mee om leren gaan ja(of dat sommige je gewoon niet willen begrijpen / horen wat je zegt) , maar tbs..
als de issue vaker speelt, zou t eerder opgevallen moeten zijn lijkt me, zij t op school of thuis?
Dan had ie al veel eerder een stukje therapie kunnen krijgen lijkt me..

Juist gezien t crypto gebeuren r bij (geld?), had t me beter geleken deze gassies voor iets goeds in te zette ipv ze in hechtenis te houden. zie t als n taak straf ;) met uitzicht op betaalde baan.
WhatsappHack
@JWL9221 december 2023 23:27
Ja, vooral gaan belonen zodat iedereen denkt dat ze een mooie baan krijgen als ze de wet meermaals overtreden en enorme schade aanrichten. :+
JWL92 @WhatsappHack21 december 2023 23:30
Taakstraf is een beloning?
De wereld is echt veranderd...
voxl_ @JWL9222 december 2023 07:20
Ik denk zo dat hij doelde op “met uitzicht op betaalde baan”…
nandervv @WhatsappHack22 december 2023 08:18
Ik weet niet hoor, maar het pad : leren hacken --> reguliere baan is nog altijd makkelijker dan tussendoor nog even gepakt worden op een misdrijf.
vjweirnogeenn @Zer021 december 2023 23:30
Hij was geweldadig tijdens zijn hechtenis.
Een rat in het nauw...

Levenslang is echt extreem lang voor iemand van 18.
Ja hij heeft enorme economische schade toegericht, maar het lijkt mij zeer sterk dat een geweldadige bank overvaller dezelfde straf had gekregen.

Feit blijft: we hebben veel te weinig informatie on een zinnig oordeel te kunnen vormen over de situatie en straf.
UncleEddy @djwice21 december 2023 23:26
Niet begrepen worden… :+ Volgens mij begrijpt deze jongen de wereld niet zo goed. Er zullen ongetwijfeld verschillende experts met die jongen hebben samengezeten, maar jij weet het beter.
007Nightfire @UncleEddy22 december 2023 00:46
Waarschijnlijk waar, en toch sluit het ene het andere niet uit. Een interessante vraag is of hij zich voor zijn arrestatie ook al fysiek agressief uitte. Als hij een voor hem en zijn omgeving werkbare copingstrategie had die hij niet kon/mocht toepassen na arrestatie dan geeft het geen goed beeld van of hij in de maatschappij een fysiek gevaar zou zijn of niet. Aannemelijk is namelijk dat iemand met autisme zich niet (snel genoeg) kan aanpassen aan zo'n verandering. Met oplopende spanning en uitingen als gevolg. Dat praat niets goed, maar wordt in een rechtbank wel mis-/gebruikt, zeker als het om een jury gaat. Als hij als vrij persoon een rondje zou hardlopen, dan kan je dat natuurlijk geen maatschappelijk gevaar noemen. Helaas hebben we te weinig informatie om dat te weten. Er blindelings vanuit gaan dat er wel een team van onafhankelijke experts is geweest met bevindingen waar de jury haar oordeel zich louter op heeft laten berusten is dan misschien ook teveel van het goede.
mickburn @djwice22 december 2023 16:46
Dit vind ik zo een typisch Nederlandse uitspraak. "hij wordt niet begrepen" en "dit is een uiting van frustratie". Weet je, I couldn't seriously care less. Het gaat hier dessalniettemin om geweld, als iemand zich niet kan inhouden en dat in de praktijk tot (excessief) geweld leidt dan moet die diegene zolang buiten de maatschappij blijven totdat diegene bewezen zijn attitude gewijzigd heeft anders is en blijft diegene een algmeen gevaar voor de maatschappij. Als dat geweld tegen jou gepleegd was reageerde je wel even anders.
djwice @mickburn22 december 2023 17:33
Ik ken een casus, waar een man werd vast gebonden in Nederland. En het gedrag erger en erger werd. Totdat men ontdekte dat ie een rotte kies had...

Ligt het dan aan de man die niet meer kon praten, of aan de gene die hem steeds dwingender behandelden en zijn noodsignaal niet oppikken en zijn eet weigering steeds harder aanpakte.

Hoeveel pijn zou die man hebben gehad emotioneel en fysiek? Dat hij van een vriendelijke persoonlijkheid veranderde in iemand met onhandelbaar gedrag en uiteindelijk helemaal vast geketend aan zijn stoel zat?

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 20:09]

Fermion @djwice22 december 2023 13:21
Als ze 5 miljoen nodig hadden om de lek te dichten, betekent dat ze destijds 5 miljoen te hebben weinig geïnvesteerd in hun beveiliging die deze jonge bloot legde.
MrMonkE @nervwrecker22 december 2023 11:28
Ik dacht dat het doel van de reactie van Vlizze cynisch was om de aard van de titel te duiden.
bvdbos @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:23
Uit TFA : ...doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was. Er zouden tientallen meldingen aan zijn adres zijn van lestel en materiële schade...
3raser @bvdbos22 december 2023 09:17
Ik sta er niet van te kijken. Als hij autisme heeft dan kun je bijzonder gedrag verwachten als je hem uit zijn veilig leefwereld haalt. Als artsen hem niet eens geschikt vinden om terecht te staan dan zegt dat al heel wat.
sjameasypoo @3raser22 december 2023 16:51
Ik vraag me wel af wat ze daarmee bedoelen. Dat het fysiek niet lukt om aanwezig te zijn vanwege prikkels e.d. Of dat hij het hele proces niet zou begrijpen. Dat laatste zou betekenen dat hij zwaar van de wereld is en volstrekt niet begrijpt wat er om hem heen gebeurd.
Werelds @Vlizzjeffrey21 december 2023 22:23
Stukje meer dan dat. Los van het geweld en dat er nog meer hacks bij betrokken zijn (Nvidia, BT, EE), is dit het verdoemende stukje:
Doctors deemed Kurtaj unfit to stand trial due to his acute autism so the jury was asked to determine whether or not he committed the alleged acts - not if he did so with criminal intent.

A mental health assessment used as part of the sentencing hearing said he "continued to express the intent to return to cyber-crime as soon as possible. He is highly motivated."
Hij wil er gewoon verder mee gaan; en als je dan ziet met welke middelen hij dit gedaan heeft, is het geen goed idee hem vrij te laten zonder supervisie. De knul heeft hulp nodig.
mickburn @Werelds22 december 2023 16:47
knul? Geweldadige crimineel.
cariolive23 @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:41
Je laat bewust of onbewust nog wel een paar andere zaken weg... Het hacken van Rockstar is hooguit de druppel die de emmer deed overlopen en wat hem tbs heeft opgeleverd. De andere zaken waren al genoeg om hem heel lang weg te stoppen.

Wanneer je in afwachting van jouw rechtszaak rustig doorgaat met hacken, laat je wel zien dat je gewoon schijt hebt aan alles. En dat is wat hem tbs heeft bezorgd.
djwice @cariolive2322 december 2023 08:32
Of dat hij niet beter weet. Dat hij iets wil duidelijk maken, maar dat niet wordt begrepen en dat dit een manier is om het geen hij wil laten weten duidelijk te maken. Ook al begrijpt de ander het dan wellicht nog niet.

