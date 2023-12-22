Google werkt aan functie die de accustatus van Android-telefoons toont

In een bètaversie van Android 14 is een functie ontdekt die de gebruiker de status van de accu laat zien. Hierdoor kan de gebruiker inschatten of de accu binnenkort aan vervanging toe is. Of en wanneer de functie wordt uitgerold, is nog niet bekend.

De functie is opgemerkt door Mishaal Rahman van Android Authority. Momenteel hebben Android-gebruikers nog apps van derde partijen of commando's nodig om te kijken in welke staat de accu verkeert. iPhones hebben deze functie al geruime tijd.

Sinds de release van de recentste Pixel Feature Drop-update begin december kunnen Pixel-eigenaren meer informatie opvragen over hun accu's, waaronder de productiedatum. In de nieuwste Android 14 QPR2-bèta zit volgens Rahman een verborgen accustatuspagina. Hoewel deze nog geen daadwerkelijke batterijstatusmeter bevat, suggereert de code dat deze informatie zou kunnen tonen als ‘de geschatte lading die de accu momenteel kan leveren in vergelijking met toen deze nieuw was'.

Rahman kwam ook pictogrammen tegen die een verminderde accucapaciteit aangeven of dat de accu niet wordt gedetecteerd. Verder zegt hij dat de app 'Instellingen' tips zal sturen als er updates zijn over de accustatus.

Accustatus Android bèta
Accustatus Android-bètaversie. Bron: Android Authority

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 22-12-2023 09:22 100

22-12-2023 • 09:22

100

Lees meer

Google werkt aan functie die tips voorstelt als Pixel-telefoon oververhit raakt
Google werkt aan functie die tips voorstelt als Pixel-telefoon oververhit raakt Nieuws van 23 juni 2024
Google activeert video-out op Pixel 8-telefoons met upgrade
Google activeert video-out op Pixel 8-telefoons met upgrade Nieuws van 11 juni 2024
Gerucht: Google werkt aan Android 15-functie die status van opslagchip weergeeft
Gerucht: Google werkt aan Android 15-functie die status van opslagchip weergeeft Nieuws van 20 april 2024
Google: accustatuspagina komt alleen naar Pixel 8a en latere modellen
Google: accustatuspagina komt alleen naar Pixel 8a en latere modellen Nieuws van 10 maart 2024
Android krijgt optie om 'misleidende' apps op te sporen
Android krijgt optie om 'misleidende' apps op te sporen Nieuws van 8 februari 2024
OnLeaks toont renders van Google Pixel 9 Pro met vernieuwd ontwerp
OnLeaks toont renders van Google Pixel 9 Pro met vernieuwd ontwerp Nieuws van 23 januari 2024
Update deed sommige Google Home- en Google Home Mini-apparaten crashen
Update deed sommige Google Home- en Google Home Mini-apparaten crashen Nieuws van 26 december 2023
'Android-wachtwoordmanagers schermen inloggegevens bij autofill niet goed af'
'Android-wachtwoordmanagers schermen inloggegevens bij autofill niet goed af' Nieuws van 10 december 2023
Samsung publiceert Europese agenda voor Android 14-uitrol
Samsung publiceert Europese agenda voor Android 14-uitrol Nieuws van 13 november 2023
Meer producten en artikelen
Smartphones Google Android Accu

Reacties (100)

-Moderatie-faq
100
100
43
0
0
39
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
digibaro 22 december 2023 09:25
Bevat Android ook een functie slim laden zodat bij het laden in de nacht hij vlak voor het opstaan de accu naar 100% oplaad i.p.v. de hele nacht druppelladen ?
zacht @digibaro22 december 2023 09:28
Pixel telefoons wel in ieder geval. Volgens mij is het aan de fabrikant om het te implementeren.
epoman @zacht22 december 2023 10:41
Samsung heeft een 'battery protect'-instelling die stopt met laden op 85% ongeacht hoe lang je 'm aan een snoer laat hangen. Weet niet uit m'n hoofd welke versies oneUI / toestellen dit specifiek wel of niet ondersteunen.

Blijkbaar bestaat het sinds oneUI 4 en komen er in 6.1 extra instellingen.

