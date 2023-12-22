Hyperloop One gaat sluiten wegens financiële problemen

Hyperloop One gaat zijn deuren sluiten. Dat hebben betrokkenen gemeld aan persbureau Bloomberg. De laatste groep werknemers stopt met werken op 31 december. Hyperloop One heeft nog geen verklaring naar buiten gebracht.

Het is de hyperloopmaker onder andere niet gelukt om meer opdrachten binnen te slepen, schrijft Bloomberg op basis van zijn bronnen. De meeste werknemers zijn al weg, bevestigt een werknemer aan technieuwswebsite Engadget. Het overgebleven team komt op 31 december op straat te staan. Dat houdt tot die tijd nog toezicht op de verkoop van Hyperloops bezittingen, waaronder zijn testbanen.

Hyperloop One werd in 2014 opgericht. Drie jaar later kreeg het bedrijf de naam Virgin Hyperloop One vanwege een investering van de Virgin Group van zakenman Richard Branson. In november 2022 trok Virgin Group zich terug uit de samenwerking en ging Hyperloop One weer verder onder zijn eigen naam. Dit kwam doordat de hyperloopmaker zich 'meer wil richten op vrachtvervoer in plaats van personenvervoer', verklaarde Virgin Group destijds. In februari van dat jaar had het bedrijf al de helft van zijn personeel ontslagen.