Wat moet je anders in zo'n cel? Naar buiten staren? Technische uitdagingen / puzzels zorgen wellicht dat het brein rustig blijft. Een vorm van zelfregulering.

[Reactie gewijzigd door djwice op 22 juli 2024 20:09]

3raser @djwice22 december 2023 09:08
Ik heb inderdaad het idee dat deze jongen niet helemaal denkt zoals de meeste mensen en dat dit hem nu de das om doet. Ik hoop dat ze in die tbs kliniek ook echt iets voor hem kunnen betekenen en niet dat hij straks 23 uur per dag in een dwangbuis komt te zitten omdat hij gewelddadig wordt door onbegrip.
joey82 @Vlizzjeffrey21 december 2023 23:20
De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was. Er zouden tientallen meldingen aan zijn adres zijn van lestel en materiële schade, zo meldt de BBC. Artsen zouden Kurtaj vanwege autisme ongeschikt achtten om terecht te staan, waardoor de jury gevraagd om te bepalen of hij de intentie had om terug te keren naar de cybercriminaliteit. Volgens de jury was hij daartoe 'zeer gemotiveerd'.


wel eerst alles lezen....
ChrisPQ @Vlizzjeffrey22 december 2023 08:40
Je hebt dus niet verder gelezen dan de titel.
Jan-Will3m @Vlizzjeffrey22 december 2023 08:50
Ik lees het toch iets anders.
Hij heeft levenslang TBS gehad omdat hij geestelijk niet in orde is en een gevaar is voor anderen.
Zijn kompaan, die geestelijk wel in orde is heeft 18 maanden gekregen.

Artsen zouden Kurtaj vanwege autisme ongeschikt achtten om terecht te staan,
Jack Flushell @Vlizzjeffrey22 december 2023 08:53
Je moet ook even het hele artikel lezen he? Er is wat meer aan de hand.
Mr.Monk @Vlizzjeffrey22 december 2023 09:53
Het gaat om de hacker die GTA 6 beelden heeft gelekt, niet zo zeer om het feit dat hij dat gedaan had. Er speelt zich wat meer rond die persoon. ( autisme/ gewelddadig etc.)

Wat verwarrende titel zo. :)
Johnsel @Vlizzjeffrey22 december 2023 11:07
LAPSUS$ is een van de grootste cyberbendes die bekend staan om het gijzelen van grote bedrijven, zoals Okta, Nvidia, Samsung, Mercado Libre, Ubisoft, T-Mobile, Microsoft, Globant, Uber, en uiteindelijk Rockstar Games. Deze knullen hebben wel meer dan alleen de beelden van een spelletje op hun geweten. O.a. het inhuren van 'insiders' voor $20k bij de telefoonbedrijven.

[Reactie gewijzigd door Johnsel op 22 juli 2024 20:09]

Left @Vlizzjeffrey22 december 2023 11:26
Mijn God wat wordt dit artikel slecht gelezen zeg.

Ten eerste niet echt levenslang:
He will remain at a secure hospital for life unless doctors deem him no longer a danger.
Ten tweede is het lekken van die beelden maar een klein deel van wat hem ten laste is gelegd. Namelijk ook:
The court heard that Kurtaj had been violent while in custody with dozens of reports of injury or property damage.
He broke into the company's internal Slack messaging system to declare "if Rockstar does not contact me on Telegram within 24 hours I will start releasing the source code".
He worked with Kurtaj and other members of Lapsus$ to hack tech giant Nvidia and phone company BT/EE and steal data before demanding a four million dollar ransom, which was not paid.

They also stole directly from individuals through their cryptocurrency wallets.
ABD @Vlizzjeffrey22 december 2023 11:48
Hij heeft niet levenslang gekregen, maar voor onbepaalde tijd. Helaas voor hem ziet het er naar uit dat het levenslang wordt, want autisme is onbehandelbaar.

Een belangrijk detail waarom de rechter heeft gekozen voor dit vonnis, is weggelaten in dit artikel. Arion was reeds gepakt voor het hacken van o.m. Nvidia, en zat in afwachting van zijn rechtzaak met huisarrest. Zijn laptop was geconfisceerd, maar desondanks heeft hij met een Firestick aangesloten op een hotel TV en een mobiele telefoon, de server van Rockstar games gehackt. Daarna heeft hij Rockstar proberen te chanteren en toen dat niet lukte de trailer en sourcecode van GTA VI gelekt op een forum.

Hij is niet vastgezet voor geweldadige vergrijpen, maar hij is wel degelijke zeer gevaarlijk; zie zijn gewelddadige gedrag tijdens zijn hechtenis. Met zeer beperkte middelen kan hij zichzelf toegang verschaffen tot beveiligde systemen. Hij heeft het tot nu toe beperkt tot (wat wij weten) een videokaart producent, een provider en een gameproducent, maar het kunnen ook vitale systemen zijn, systemen van overheden zoals waterschappen, stroomnetwerken, het leger en geheime diensten, spoorwegen, ziekenhuizen etc.

Levenslange opsluiting is onmenselijk, maar soms nodig. Een rechter neemt dat niet licht op, en gaat zeker niet over één nacht ijs. Mensen die zich niet kunnen inleven in een ander en hun eigen gang gaan ongeacht de consequenties voor anderen, zijn gewoonweg te gevaarlijk wanneer ze zich niet kunnen beheersen en daar moet de maatschappij voor worden beschermd. Daarnaast is er in theorie altijd een mogelijkheid dat hij ooit vrij komt, al is het vrij lastig om te voorkomen dat hij zichzelf toegang verschaft tot het internet, omdat tegenwoordig zoveel apparaten toegang hebben tot het internet en een terminal is zo gevonden.

Sowieso zitten er helaas wel meer mensen met autisme in inrichtingen zonder zicht op vrijheid. Daar is niet zoveel aan te doen.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 20:09]

tweakuwe @Vlizzjeffrey22 december 2023 12:59
Het is niet persé levenslang. Het is indefinite volgens de bron, oftewel 'voor onbepaalde tijd'. Dat kan eventueel levenslang zijn, maar dat hoeft zeer zeker niet (dat is het ook zelden). De laatste alinea geeft al wat toelichting, maar de titel is gewoon een slechte vertaling (zal wel veel clicks opleveren, maar dat zal wel toeval zijn :Y) ).

Een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, oftewel een vast contract, wordt in het engels bijv. ook een 'indefinite contract' genoemd. En als je een sabbatical neemt en nog niet weet wanneer je wel terugkomt, al is het zeker dat je wel eens terug komt, dan noem je dat ook indefinite/onbepaald.