[Reactie gewijzigd door epoman op 23 juli 2024 13:47]

Olaf van der Spek @epoman22 december 2023 11:31
Volgens de link is het 80%. Handig en onbegrijpelijk dat Android, iOS en Windows dit niet standaard hebben.
Nee, iOS "Geoptimaliseerd opladen" is niet equivalent..

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 23 juli 2024 13:47]

Jatari @Olaf van der Spek22 december 2023 12:17
Op de iPhone 15 pro max heb ik alleszins wel een instelling die het laden niet toestaat verder dan 80% hoor.
xfj @Jatari22 december 2023 12:24
Correct, bij de iPhone 15 modellen is er de optie om het opladen te stoppen bij 80%, oudere modellen mogen dat niet.
epoman @Jatari22 december 2023 12:28
In mijn 13 pro kan ik alleen kiezen voor 'geoptimaliseerd laden' en niet voor een harde stop op een specifiek percentage. Met een onregelmatig laadpatroon is elke laadsessie zonder onderbrekingen tot 100%. De enige afwijking die ik ken uit persoonlijk gebruik is bij een magsafe battery pack en energiebesparing actief waar het toestel bij 80 of 90 procent stopt met laden via de battery pack tenzij je handmatig aangeeft dat je verder wilt opladen.
Bruin Poeper @epoman22 december 2023 13:24
In mijn 13 pro kan ik alleen kiezen voor 'geoptimaliseerd laden'
Raar/respectloos dat ze je met zo'n niet-gedefinieerde kreet het bos in sturen.
Dat 'geoptimaliseerd' zal zijn vanuit oogpunt van de fabrikant. Die heeft financiële doelen zoals omzet en winst.
De gebruiker heeft wellicht andere optimalisatiecriteria...
epoman @Bruin Poeper22 december 2023 13:51
Ja, vind het ook een matige implementatie. In de praktijk leek het te werken als je op vaste tijden slaapt/opstaat én je je toestel elke ochtend op dezelfde tijd van de lader haalt. Het leek ook rekening te houden met slaapschema- of wekkerinstellingen, wat op zich wel ok is, maar ik zie liever een optie die niet leunt van een vast dagelijks laadpatroon.
turbojet80s @epoman23 december 2023 08:00
Ik zit daar op MacOs ook mee, mijn accu hoeft nooit voller dan 80% te zijn. Maar uiteindelijk laadt MacOs altijd door tot 100%. Op Windows is het nog erger, daar kan ik de beperking helemaal niet opleggen. Eigenlijk zou de EU hierop moeten pushen. En de optie om een duidelijke melding te krijgen als de accu minder dan 25% van de capaciteit over heeft mag ook worden toegevoegd was mij betreft
Angelus230 @turbojet80s23 december 2023 10:18
Ik gebruik hiervoor https://apphousekitchen.c...tion-automatic-discharge/

Deze app zorgt ervoor dat je de batterij bijvoorbeeld maximum tot 80% kan laten gaan.
ultimasnake @turbojet80s23 december 2023 11:14
Mijn M2 macbook gaat maar tot 80% (met een melding als ‘zelden op accu gebruikt’ of zo) en gezien ik hem ook zelden langer dan een paar uur per week (en soms weken helemaal niet) van het stroom af heb klopt dat dus wel. Ik kan hem wel forceren om tot 100% te laden maar meot er wel actief aan denken dan
xfj @Olaf van der Spek22 december 2023 11:58
85% op mijn Samsung.

Op Windows lijkt mij dat niet mogelijk in het OS zelf, Latitudes hebben het wel in de firmware staan, tot maximaal waarbij je tussen 55% en 100% kunt kiezen (opladen vanaf 50% tot max 55% in mijn geval). Thinkpads doen het via een driver voor Windows en Linux, met meer ruimte, dus heb ik vanaf 40% tot 50%.

