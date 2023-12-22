Hyperloop One gaat sluiten wegens financiële problemen

Er is al meermaals wetenschappelijk aangetoond dat een elektrische auto netto veel meter voor het milieu is dan een auto met verbrandingsmotor. Even wat debunken:
- Lange wachttijden laden
Laden duurt veel langer dan tanken inderdaad. Maar met een klein beetje vooruit denken, hoeft dat helemaal geen probleem te zijn. Je kan een elektrische auto meestal opladen terwijl je wat anders doet. Bijvoorbeeld op je werk, of 's nachts. Dan is laadtijd geen wachttijd. Ik spreek uit ervaring: een klein beetje aanpassing van je gedrag is nodig, maar daarna wil je niet meer terug.
- Kleine actieradius
Ik heb een oudere elektrische auto, met in de winter "maar" 200 km actieradius. (In de zomer ruim 250 km.) Voor waar ik hem voor gebruik is dat echter meer dan genoeg, ik heb nog nooit tekort gehad aan die 200. Kan per persoon verschillen natuurlijk, maar ik denk dat er heel veel mensen zijn die helemaal niet zo'n grote actieradius nodig hebben. Dat gezegd: nieuwere EV's hebben al een veel grotere actieradius tegenwoordig.
Als
- Super gevaarlijk bij brand, niet te blussen (ze worden in container onder water gezet)
ze in brand vliegen ja. Dat gebeurt maar zelden, en minder vaak dan bij auto's met verbrandingsmotor. Want benzine is nogal licht ontvlambaar...
- Mogen niet meer op veel ponden / veerboten (vanwege brandgevaar)
Op sommige
ponten en veerboten. Ik denk dat dit een tijdelijk probleem is.
- Slechtere prestaties van de auto in de winter
Klopt, maar dat hoeft geen probleem te zijn, zie boven.
- Aanhangers zijn nog steeds een issue
Dat is inderdaad nog een van de weinige valide redenen om anno nu een auto met verbrandingsmotor te kopen. Hoewel er al EV's zijn die wel een aanhanger kunnen trekken.
- Gewicht van de auto -> wegenbelasting
Is een politieke kwestie.
- Aanschafprijs
Is inderdaad nog een issue.
- Hogere garagekosten bij problemen
Waarop baseer je dat? Mijn ervaring is dat EV's minder vaak problemen hebben, omdat er minder is dat stuk kan gaan.
- Kachel aan in de EV brengt je actieradius drastisch naar beneden
Is in de praktijk geen issue. De boordcomputer houd daar rekening mee bij het aangeven van de resterende actieradius. En nogmaals: er wordt echt veel te veel op die actieradius gefocust. Voor heel veel gebruiksscenario's heb je helemaal geen grote actieradius nodig. Zeker niet in Nederland, met zijn goede laadinfrastructuur.
- nog steeds fijnstof door remmen
Maar minder fijnstof dan een verbrandingsmotor. Dus wat is je punt?
- Ons stroom netwerk zou het niet aankunnen als iedereen EV gaat rijden
Klopt, daarom wordt er ook gewerkt aan het verzwaren van het stroomnet. Het gaat toch niet gebeuren dat iedereen van de ene dag op de andere overstapt op een EV. Dus goede kans dat het gewoon lukt om de verzwaring van het net in de pas te laten lopen met de adoptie van EV's.
Samengevat
- Voor het milieu is een EV altijd beter dan een auto met verbrandingsmotor.
- Het rijden van een EV brengt wat gedragsveranderingen met zich mee. Het kan per persoon verschillen, maar ik ken veel mensen die het uiteindelijk fijner vinden om een EV te rijden.
- Er zijn nog wat issues, zoals de prijs, politiek gesteggel over de wegenbelasting, enz. Dit zijn m.i. tijdelijke dingen die uiteindelijk opgelost zullen worden. We zitten in een transitieperiode.
- Uiteindelijk is géén auto het beste voor het milieu.