Het zou ook heel raar zijn als een rechter precies gaat bepalen hoe lang je een ziekenhuis in moet. Dat is aan artsen om te bepalen of je wel of niet genezen bent. Iets anders dan ziekenhuisopname voor onbepaalde tijd, door een rechter/jury, zou dus heel gek zijn eigenlijk.
k995 @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:25
Een ander Lapsus$-lid werd schuldig bevonden in hetzelfde proces. Deze 17-jarige hacker werkte samen met Kurtaj en andere leden aan het hacken van onder meer Nvidia en BT/EE. Ook stalen ze cryptovaluta uit cryptowallets van individuen. De 17-jarige, wiens naam vanwege zijn leeftijd niet genoemd werd, is veroordeeld tot 18 maanden jeugdrehabilitatie met intensief toezicht.
Blokker_1999
@Vlizzjeffrey22 december 2023 07:35
Alleen de titel lezen en dan reageren met een comment die de bal totaal misslaat, heftig.
menne @Vlizzjeffrey22 december 2023 09:09
Niet alleen daarom hè
De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was. Er zouden tientallen meldingen aan zijn adres zijn van letsel en materiële schade, zo meldt de BBC.
En tweakers en de meeste nieuwssites kennende is dit waarschijnlijk alsnog een simplificering van waar hij exact op veroordeeld is.
Jeroen1985vag @Vlizzjeffrey22 december 2023 10:02
Ja best heftig ik denk dat een therapie door juist in dat bedrijf te laten werken veel beter is dan opsluiten voor zo iemand om weer op rechte pad te komen
cappie @Vlizzjeffrey22 december 2023 18:41
Hij heeft wel wat meer gedaan: https://www.youtube.com/watch?v=v_z2HkVfcEA
arjan1995 @cappie23 december 2023 01:13
Bedankt voor het delen van deze heel nuttige video.

Ook een belangrijk detail dus dat hij de FireStick gebruikte om met een VM te verbinden en daarmee dus weldegelijk een volledige computer tot zijn beschikking had.
Verwijderd @Vlizzjeffrey23 december 2023 06:09
Je moet met moord en verkrachting al stevig je best doen om daar aan te geraken.

Onproportioneel
wiseger
@Vlizzjeffrey24 december 2023 15:06
TBS is geen straf. Het is een maatregel om de maatschappij te beschermen tegen een individu met mentale problemen.

Mocht hij herstellen, dan wordt de maatregel opgeheven en kan hij zijn leven weer in vrijheid voortzetten.
A Lurker @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:31
Straw man. Je negeert een hoop van de informatie omtrent het proces (zoals dat hij geweldadig is) en valt vervolgens de afgezwakte situatie aan.

Even kort:
- geweldpleger
- reële kans op herhaling
- niet toerekeningsvatbaar

Laatige situatie. Het enige dat ik weet is dat ik niet kan beoordelen of dit terecht is of niet.
Seal64 @Nark0tiX22 december 2023 09:24
Dan had hij in NL moeten komen wonen. Maar hij woont in UK, waar hij had kunnen weten dat ze daar niet zo lichtzinnig mee omgaan.

Maar ik snap dat ze in deze situatie, zeker omdat hij zelf ook aangeeft dat hij, als hij vrij zou komen, gewoon op dezelfde voet zou doorgaan, zo'n persoon niet in de samenleving willen hebben. Zouden ze hier ook wat vaker moeten besluiten.
minetorpia 21 december 2023 21:19
Voor onbepaalde tijd is toch heel iets anders dan levenslang? Of ben ik nou gek? Volgens mij maakt de auteur van dit artikel de fout dat hij in theorie levenslang vast zou kunnen zitten, want ja onbepaalde tijd.

[Reactie gewijzigd door minetorpia op 22 juli 2024 20:09]

WillySis @minetorpia21 december 2023 21:46
In Nederland kan je een baan voor onbepaalde tijd krijgen. Dat noemen we in de volksmond een vaste baan. Dat is dus tot het einde van je werkzame leven.
De veroordeling voor onbepaalde tijd (zonder einddatum) is in Engeland gewoon levenslang. Er vinden geen herbeoordelingen plaats dus blijft hij in het ziekenhuis tot aan zijn dood. Er zijn wel beperkte mogelijkheden om herbeoordeling of gratie te vragen.

Veroordelingen tot levenslang zonder tussentijdse herbeoordelingen is overigens tegen de universele rechten van de mens. In Nederland bestaat de levenslange gevangenis straf wel, maar wel met de mogelijkheid tot gratie. Levenslange TBS bestaat niet. TBS heeft nooit een einddatum, maar eens in de zoveel jaar moet een rechter beoordelen of de TBS-er met dusdanig succes is behandeld dat deze geen gevaar meer vormt voor de samenleving. In dat geval wordt de gestrafte vrijgelaten. Blijft er een gevaar voor de samenleving bestaan, dan wordt de "behandeling" verlengd. Aan het aantal verlengingen zit geen maximum. TBS kan dus uitlopen tot een levenslange straf.
minetorpia @WillySis21 december 2023 22:11
Ik begrijp je punt, maar het levenslange tbs noemen is dan gewoon sensationeel. Het brengt geen enkele waarde om dit zo op deze manier te noemen. Het geeft de suggestie dat deze jongen zijn hele leven lang tbs heeft.

Maar dat is niet zo: het is gewoon tbs zonder een bepaalde eindtijd. Kan dus best zijn dat deze jongen over 4 jaar bijv. geen tbs meer heeft.

In Nederland is tbs ook voor onbepaalde tijd, behalve bij lichtere misdrijven. Ik heb nog nooit een artikel gezien die dit ‘levenslange tbs’ noemt, omdat het gewoon nergens op slaat.

Als, bijvoorbeeld, iemand voor onbepaalde tijd op non-actief wordt gezet, noemt Tweakers dat toch ook niet ‘levenslang’? Waarom hier dan wel?
WillySis @minetorpia22 december 2023 11:43
Nee. Zonder eindtijd betekend door het ontbreken van tussentijdse beoordelingen in de UK dat die jongen blijft zitten totdat hij zelf zijn einde heeft bereikt en tussen zes plankjes kan worden afgevoerd.

In Nederland is tbs altijd voor onbepaalde tijd, maar geld tbs als een "behandeling" die op gezette tijden (minimaal eens in de twee jaar) door een rechter geëvalueerd wordt en daarbij wordt besloten of de "behandeling" voortgezet moet worden of dat de persoon terug kan keren in de maatschappij.

Behandeling wel tussen aanhalingstekens. Een "behandeling" duurt in principe maximaal 6 jaar. Is er dan nog onvoldoende succes, dan wordt de kliniek gekort omdat die onvoldoende resultaat leveren. Er zijn echter personen gewoon niet te behandelen zijn en een gevaar voor de maatschappij blijven. Die blijven dus gewoon zitten, desnoods tot hun dood.
Nark0tiX @minetorpia22 december 2023 00:39
Tbs met onbepaalde tijd. Betekent levenslang. En nee dit word niet ingekort.
Holzschuh @Nark0tiX22 december 2023 07:51
"He will remain at a secure hospital for life unless doctors deem him no longer a danger."