Ik vind dat elk apparaat met een lithium accu deze mogelijkheid moet hebben. Ik heb geen enkel apparaat dat echt 4.2V moet zijn, vooral huidige 'wegwerpapparaten' zoals fietslampjes, tandenborstels, scheerapparaten of draadloze stofzuigers worden niet voor super lange tijden gebruikt maar worden weggegooid als de accu beschadigd genoeg is omdat ze constant volgeladen zijn, en niet omdat er iets mechanisch stuk is.
Jacco011 @xfj22 december 2023 13:25
Bij Lenovo regel je dit bijvoorbeeld in hun software Lenovo Vantage. Werkt bij mij ook als de laptop uit of in standby staat.
batjes @xfj22 december 2023 18:24
Gewoon benieuwd, waarom 40-50? Degradatie van laptop/telefoon accus is doorgaans het minst als je deze ergens tussen de 50 en 70% houdt.
xfj @batjes22 december 2023 20:49
Percentages zijn niet ideaal omdat je niet direct met de cellen werkt. 0% zou 3V zijn en funest zijn voor de cellen, en de accu's in bepaalde laptops geven 100% aan en stoppen met laden voordat 4.2V is bereikt. Zolang ze onder de 4V zijn is het prima (die 70% zoals jij aangeeft) wanneer je de accu ook echt gebruikt met 3.92V als 'sweet spot', voor opslag is 3.7V (30% met een directe cel) ideaal want dan gaat het ellenlang mee. Die laptop komt niet buiten dus de accu is puur voor de turbo boost, UPS functionaliteit en even verplaatsen: opslag modus dus, maar dan 40-50% omdat ik geen 'range anxiety' wilde hebben als die laptop een tijdje zonder stekker is, ik niet het voltage wilde meten en weet dat 40-50% prima is.

offtopic:
De Latitude is nu trouwens 51.7% geladen (vergeleken met wat je als gebruiker ziet, vergeleken met originele design capacity 48.1%), en meet 3.7915V, wat dus net onder de 40% zou zijn als je direct met de cellen werkt. Als voorbeeld van hoe percentages niet ideaal zijn.
robertjanbout @xfj30 december 2023 19:46
Telefoons gaan tot 4,4v bij 100% en 3,6 word beschouwd als leeg afaik. Wat jij zegt klopt inderdaad voor de huis tuin en keuken lithium ion cellen.
epoman @Olaf van der Spek22 december 2023 11:57
In de link naar de settings in oneUI 4 staat een screenshot met 85%, wat het in oneUI 5 in mijn toestel ook is.

In de nieuwe versie zou dat blijkbaar 80% worden als vaste instelling en alternatief iets dat lijkt op wat Apple biedt. Waar ik in iOS overigens niet echt van onder de indruk ben. Bij gebrek aan consistente dagelijkse/nachtelijke laadmomenten doet het 'geoptimaliseerde laden' van iOS helemaal niets voor de accu's van m'n iPhones, gaat altijd in één klap naar 100%. De vaste instelling die Samsung biedt stopt ongeacht gebruikspatroon altijd bij 85%.
keejoz @Olaf van der Spek22 december 2023 16:58
Mijn Samsung A71 heeft de limiet ook gewoon op 85%
Llopigat
@Olaf van der Spek24 december 2023 00:47
Nee, het is 85% bij Samsung. Zo te lezen gaat het binnenkort naar 80 en dan op het eind naar 95, wat ik niet fijn zal vinden want ik heb helemaal geen vast ritme. Veel liever gewoon een vaste 85% want daar kom ik de dag prima mee door.

Een vaste 80% gaat ook een optie zijn, maar daar zal ik niet zo blij mee zijn want dan kom je aan het eind van de dag weer makkelijker onder de 20% wat net zo slecht voor de accu is als boven de 85%.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 13:47]

africangunsling @epoman22 december 2023 15:55
Yes en je kunt via routines dit ook automatiseren bij samsung, je kunt zo iedere dag bijvoorbeeld deze setting uit zetten om 7 uur sochtend zodat hij dan net dat laatste half uur nog even naar 100% laadt als je dat wilt.
mbovenka @zacht22 december 2023 10:31
Mijn OnePlus ook.
amyor @mbovenka22 december 2023 12:22
Staat er inderdaad op. Ik herinner me het al sinds Android 12 en anders al zeker sinds 13. Rete irritant soms met mijn afwisselende uren dat die dan 's nachts traag laad ipv met 100 watt.
DamirB @zacht22 december 2023 09:40
Pixel doet dit vaak aan de hand van je wekker

