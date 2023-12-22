Googles Safety Check-functie draait automatisch op achtergrond in Chrome

De Safety Check-functie, die nagaat of het wachtwoord van de gebruiker is gecompromitteerd, draait nu automatisch op de achtergrond in de desktopversie van Chrome. Daarnaast trekt de functie de rechten van sites in die door de gebruiker lang niet zijn bezocht.

Als een wachtwoord is gelekt, dan krijgt de gebruiker voortaan een waarschuwing te zien in het menu van Chrome, schrijft Google donderdag. Ook wordt de gebruiker gewaarschuwd bij 'mogelijk schadelijke extensies' of wanneer hij gebruikmaakt van een verouderde versie van Chrome.

Bij sites die de gebruiker al een langere tijd niet heeft bezocht, krijgt de gebruiker tevens een melding om opnieuw te kijken naar de rechten. Chrome kan in zo'n geval zelfs de rechten intrekken van de site, bijvoorbeeld als deze ooit toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de microfoon of toegang tot de locatie van de gebruiker.

Verder gaat Google in de komende weken een nieuwe tabbladfunctie uitrollen, die de gebruiker tabbladgroepen laat opslaan. Die opgeslagen groepen kunnen worden geopend in de Chrome-browser op andere desktops.