Letterlijke quote uit het BBC artikel. Dus ja, dit kan wel worden ingekort.
Auteursabineschults @minetorpia21 december 2023 21:29
In principe zit hij zijn hele leven vast 'tenzij' een arts anders beslist.
minetorpia @sabineschults21 december 2023 21:32
Dat is dus geen levenslang. Als iemand een levenslange straf krijgt, is dat een zoals ik in eerdere opmerkingen ook al benoem, een bepaalde tijd en niet onbepaalde tijd. Dus het klopt feitelijk niet.
Blokker_1999
@minetorpia22 december 2023 07:33
Wanneer je de definitie van levenslang neemt, dan hoort dat ook niet voor een bepaalde tijd te zijn, we weten niet wanneer iemand gaat sterven. Levenslang betekend dus wel degelijk voor onbepaalde tijd.

Dat heel wat landen een levenslange gevangenisstraf omzetten naar een maximale tijd is een ander gegeven. Maar als iemand levenslang TBS zou krijgen, dan is dat in de basis net voor onbepaalde tijd.

Want in beide gevallen kan vaak een externe partij beslissen om de persoon toch vervroegd vrij te laten.
Nark0tiX @minetorpia21 december 2023 22:19
Voor onbepaalde tijd is verkapt levenslang. Bij levenslang kan je namelijk vroeger vrij komen.
The Zep Man
@Nark0tiX21 december 2023 23:18
Voor onbepaalde tijd is verkapt levenslang. Bij levenslang kan je namelijk vroeger vrij komen.
Bij onbepaalde tijd ook. Wat nu nog onbepaald is kan later bepaald zijn.
Nark0tiX @The Zep Man22 december 2023 00:32
Helaas niet
i-chat @minetorpia22 december 2023 08:53
Levenslang is ook niet levenslang

Iemand opsluiten zonder enige kans op vrijlating is namelijk in schending met de internationale mensenrechtenverdragen

Het is dus altijd levenslang tenzij
MrMonkE @i-chat22 december 2023 09:03
Iemand opsluiten zonder enige kans op vrijlating is namelijk in schending met de internationale mensenrechtenverdragen
Alleen voor dit soort psychische zaken?
Niet voor een 10-voudige moordenaar.
Of geldt een straf van 400 jaar niet als levenslang volgens die verdagen.
Dat zou wel verklaren waarom ze soms in de VS van die enorme eisen stellen.
Zoals 3x 100 jaar, parallel uit te zitten.
Seal64 @minetorpia22 december 2023 09:34
Levenslang is geen "bepaalde" tijd. Een bepaalde tijd kun je precies definiëren - in jaren, maanden, weken, dagen of zelfs uren of seconden. Maar "de rest van je leven" is onbepaald. Hoe lang leef jij nog? Dat weet je niet, is ook niet te bepalen. Dus onbepaalde tijd.

Of je moet VS taferelen prefereren, waar iemand voor alles bij elkaar 837 jaar de bak in kan draaien. Wat in de praktijk ook niet gebeurt, want dan zou je hele gevangenissen moeten hebben met alleen nog maar wat botten in een cel.
Keypunchie @sabineschults21 december 2023 21:52
“voor onbepaalde tijd” en “levenslang” zijn wel twee nogal verschillende zaken…
Blokker_1999
@Keypunchie22 december 2023 07:33
Als ik morgen voor levenslang veroordeeld wordt tot een gevangenisstraf, hoe lang zal ik vastzitten? Bepaal die tijd eens voor mij.
Holzschuh @Blokker_199922 december 2023 07:54
Volgens het OM, minstens 25 jaar. Daarna komen er onvoorspelbare variabele in beeld.

https://www.om.nl/documen...0jaren%20worden%20gesteld.
CivLord @Blokker_199922 december 2023 08:12
De bepaling is in dat geval je dood. Dat daar nu nog geen datum aan vast te prikken is maakt dat gebeuren niet minder bepaald.
tweakuwe @Blokker_199922 december 2023 13:03
Als jij morgen een autoongeluk krijgt en dokters weten nog niet wanneer je weer gezond genoeg bent om naar huis te gaan, dan zit je ook niet levenslang in het ziekenhuis. Dan zit je voor onbepaalde tijd in het ziekenhuis. Kan een dag zijn, kan een week zijn, het is nog onbepaald (of indefinite in het Engels) ;)
Keypunchie @Blokker_199922 december 2023 14:47
Totdat je je laatste adem uitblaast. (Afhankelijk van je leeftijd kun je er zelfs nog een voorspelling over doen)

Als ik tegen mijn partner zeg: ik drink nog 1 biertje en dan kom ik naar huis, gaat die ook niet “levenslang” op me wachten…
djwice @sabineschults22 december 2023 08:43
Als die beslissing slechts digitaal vastgelegd hoeft te worden ... ;)
Vlizzjeffrey @minetorpia21 december 2023 21:23
Kan levenslang wezen, zolang ze denken dat die nog een gevaar vormd voor de maatschappij kunnen ze hem vasthouden, en hij heeft autisme, dat zal het enkel lastiger maken voor hem.
minetorpia @Vlizzjeffrey21 december 2023 21:26
Dat is alsnog iets heel anders dan dat in de titel staat, die klopt feitelijk gewoon niet. Als jij levenslang tot iets veroordeeld bent dan is dat een bepaalde tijd, niet onbepaald.
theobril @minetorpia21 december 2023 23:14
Je kunt beter levenslang hebben dan onbepaalde tijd. Ik snap je opmerking niet. Levenslang betekent in Nederland niet dat je ergens tot je dood zit. Taalkundig niet fraai, maar je kunt beter levenslang krijgen dan tbs
Renoir @theobril22 december 2023 00:44
Hoezo niet? In principe is levenslang in NL gewoon levenslang. Al zijn er mogelijkheden om toch vrij te komen. Richt je daar je pijlen niet op, zit je gewoon tot de dood.
familyman @Renoir22 december 2023 06:48
Dat is trouwens ook pas recent. Levenslang, wat echt levenslang is, wordt gezien als onmenselijjke straf

Daar zijn we voor op onze vingers getikt. We hebben toen een proces ingericht waardoor levenslang afgebroken kan worden.
familyman @halofreak199023 december 2023 06:18
Ach, ik ben blij dat we niet in zo'n maatschappij leven.
Finraziel
@minetorpia21 december 2023 21:25
Ben het tot op zekere hoogte met je eens, maar de bbc zegt ook al "He will remain at a secure hospital for life unless doctors deem him no longer a danger". Het is dus niet dat Tweakers het verzint.
Csotranme @minetorpia22 december 2023 00:52
Levenslang is geen uitzicht op vrijlating.
Dus zoals vroeger de levenslange gevangenisstraf was.

Tegenwoordig is het eigenlijk alleen maar "onbepaalde tijd".
Er is dus een mogelijkheid dat je nog wel vrij komt die er technisch gezien met "levenslang" niet is.