[Reactie gewijzigd door DamirB op 23 juli 2024 13:47]

Frappuccino @zacht22 december 2023 17:21
Waar zit zoiets verstopt als ik vragen mag?
zacht @Frappuccino22 december 2023 17:30
Bij instellingen-->batterij kun je aangepast opladen aanvinken. En zoals @DamirB al aangaf werkt het ook via je wekker. Als je wekker bijvoorbeeld om 6:00uur gaat en je legt als je naar bed gaat je telefoon aan de lader, dan is hij pas om 6:00 uur vol. Ik heb een Pixel 6a.
Frappuccino @zacht22 december 2023 17:41
Weer wat geleerd. Thanks.
William_H @zacht23 december 2023 00:22
Er is ook een icoon voor het Snel Menu (of hoe dat ook heet als je twee keer naar beneden veegt van boven naar beneden).
LM1 @digibaro22 december 2023 09:38
Ja, je kunt uit 3 opties kiezen:

- automatisch schema op basis van gebruik
- custom schema, waarbij je kan kiezen vanaf welke tijd het schema ingaat en wanneer de accu vol moet zijn
- maximale accucpercentage verlagen (naar bijv. 85%) zodat de accu minder stress ondervindt.

Werkt goed, en zit iig in de LineageOS roms die ik gebruik op een OnePlus 5 en 7.
LocK_Out @LM122 december 2023 10:23
LineageOS is dus een custom OS en geen stock Android, appels en peren verhaal zeg maar.
LM1 @LocK_Out22 december 2023 10:45
Ah je hebt gelijk. Aangezien Lineage op AOSP is gebaseerd dacht ik dat het nu een standaard feature van Android was, maar het lijkt specifiek voor Lineage te zijn, my bad.
Bergen @digibaro22 december 2023 09:37
Ja, mijn Pixel 4a (uit 2020) doet dat al; als ik hem laat in de avond aan de stroom hang, en er is een wekker ingesteld voor de volgende dag, dan zorgt hij dat de batterij langzaam oplaadt (beter voor de batterij) en op 100% zit als de wekker gaat. Het zit dus in stock Android. "aangepast opladen" heet het.
Christoxz @Bergen22 december 2023 10:02
Het zit dus in stock Android. "aangepast opladen" heet het.
Het zit niet in stock Android, "Aangepast opladen" is Pixel specifiek.
Bergen @Christoxz22 december 2023 12:54
De Pixel draait toch stock Android?
Christoxz @Bergen22 december 2023 13:01
Nee, er zit een hoop Pixel exclusive functies op, zoals bijvoorbeeld 'Aangepast opladen'.

https://www.androidauthor...-is-stock-android-845627/
This version of the operating system is its “default” state, with no Google apps, no customizations, and no extra features. Generally, all versions of Android are based on this release.

Most manufacturers layer their own software over the core Android operating system, a process known as “skinning.” If you have a recent phone from Samsung, OPPO, OnePlus, vivo, Xiaomi, or even Google, you are using an Android skin.
Bergen @Christoxz22 december 2023 13:28
Ok, dat is een verhelderend inzicht, dat wist ik niet. Bedankt!
Dusty322 @Christoxz22 december 2023 14:32
Deze functie heb ik ook op mijn Sony Xperia xz1 compact gehad. Langzaam laden tot een bepaalde tijd en voor de wekker gaat was de accu naar 100%. Op de huidige S23 heb ik de 85% aanstaan en helaas niet de functie zoals de Sony kunnen vinden.
Christoxz @Dusty32224 december 2023 11:39
De functie is opzicht ook niet uniek, maar het zit niet in stock Android.
'Aangepast opladen' is iets Pixel specifieks.
Sony noemt het 'Battery Care', zie hier.
Zijn allemaal hun eigen implementaties.
NielsLvdD @Bergen22 december 2023 10:46
Check, zit ook op mijn Pixel 6a
Niemand_Anders @digibaro22 december 2023 09:33
Mijn OnePlus heeft die optie wel. Zou niet weten of dat standaard Android functionaliteit is.
OnePlus houd de eindtijd van de ingestelde night modus aan om te bepalen wanneer het laden moet zijn voltooid...
LocK_Out @Niemand_Anders22 december 2023 11:14
Nee, OnePlus draait op een custom OS, OxygenOS en dus geen stock Android.
Hardfreak @digibaro22 december 2023 09:40
Sony heeft een functie die "Battery care" noemt, die "leert" wanneer je je gsm lang laat insteken en wanneer je hem uittrekt. Dan laadt die tot 90% en doet de laatste 10% voordat je hem normaal gezien gaat uittrekken.

