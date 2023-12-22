Google werkt aan functie die de accustatus van Android-telefoons toont

In een bètaversie van Android 14 is een functie ontdekt die de gebruiker de status van de accu laat zien. Hierdoor kan de gebruiker inschatten of de accu binnenkort aan vervanging toe is. Of en wanneer de functie wordt uitgerold, is nog niet bekend.

De functie is opgemerkt door Mishaal Rahman van Android Authority. Momenteel hebben Android-gebruikers nog apps van derde partijen of commando's nodig om te kijken in welke staat de accu verkeert. iPhones hebben deze functie al geruime tijd.

Sinds de release van de recentste Pixel Feature Drop-update begin december kunnen Pixel-eigenaren meer informatie opvragen over hun accu's, waaronder de productiedatum. In de nieuwste Android 14 QPR2-bèta zit volgens Rahman een verborgen accustatuspagina. Hoewel deze nog geen daadwerkelijke batterijstatusmeter bevat, suggereert de code dat deze informatie zou kunnen tonen als ‘de geschatte lading die de accu momenteel kan leveren in vergelijking met toen deze nieuw was'.

Rahman kwam ook pictogrammen tegen die een verminderde accucapaciteit aangeven of dat de accu niet wordt gedetecteerd. Verder zegt hij dat de app 'Instellingen' tips zal sturen als er updates zijn over de accustatus.