De huidige levenslange celstraf is dus eigenlijk ook voor onbepaalde tijd.
Er is nog steeds een evaluatie moment en mogelijkheid om alsnog vrij te komen.

Zo ook met TBS. Die moet iedere 2 jaar door de rechter getoetst worden en opgeheven of voortgezet worden.
In theorie kan dat tot aan de dood oneindig verlengd worden.
Maar de key is dus dat er evaluatie momenten zijn waarbij je de kans hebt om vrij te komen i.t.t. levenslang.
Skinnyice 21 december 2023 21:20
….
Despite having his laptop confiscated, Kurtaj managed to breach Rockstar, the company behind GTA, using an Amazon Firestick, his hotel TV and a mobile phone.
Aldus de BBC. Bizar hoor, even met je mobieltje een miljardenbusiness binnendringen.
Orangelights23 @Skinnyice21 december 2023 21:46
Ik ken vele goede ethische hackers en heb tientallen pentesten laten uitvoeren. Ik zou een gast met deze skills voor 5K per dag inhuren om mijn applicaties en infra ethisch te hacken…

[Reactie gewijzigd door Orangelights23 op 22 juli 2024 20:09]

Boxman @Orangelights2321 december 2023 21:53
Voor dit soort mensen (hij staat echt niet zomaar enkel vanwege zijn hack onder TBS) is geld zelden de drijfveer, maar juist de reacties van het publiek of degenen die hij schaadt. Hij zal voor 5k niet dezelfde motivatie houden, alsook zal het hem niet van criminele activiteiten weerhouden.
Inflatable @Boxman21 december 2023 22:17
Het is gewoon een autist met geweldadige trekjes, dat staat letterlijk in het artikel.. Dat hij goed is met ICT en zogenaamd hacken vind ik niet zo boeiend, en kennelijk was hij ook niet goed genoeg om niet gepakt te worden..
3raser @Inflatable22 december 2023 09:25
gewoon een autist met geweldadige trekjes
Lekker kort door de bocht. Sommige van de meest briljante geleerden op aarde zijn autisten. En als je een beetje bekend bent met autisme dan weet je wat het kan doen als daar verkeerd mee wordt omgegaan. Deze jongen is blijkbaar heel erg goed in ICT. Of jij dat boeiend vind vind ik totaal niet boeiend. Ik vind vooral dat we niet iedereen moeten opsluiten die niet ons in hokje past.
Inflatable @3raser22 december 2023 16:05
Wel mensen die crimineel gedrag vertonen en geweldadig worden als ze hun zin niet krijgen.. Met andere woorden een gevaar voor de samenleving vormen..
JWL92 @Inflatable21 december 2023 23:06
Arion Kurtaj from Oxford, who is autistic, was a key member of international gang Lapsus$.
D0phoofd @Boxman21 december 2023 22:49
Geld is inderdaad waarschijnlijk niet de juiste stimulans - op dit moment - voor dit soort gasten. Maar wat Orange zegt heeft wel een kern van waarheid. Het is duidelijk dat de jongen heel goed is in wat hij doet.

Dat de rechter 'm op 18-jarige leeftijd wegzet als 'gevaar voor de maatschappij omdat hij goed is in cyber', doet hem tekort. De jongen is 18 jaar... Hij zou geconditioneerd moeten worden om de juiste stimulans te vinden voor het geen dat hij doet. Hopelijk gaat de TBS dat voor 'm doen maar ben er bang voor.
theobril @D0phoofd21 december 2023 23:19
Mensen conditioneren. Ooit was dit (en wat mij betreft terecht) nogal fout.
voxl_ @theobril22 december 2023 07:27
Tja, gebeurt nu overal om je heen. Je komt er niet vanaf.
Shifra @D0phoofd21 december 2023 23:01
Dat zullen ze waarschijnlijk ook wel doen en werkt hij gewoon voor een overheidsinstantie na enige tijd.
Orangelights23 @Boxman22 december 2023 06:56
Weet ik, ik ben CISO geweest bij een multinational en heb vele types aan pentesters voorbij zien komen. Het gaat natuurlijk om zijn skills die zeldzaam goed zijn.
MrMonkE @Orangelights2322 december 2023 09:06
Weet ik, ik ben CISO geweest bij een multinational en heb vele types aan pentesters voorbij zien komen. Het gaat natuurlijk om zijn skills die zeldzaam goed zijn.
Niet goed genoeg om niet gepakt te worden. O-)
D3F @Orangelights2321 december 2023 21:56
De vraag is of je specifiek deze gast wilt, of een gast met vergelijkbare skills maar wel ethisch kan opereren. Gezien zijn autisme en verlangen om terug te keren naar cyber criminaliteit lijkt me dit geen geschikt persoon om ethisch je bedrijf te laten hacken. Gezien zijn motivaties is het een kwestie van tijd tot hij jou of een ander bedrijf schade toebrengt.

[Reactie gewijzigd door D3F op 22 juli 2024 20:09]

JWL92 @D3F21 december 2023 23:04
Gezien zijn autisme en verlangen om terug te keren naar cyber criminaliteit
Vind k nogal hard. zeker als je nagaat hoeveel mensen deze dagen een stempel hebben (autisme is n breed spectrum), of bewust niet laten testen omdat ze t donders goed weten ...

Ben wel benieuwd waar dat verlangen vandaan komt.... als ze daar nou op in spelen kunne ze m mischien sneller op t rechte pad trekken
Hans1990 @JWL9222 december 2023 00:25
-edit: irrelevant-

[Reactie gewijzigd door Hans1990 op 22 juli 2024 20:09]

D3F @JWL9222 december 2023 08:58
Je hebt gelijk, hebt het aangepast om verwarring te voorkomen. Het was bedoeld als een combinatie samen met het verlangen terug te keren naar cybercrime, niet autisme ansich. Dat is opzich zelf geen enkel probleem!

[Reactie gewijzigd door D3F op 22 juli 2024 20:09]

LOTG @Orangelights2321 december 2023 21:58
Mooi, ik niet namelijk. Volgens het nieuwsbericht is hij uiterst onethisch geweest en heeft hij aspiraties dat te blijven doen buiten zijn geweldadige gedrag.

Als je hem je bedrijf laat hacken kom je er na een paar maanden achter dat er meer gedaan is dan gevraagd.