Geen idee hoe goed het werkt want ik heb hem gewoon always on staan dus die gaat nooit boven de 90% in de hoop dat mijn batterij dan langer meegaat. Eens in de maand gaat die tot 100% om te checken in welke staat de batterij is.
Jazco2nd @digibaro22 december 2023 10:11
Dit heeft mijn Asus Zenfone 9 (2022) al sinds deze uitkwam. Volgens mij had de oudere Zenfone 8 het ook al.

- Steady Charging (steady, ultra steady, during Scheduled, outside Scheduled)
- Scheduled charging (bijvoorbeeld 23.00 - 7.00 + adaptief via wekker)
- Charging limit (80%, 90%)

Deze opties waren er al voordat de vriendins Pixel ze kreeg!

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 23 juli 2024 13:47]

fastedje @digibaro22 december 2023 10:39
Ik zou liever ook zien dat je het maximum laadniveau kan instellen. Op mijn Dell Latitude kan ik in de Bios dit Max percentage instellen (75%)et als resultaat dat de accu na jaren nog steeds 95% is.
Umbrah @digibaro22 december 2023 10:41
Samsung telefoons wel, en die hebben ook laadlimieten. Ik stel mijn Fold2 doorgaans in op maximaal 80% laden, en ik laad eigenlijk maximaal met 9W gewoon om ook wat slijtage tegen te gaan. De telefoon houd het nog steeds afhankelijk van gebruik twee dagen uit.
Cybje @digibaro22 december 2023 12:23
De Pixel heeft dat, werkt eigenlijk vergelijkbaar met de iPhone. Het enige wat ik jammer vind eraan is dat ik eigenlijk nooit boven de 80% zou willen laden, behalve op vakanties. Dus iets van een toggle of percentage wat je kunt instellen zou ik handiger vinden dan dat het ding voor je kiest. Zolang ik thuis, onderweg of op het werk ben kan ik toch m'n telefoon wel laden. Alleen op vakantie heb ik soms veel stroom nodig, zeker als ik de hele dag in een stad wandel en veel foto's maak.

Zo doe ik dat ook met de elektrische auto voor het behoud van de accu. Ik laad eigenlijk zelden tot 100%. Zelfs tot 90% doe ik alleen als ik vrij direct daarna ga rijden. Behalve als ik weet dat ik 400+ km moet overbruggen, dan laad ik 'm vol. Meestal probeer ik de auto met +/- 50-70% in de accu te parkeren, dat is voor de accu het best.
HakanX @digibaro22 december 2023 13:43
Op mijn Sony heb ik het wel, weet alleen niet of het uit Android zelf komt of een toevoeging is. Het kan op automatisch dan gaat die gokken of naar je alarms kijken denk ik. Je kan ook vaste tijdstippen instellen zoals 00:00-07:00 dat die dan altijd tot max 90% laadt en pas tegen het einde vollaadt. Of je houdt hem gewoon altijd tot max 90% als je daar toch genoeg aan hebt.

Sony heeft wel nog een unieke batterij functie. Als je aan het gamen bent en je sluit de oplader aan, dan werkt die direct op de stroom van de lader zonder de batterij te gebruiken. Hierdoor blijft het toestel ook koeler dan als je enkel op de batterij zou spelen, wat ook beter is voor de levensduur.
OLED @digibaro22 december 2023 09:29
Als de in het artikel besproken gezondheid-status een indicatie is dan zou dat slimme laden er voor Android in 2025 of 2026 kunnen komen
Damion776 @digibaro22 december 2023 09:37
Dit deed mijn Huawei P20 ook al, ben nog steeds sad dat de VS Huawei kapotgemaakt heeft. Vond het mooie goedwerkende innovatieve telefoons
KoffieAnanas @digibaro22 december 2023 09:40
Op mijn Huawei wel. Die laadt tot 80%, en stelt volledig laden uit op basis van dagelijkse routine. Daarnaast stopt het laden als de piek capaciteit is bereikt. Beide opties zijn aan of uit te zetten. Volgens mij zijn dit soort functionaliteiten fabrikant specifiek.
iqcgubon @digibaro22 december 2023 10:16
Yup. Mijn ASUS Zenfone doet dit. Ik heb ingesteld dat hij 's nachts nooit mag fast-chargen, enkel tergend traag (heb toch de hele nacht tijd) en maar max. tot 90%.
Hannesw @digibaro22 december 2023 10:26
Voor Samsung weet ik dat deze functie uit zal komen samen met one ui 6.1 (release galaxy s24)
bron: https://9to5google.com/20...i-6-1-battery-protection/
dezejongeman @digibaro22 december 2023 10:33
in mijn galaxy s20 5G zit tot 80% vol laden om batterij te beschermen. iets minder mooi en iets groffer, maar vergelijkbaar.
Wouterie @digibaro22 december 2023 10:38
Ja, maar dat is afhankelijk van de fabrikant. Mijn A-serie Samsung heeft het niet, de (net zo oude) S-serie van mijn collega wel. Maar om eerlijk te zijn merk ik na jaren nog geen verschil tussen de gezondheid van zijn of mijn telefoonaccu.
Pablojantje @Wouterie22 december 2023 13:34
Oké, mijn galaxy a52s heeft de functie wel, tot 85% laden.
Wel een handige functie eerlijk gezegd, haalt m.i de druk enigzins vd batterij af.. Gaat gewoon 24 uur mee op 85%.
Wouterie @Pablojantje22 december 2023 16:42
Mijn A52 5G heeft het dan weer niet, maar ik merk echt geen verschil terwijl ik h'm best wel misbruik om het maar zo te zeggen.
Marzman @digibaro22 december 2023 11:10
Ja, mijn Pixel doet dat. Iritant soms als je op staat voor de wekker af gaat :p Ik snap niet waarom ze niet gewoon laden en dan stoppen met laden als hij vol is.

[Reactie gewijzigd door Marzman op 23 juli 2024 13:47]

brammieman @digibaro22 december 2023 11:45
Laden is zeer specifiek aan de hardware en de battery mgt software. Heeft het OS niet veel mee van doen. De mijne laadt met 120w op in een 20min. Daarna laadt ie niet meer.
Ligt dus aan de implementatie van de fabrikant.
Cambionn @digibaro22 december 2023 13:15
Mijn Sony laat op tot 90%, dan gaat hij uit tot het bijna z'n "target time" is, waarna hij de rest pas doet zodat hij op target time 100% is. Je kan dit ook aanpassen naar 80% ipv 90%.

Er zijn meerdere setting om de target time te bepalen (of hem zelfs nooit 100% op te laden). Die van mij staat op auto en dan is meestal mijn wekker als eindtijd. Als ik de wekker verzet verzet de eindtijd ook. Werk goed en kost me geen enkele moeite zo.

Staat out-of-the-box aan op nieuwe telefoons en elke keer dat je hem aan de lader doet krijg je notificatie met de eindtijd. Kan je ook op klikken om naar de setting te gaan waar je dit kan aanpassen.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 23 juli 2024 13:47]

Zeerob @digibaro22 december 2023 16:42
Mijn Acer laptop heeft wel een functie om niet verder dan 80% op te laden. Mijn Pocophone F1 helaas niet.
Ooyevaar @digibaro22 december 2023 19:18
Mijn Sony doet dat inderdaad netjes tot 90% en leert mijn gewone tijd waarop ik wakker ben. Dit is overigens de eerste telefoon van mij die dat doet.
IHVD @digibaro23 december 2023 11:19
Ik heb op mijn oneplus 7t pro een soort nacht-laden die mij dan laat zien dat ie 100% gaat zijn op een bepaald tijdstip, afhabkelijk van hoe laat ik em aan de lader leg. Vaak is het "full charge at 6:30" ofzo.
Mizgala28 22 december 2023 09:27
Als het maar meer betrouwbaar is dan op de iphone.