Als of elke hacker een onbegrepen individu is die maar al te graag op het rechte pad wilde blijven.
Orangelights23 @LOTG22 december 2023 06:56
Ik heb het dan ook over zijn skills ;)
Zer0 @Orangelights2321 december 2023 22:04
En er dan achter komen dat hij je applicaties en infra niet ethisch hackt, maar je gewoon afperst, of je applicaties voorziet van malware waardoor je klanten gehackt worden...
Ethiek lijkt niet zijn sterkste kant te zijn, en bot gezegd, er zitten wat schroefjes los in zijn hoofd.
Orangelights23 @Zer022 december 2023 06:57
Ik heb het dan ook over zijn skills ;) Men neemt het veel te letterlijk hier, jammer.
voxl_ @Orangelights2322 december 2023 07:31
Welkom op het internet :+
Sissors
@Orangelights2321 december 2023 22:11
Maar dan moet je niet gaan klagen dat al je klant informatie gelekt wordt en je bestanden versleuteld met de vraag of je nog wat extra wil betalen. Je weet dat ethisch handelen niet bepaald zijn sterke kant is, dat je dan iemand voor €5k per dag wil gaan inhuren om ethisch te handelen is niet bepaald slim.
RefriedNoodle @Orangelights2321 december 2023 22:16
Ik ken vele goede ethische hackers en heb tientallen pentesten laten uitvoeren. Ik zou deze gast voor 5K per dag inhuren om mijn applicaties en infra ethisch te hacken…
Deze 'gast' heeft aangetoond technisch wel wat te kunnen, maar allesbehalve ethisch te zijn.

Niet alleen zou ik hem niet inhuren; maar iemand die willens en wetens een crimineel aanneemt die veroordeeld is voor (o.a.) distributie van de gestolen gegevens en deze persoon vervolgens loslaat op de security van mijn bedrijf, heeft bij mij ook heel wat uit te leggen.
CivLord @Orangelights2322 december 2023 08:18
Op basis van de beperkte informatie hier heb ik niet het idee dat deze persoon aan te sturen is.
Deze persoon op je applicaties en infra los laten is hetzelfde als een ongeleid projectiel met hoogexplosieve lading door een fabriekshal laten vliegen en hopen dat alles wel goed komt.
jinks26 @Orangelights2322 december 2023 07:27
Als je dan ziet 'Rockstart zegt dat het 5 miljoen dollar kostte om de hack te herstellen'. Zo'n stom argument.. Onze beveiliging is niet goed genoeg dus sluit hem maar op ?!
CivLord @jinks2622 december 2023 08:27
Geen enkele beneiliging is ooit goed genoeg om 100% bescherming te bieden.

Je weet niet waar die 5 mln aan besteedt is. Was dat enkel ondrzoekskosten van een veel te duur bedrijf en vervanging van verouderde hard- en software, dan heb je misschgien een punt dat Rockstart zelf ook nalatig is geweest.
Zijn het kosten die gemaakt moesten worden om schade te herstellen en mogelijk gecompromitteerde systemen te vervangen, dan is het een ander verhaal.
Fermion @jinks2622 december 2023 13:19
Voor 5 miljoen tuig je een nieuw infra op met de bijhorende processes.
rmk_ @Orangelights2321 december 2023 22:57
Ik sprak van de zomer een autist die als instap it’er bij een bedrijf werkte en simpele taken daar uitvoerde. Maar hij vond de systemen niet efficiënt werken dus had hij de boel zelf aangepakt. Resultaat: men blij met de verbetering maar it team was boos dus moest hij weg.

Maar hoe enthousiast hij dat vertelde deed wel pijn dat ze van zijn kijk/talent niet iets nuttigs gedaan hebben. Nu heeft hij een dagbesteding wat hem totaal niet inspireert.
Krulsprietje @Orangelights2322 december 2023 08:38
Een tijd geleden was dat toch ook vaker het geval? Dat sommige mensen na het inbreken er een baan aangeboden kregen? Hopelijk kunnen ze hem laten inzien dat wat hij gedaan heeft fout was en dat hij veel beter een goede baan eruit kan halen. :)
Zer0 @Skinnyice21 december 2023 22:06
even met je mobieltje een miljardenbusiness binnendringen.
Ligt er aan in hoeverre die telefoon echt gebruikt is voor de hack. Wellicht heeft hij via de telefoon een VPS benaderd, en die gebruikt voor de hacks.
Squixx @Zer021 december 2023 22:12
lijkt me vrij waarschijnlijk idd
Blokker_1999
@Skinnyice22 december 2023 07:36
Hij heeft dus meer gebruikt dan alleen een mobieltje. Hij heeft een desktop op de TV geprojecteerd en zijn mobiel als toetsenbord/muis gebruikt. Maakt je alweer net wat productiever. Daarnaast is de vraag natuurlijk hoeveel voorbereidend werk er al gedaan was op dat moment.
phoenix2149 @Skinnyice22 december 2023 10:47
En dan vooral niet naar je eigen veiligheid kijken hoe je een hack die je 5 miljoen kost te herstellen had kunnen voorkomen.

Hier in het bedrijf doen ze regelmatig phishing probes om personeel scherp te houden op wat phishing mail en spam is en hoe te herkennen. Nu zeg ik niet dat dit een phishing was, maar bedoel te zeggen dat je veiligheid en herhalen van de tools (e.g. geen usb laten rondslingeren, SSH backdoor open laten) heel veel ellende kan besparen.

[Reactie gewijzigd door phoenix2149 op 22 juli 2024 20:09]

Skinnyice @phoenix214922 december 2023 11:50
"The hacker also took to a message board on 4chan to discuss the incident, claiming to have gotten initial access to Rockstar Games by social engineering an employee"

https://therecord.media/r...a-including-gta-6-footage
KoudeAardbei 21 december 2023 21:19
Levenslang is een hele lange tijd..
Hopelijk komt hij ooit nog bij zinnen en kan hij genieten van z’n vrijheid.

Maar artsen zullen het niet voor niets diagnostiseren dus in dat geval heel vervelend voor hem. Maar klinkt wel als een hele zware straf.
YopY @KoudeAardbei21 december 2023 21:44
Het zal hem idd aan hemzelf liggen (of hij de juiste dingen leert te zeggen) en / of aan het behandelend personeel.
Verwijderd @KoudeAardbei21 december 2023 22:16
beter vervelend voor hem, dan vervelend voor de samenleving, blijkbaar schatten ze hem dusdanig in, dat hij beter voorgoed van de straat verdwijnt.
RaJitsu 21 december 2023 22:46
Wat ik me afvraag, als hij 18 is, dan zal hij vast andere hacks gepleegd hebben. Is hij daarmee steeds weggekomen? Of zou het gewoon hem te doen zijn geweest om Rockstar, dat hij voor het eerst een doelwit met een zwaardere profiel koos?

Ik bedoel, hij is onderzocht dus de conclusie zal wel kloppen, maar het zou opvallend zijn wanneer dit zijn enige succesvolle hack is, hij meteen als gevaar aangewezen wordt terwijl hij waarschijnlijk al langer de skills had om maatschappelijke schade te veroorzaken.
cariolive23 @RaJitsu22 december 2023 06:30
Hij was op borgtocht vrijgekomen en in afwachting van zijn proces, toe hij Rockstar heeft gehackt. Dus Ja, er was nog meer. Nog veel meer.
RaJitsu @cariolive2322 december 2023 06:34
Ja, het is duidelijk dat hij actief was. Las er niet helemaal uit dat hij ook al gepakt was daarvoor. Dan lijkt het inderdaad erop dat hij niet kan stoppen.