Mijn 13 Pro ging destijds binnen 2 weken van 100% naar 99%, dan duurde het meerdere maanden tot dat naar 98% ging zakken, vervolgens kwam iOS 16.4 uit en ging ik 3% achteruit in no time.

En hoewel ik mij niet zoveel van aantrok omdat het toestel alsnog z'n uren probleemloos haalde, bij verkoop (maar ook algemeen online in discussies) maken sommige mensen zo onnodig veel drama van...
asdfqwerty @Mizgala2822 december 2023 09:36
Ok dat is misschien raar, maar hoe weet je dat dit niet precies is wat er gebeurt?
flippy @asdfqwerty22 december 2023 10:18
omdat apple ook al betrapt is op het opzettelijk vermelden dat je accu slecht na een update is terwijl het niet zo is om mensen te forceren motiveren om een nieuwe telefoon te kopen die toevallig op het punt stond om uit te komen...

[Reactie gewijzigd door flippy op 23 juli 2024 13:47]

oscar oscar @flippy22 december 2023 11:25
Heb je daar een bron van (al is het maar een nieuwsartikel)? Eerste keer dat ik dit hoor...
flippy @oscar oscar22 december 2023 11:54
Batterygate is de term waar je naar moet kijken. Ook hier op tweakers langsgekomen...
Wraldpyk @flippy22 december 2023 12:58
Maar dat was niet dat ze de batterij slechter weergaven als dat ie was. Dat is dat ze de iPhone gingen throttlen terwijl dat misschien niet nodig was. Dus onnodig te iPhone langzaam maken
flippy @Wraldpyk22 december 2023 13:01
Jawel, want de accu werd slechter voorgedaan dan die echt was door de telefoon langzamer te maken.
brammieman @oscar oscar22 december 2023 11:57
Apple heeft meerdere battery schandaaltjes gehad. Google op 'battery gate' of 'apple battery after update'
Frame164 @Mizgala2822 december 2023 09:40
Ik zie niet direct in waarom dat vreemd of onbetrouwbaar zou zijn.
m0nkz @Mizgala2822 december 2023 09:40
Een tweedehands toestel kopen en verwachten dat deze in zijn totaliteit in nieuwstaat is.
Net als een autokoper, die een krasje aan gaat halen op een auto van 10 jaar oud.
Wouterie @m0nkz22 december 2023 10:40
En terecht! Als ik mijn 10-jaar oude auto wil inruilen wordt ook elk krasje aangegrepen om de inruilprijs naar beneden te halen.
Tweakwondo @Mizgala2822 december 2023 09:32
Bij mij springt er ook altijd een paar % vanaf na een grote ios release. Ach ik kijk er niet naar zo lang ik de einde van de dag maar haal op één lading
Wel merk ik dat de accu minder is geworden over de jaren heen maar goed. Het zou sommige zelfs sieren als zij niet zo gefocust zijn op het accu %
MrMonkE @Tweakwondo22 december 2023 09:56
Acculeegangst zal wel een begrip zijn of worden in de psychologie.
flippy @MrMonkE22 december 2023 09:58
daar is al een woord voor en bestaat al een poos voor mensen die nog nooit in een EV hebben gereden: range anxiety.
IrBaboon79 @flippy22 december 2023 10:05
Niet te verwarren met paal anxiety
d3x @IrBaboon7922 december 2023 10:16
tot ze in een realiteits anxiety zitten
Spatienazi @flippy22 december 2023 10:12
Bereikangst voor een telefoon is als wagenziek voor VR. Ik denk wel dat we daar een nieuw woord voor mogen hebben. :)
MM @Spatienazi22 december 2023 10:38
Batterijbibbers dan maar? ;)
Spatienazi @MM22 december 2023 10:44
Wat een prachtwoord. Allitereert mooi, bekt ontzettend lekker, én dekt de hele lading. (Heh, lading.) Die ga ik zeker in mijn vocabulaire opnemen. d:)b
PrettigGestoord @Mizgala2822 december 2023 09:45
Idem, ik heb 4 jaar op 88% gestaan met mijn Xr.
aarthodo 22 december 2023 09:58
Accu battery is een app voor Android, welke de laadbeurten monitort en de geladen capaciteit bijhoudt in de tijd. Je geeft de fabriekswaarden in en dan wordt bij elke laadbeurt de laadsnelheid in watts aangegeven en de totale hoeveelheid energie die is opgenomen. Dus ook een lader wordt beoordeeld. Ook de temperatuur van de accu wordt weergegeven.

[Reactie gewijzigd door aarthodo op 23 juli 2024 13:47]

brammieman @aarthodo22 december 2023 11:46
Leest ie ook de batterij status uit of monitort ie enkel?

[Reactie gewijzigd door brammieman op 23 juli 2024 13:47]

Matthijsvdw @brammieman22 december 2023 12:45
Hij monitort hoeveel hij oplaadt, en op basis daarvan geeft hij een schatting hoeveel hij heeft opgeladen voor een bepaald percentage. Dat rekent hij door, en dan kun je de batterij gezondheid zien.
Matthijsvdw @aarthodo22 december 2023 12:48
Echter heb ik wel het volgende probleem: Als ik op mijn samsung de functie beperkt opladen aanzet, laadt hij op tot 85. Dan zakt hij weer terug naar 83, en dan weer naar 85 enz enz. Dan laadt hij volgens accubattery op tot 85, maar dan telt hij de opgeladen mah er wel bij. Dus dan wordt de meting verpest. Accubattery kan namelijk niet zien dat hij tijdelijk stopt met opladen.
BdK9001 22 december 2023 10:22
Goeie zet dat dit er default in komt. Nu nog de optie om (zonder rooten) te zelf te kunnen kiezen voor snel of langzaam laden, om de stress op de accu nog wat verder te verlagen.
brammieman @BdK900122 december 2023 11:47
Kunt ook gewoon een oude lader uit de kast pakken die maar 5W aan vermogen kan leveren.
Vlizzjeffrey 22 december 2023 11:01
Op mijn Oneplus Nord 3 lite met android 13 zit deze functie al.
dutchgio @Vlizzjeffrey22 december 2023 12:01
Die heeft ook geen stock Android
jpsch 22 december 2023 12:49
Heb liever dat ik gewoon een losse 🔋 heb die ik zelf kan vervangen.
PCG2020 @jpsch22 december 2023 13:31
Dat ben ik met je eens, maar dat staat natuurlijk los van de accustatusfunctie. Ook bij een accu die je zelf kunt vervangen kan het een nuttige functie zijn.
Linksquest Moderator Spielerij 22 december 2023 10:54
Een functie wat de iPhone zeg maar al jaren heeft, geen verkeerde functie als je het mij vraagt.

[Reactie gewijzigd door Linksquest op 23 juli 2024 13:47]

langestefan @Linksquest22 december 2023 19:30
Het zit ook al heel lang in android hoor, maar dan geimplementeerd door de fabrikant zelf. Dit gaat om de implementatie in base android.
Linksquest Moderator Spielerij @langestefan22 december 2023 20:15
Daarom dat ik het misschien nog niet gezien heb.
Vexxon 22 december 2023 09:39
Ze vergeten het AI-labeltje erop te plakken.
olovv100 22 december 2023 10:23
Heb sinds de release op 22 september een Iphone 15 Pro en deze staat nog steeds netjes op 100% capaciteit
controvi 22 december 2023 11:15
Nou, wie gaat de weddenschap aan dat hierdoor weer een boel gedoe gaat komen dat google de battery-check app niet standaard mag meeleveren met zijn telefoons omdat 3e partij apps daardoor geen kans meer hebben?

Vind het een goede zaak dat google dit inbouwd in android.
Ben benieuwd

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.