Ben benieuwd hoe ze onderzoeken wat voor een behandeling hij nodig heeft en of er voor hackers een ander traject is. Komt op mij ook als opvallend over dat hij deze witteboordencriminaliteit combineert met gewelddadige neigingen.
Fox da Vis 21 december 2023 21:21
Voor de Belgen onder ons: tbs lijkt vergelijkbaar met "terbeschikkingstelling"...

Kort citaat:

"De terbeschikkingstelling komt erop neer dat de veroordeelde, nadat zijn hoofdvrijheidsstraf is afgelopen, onder toezicht komt te staan van de strafuitvoeringsrechtbank, en dit voor een duur die kan gaan van vijf jaar tot vijftien jaar. De strafuitvoeringsrechtbank beslist de terbeschikkingstelling uit te voeren hetzij onder de vorm van een vrijheidsbeneming, hetzij via een invrijheidstelling onder toezicht."
Csotranme @Fox da Vis22 december 2023 01:02
TBS is inderdaad een afkorting voor "terbeschikkingstelling" en de Belgen kennen die afkorting ook.

Er zijn wel een paar verschillen met TBS in Nederland.
In België is er geen observatiestelling zover ik weet zoals we daar hier in NL het Pieter Baan Centrum voor gebruiken.
Hier worden verdachten geobserveerd en onderzocht door specialisten met als doel de rechter een goed beeld van de psychische gezondheid te geven van de verdachte.

Verder is TBS in België max 15jaar.
In NL kan dat in theorie "onbepaalde tijd" zijn.

Er zijn nog meer verschillen maar dan wordt het te veel in detail.

[Reactie gewijzigd door Csotranme op 22 juli 2024 20:09]

Mortis__Rigor @Csotranme22 december 2023 08:45
Ik had nog nooit van die afkorting gehoord en die wordt bij mijn weten in België. Terbeschikkingstelling heeft in België meerdere betekenissen, en ik ken dan vooral de professionele context: het uitlenen van een werknemer aan een andere organisatie.
Auteursabineschults @Fox da Vis21 december 2023 21:23
In Nederland is 'tbs' een afkorting van terbeschikkingstelling. Ik heb het voor het gemak nu ook uitgeschreven in het artikel.
Fox da Vis @sabineschults21 december 2023 21:31
Mogelijk komt die afkorting hier in België ook voor, ik ben niet thuis in die materie...
BlaDeKke @Fox da Vis22 december 2023 01:09
Ik ook niet, heb net een search op deze pagina gedaan om te checken of niemand valt over de term/afkorting tbs. Maar blijkbaar is dat een doodnormale afkorting. Nog nooit van gehoord.
voxl_ @BlaDeKke22 december 2023 07:35
Ik heb het (toen ik nog tv keek met m’n ouders, lang geleden) vaak in het nieuws gehoord. Toentertijd ook veel grappen met vrienden “je hoort in een tbs kliniek!”. Beetje gemeengoed onder de Nederlanders waar ik toen mee om ging, en durf te wedden dat als ik mijn NL collega’s vraag of ze het kennen, 9/10 ja zegt
BlaDeKke @voxl_22 december 2023 08:07
Ja tbs kliniek. Inderdaad. Zo zou ik het ook wel kunnen aanvullen. Klinkt inderdaad als een ziekte. Wss door tbc.
nopcode @sabineschults21 december 2023 21:40
In de laatste alinea? Ik was al lang gestopt met lezen. Nog nooit van gehoord.
The Zep Man
@Fox da Vis21 december 2023 23:22
Wellicht zijn de zuiderburen bekend met de term 'gedwongen opname'. Dat dekt de lading in het kort het beste.
BlaDeKke @The Zep Man22 december 2023 01:17
Wat? Gedwongen opname klinkt wel 100x serieuzer dan terbeschikkingstelling. Wat eerder lijkt op, je mag het land niet verlaten omdat we je zo nu en dan eens willen verhoren.
Skit3000 21 december 2023 22:15
Rockster Games vertelde de rechtbank dat het 5 miljoen dollar kostte om de hack te herstellen, alsook duizenden uren aan personeelstijd.
Ik weet niet of er enkel data is gelekt of dat deze persoon ook dingen kapot heeft gemaakt, maar als dat laatste niet is gebeurd zou je denken dat Rockstar sowieso die 5 miljoen dollar en duizenden uren aan personeelstijd kwijt was geweest om de beveiliging te fixen als een ethisch hacker ze er op had gewezen.
Kimbo72 @Skit300021 december 2023 22:38
voor een bedrijf dat miljarden verdient is dit natuurlijk niks.
Nark0tiX @Skit300022 december 2023 00:41
Dit begrijp ik dus ook niet. Je wilt toch juist dat iemand laat zien dat er een beveiliging issue in je software zit. Nou lekken er wat beeldjes uit en broncode... Bigdeal. Als het 5 miljoen kost om een bug op te lossen doe je echt iets fout. Klopt niks van.
tweaker29789 22 december 2023 00:39
Deze passage vind ik wel apart : "De rechtbank zou de keuze om hospital prison voor onbepaalde tijd op te leggen onder meer gemaakt hebben doordat Kurtaj tijdens zijn hechtenis gewelddadig was."

Als dat alleen het geval is tijdens zijn hechtenis, dan lijkt het me dat ze niet weten hoe ze met een autist moeten omgaan in die gevangenis.
Maar goed dit zal ook wel leidend zijn voor zijn behandeling. Dat hoop ik tenminste, want anders komt ie niet meer terug in de maatschappij. Wat een behoorlijk zware straf zou ziijn voor het bewezen delict.

[Reactie gewijzigd door tweaker29789 op 22 juli 2024 20:09]

Ricmaniac
21 december 2023 21:20
Jezus wat een bullshit dit zeg! niet normaal. Zo zie je maar dat het maken van geld etc allemaal veel belangrijker wordt gezien dan mensen levens.

De straf is echt verre van rechtvaardig voor de daad imho

(Oja zie het nu. zal aan mij liggen. Manier van hoe de titel is geschreven liet mij te vroeg oordelen)

[Reactie gewijzigd door Ricmaniac op 22 juli 2024 20:09]

j-phone @Ricmaniac21 december 2023 21:25
'Daarnaast stelt de rechter dat hij en Lapsus$ de nodige schade aanbrachten met andere hacks op individuen en bedrijven.'

Er is wel meer aan de hand dan alleen de hack van Rockstar. Daarnaast is de kans op herhaling heel erg groot.

Wel interessant voor een staatsbedrijf om zo'n kundig persoon een positie aan te bieden overigens.
sympa @j-phone21 december 2023 21:38
Bij een zwartrijder of een overdestoepfietser is de kans op herhaling ook heel erg groot. Maar dat is geen enkele reden om een levenslange gevangenisstraf op te leggen.
The Chosen One @sympa21 december 2023 21:43
Genoeg mensen die een kaartje vergeten. Die zijn dan natuurlijk niet van de categorie 'voor herhaling vatbaar'. Dus ja, context per persoon/zaak.
j-phone @sympa21 december 2023 21:46
TBS != gevangenisstraf
CivLord @sympa22 december 2023 08:30
Maar daarmee vormt hij geen gevaar voor de samenleving.
Iemand met zijn skills en zonder ethisch besef is een ongeleidt projectiel.
Finraziel
@Ricmaniac21 december 2023 21:29
Het is natuurlijk heel lastig om hier van achter onze schermpjes te weten of het allemaal klopt of niet, maar wat ze zeggen is dat hij gewelddadig en een gevaar voor de samenleving is. Dát is waarom hij dwangverpleging krijgt, meer dan voor de hack direct. In principe kan het ook dat hij later gewoon weer vrij komt als de artsen inschatten dat hij geen gevaar meer zou zijn.
Of dat systeem verder goed werkt, of hij echt een gevaar is en of hij een eerlijke kans heeft weer op vrije voeten te komen en zijn leven te leiden, dat kan ik niet zo op basis van dit artikel zeggen en is een stuk ingewikkelder.
Blokker_1999
@Ricmaniac22 december 2023 07:40
In plaats van enkel de titel te lezen, had je beter heel het artikel gelezen voordat je reageerde. In een titel kan je niet veel informatie steken, zelfs het nieuwsartikel is relatief kort te noemen. Wil je de details weten van het hoe en waarom van deze straf, dien je de uitspraak van de rechtbank te lezen.

En hoewel recht en rechtvaardig niet altijd hetzelfde zijn, moeten we misschien onszelf ook eens wat objectiever opstellen. Zo vaak staat men hier te roepen dat mensen veel te licht gestraft worden, en als er dan eens een zwaardere straf wordt uitgesproken heb je direct mensen die gaan roepen dat het veel te zwaar is.
Ricmaniac
@Blokker_199922 december 2023 09:07
Ze hadden ook de titel beter kunnen verwoorden.
markwiering 22 december 2023 11:46
Dit vind ik een walgelijke en draconische maatregel voor iemand die beelden van een computerspel gelekt heeft.

Arion Kurtaj heeft geen enkele schade aangericht aan Rockstar Games door deze beelden te lekken. Heel misschien een klein beetje publiek imagoschade omdat Rockstar Games nu wellicht het verrassingselement kwijt is, maar meer niet. Ik geloof echt niet dat het lekken van 3 GiB aan videobeelden van het spel 5 miljoen euro kan kosten. Dat vind ik echt onzin. Arion Kurtaj heeft voor zover ik weet geen bestanden verwijderd of beschadigd op de servers van Rockstar Games; hij heeft deze bestanden alleen naar zijn eigen harde schijf gekopieerd.

Wat betreft het: "Ja, maar hij was gewelddadig tijdens zijn hechtenis!"
Probeer maar eens iemand maandenlang opgesloten te houden in een isoleercel zonder uitzicht op vrijlating. Na een tijdje heb jij iedereen om. In het begin heb jij nog goede hoop dat jij wordt vrijgelaten, maar na een tijdje word jij wanhopig en weet jij niet meer wat jij moet doen. Het is emotioneel slopend om in zo een situatie te zitten. Deze jongen wordt gewoon expres langdurig onmenselijk behandeld in de hoop dat hij een keer zijn geduld verliest, en als dat dan gebeurt, wordt gezegd: "Aha! Jij bent een gewelddadige psychopaat! Wij kunnen jou blijkbaar niet zo vrijlaten! Jij moet ter beschikking gesteld worden!"

Ik vind het een heel smerig spelletje dat hier gespeeld wordt door de rechtbank.

Ik zeg: laat Arion Kurtaj gewoon vrij. Als jij hem al wilt veroordelen, geef hem dan een realistische geldboete (niet in de miljoenen of duizenden ponden, uiteraard, maar gewoon iets dat hij kan betalen) of geef hem een taakstraf. Het signaal is dan evengoed duidelijk: dat zijn hackgedrag illegaal is en niet geaccepteerd wordt, maar zonder hierbij te overdrijven en zonder hem tot wanhoop te drijven. De straf die iemand krijgt moet evenredig zijn met de ernst van de misdaad die gepleegd is. Als de misdaad het lekken van spelbestanden betreft zonder verdere schade aan te richten, hoort de strafmaat minimaal te zijn, als jij dit al überhaupt wilt bestraffen. Ikzelf vind dat Arion Kurtaj al voldoende gestraft is door zijn langdurige hechtenis. Nu hoort hij gewoon vrij te komen. Onmiddellijk.
koelpasta @markwiering22 december 2023 12:55
Dit vind ik een walgelijke en draconische maatregel voor iemand die beelden van een computerspel gelekt heeft.
Die jongen is lid van een hackersgroep en heeft ingebroken op de servers van rockstar om aan de beelden te komen.
markwiering @koelpasta22 december 2023 15:30
Die jongen is lid van een hackersgroep en heeft ingebroken op de servers van rockstar om aan de beelden te komen.
Dat klopt - en dat mag uiteraard niet. Ik ben er niet op tegen om deze jongen een straf te geven, maar ik vind dat die straf evenredig moet zijn met de ernst van de misdaad. Digitaal inbreken op andermans computer met als enig doel om aan spelmateriaal te komen is in mijn inziens niet een misdaad waar levenslange terbeschikkingstelling op hoort te staan, en ook geen maandenlange hechtenis in de isoleercel.
koelpasta @markwiering22 december 2023 16:24
Ik kan je aanraden wat meer te lezen over die Lapsus$ groep.
Daarnaast is die jongen een recedivist.
Daarmee wil ik niet zeggen dat de straf terecht is, daar ken ik de zaak niet goed genoeg voor. Maar het is niet zomaar dat hij deze straf krijgt. Het is geen onschuldige kattekwaad meer wat die jongens uithalen. Maken zich o.a. schuldig aan afpersing en het online zetten van grote personeelsdatabases voor geldelijk gewin.
Verwijderd @koelpasta23 december 2023 06:04
Wat rond verkrachten en moorden geeft geen levenslang of je moet echt al je best doen
sjameasypoo @markwiering22 december 2023 17:19
Ik zeg niet dat de straf terecht is, maar het gaat hier wel om meerdere gevallen van gewelddadigheid naar anderen. (Je isoleerceltheorie klopt waarschijnlijk niet.) Niemand is voor z'n lol gewelddadig, dus dat voor deze jongen de gevangenis geen goede omgeving is (voor wie is dat wel?), staat buiten kijf. Maar dat hij aangesloten was/is bij een hackerscollectief en de intentie heeft de wet zo weer te overtreden, maakt dat je hem ook weer niet ongestraft op vrije voeten kan stellen.
Blijkbaar is deze jongen zo zwaar van de wereld dat hij geen correct oordeel kan vellen over wat er om hem heen gebeurd. Dan is het misschien niet zo gek om hem te helpen in een kliniek en het medisch team daar te laten beslissen over zijn behandeling en de duur daarvan. (Alhoewel ik meer voel voor het Nederlandse systeem met tweejaarlijks een min of meer onafhankelijke beoordeling door de rechterlijke macht.)

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