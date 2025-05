Android krijgt optie om 'misleidende' apps op te sporen

Google werkt aan een functie voor Android om een telefoon te scannen op 'misleidende' apps. Daarbij gaat het onder meer om phishingapps. Dat gebeurt dus niet bij installatie, maar op enig moment daarna.

Bron: Mishaal Rahman

De functie checkt op de achtergrond of apps gedrag vertonen dat lijkt op phishing 'of andere verdachte activiteiten', aldus het screenshot dat telecomjournalist Mishaal Rahman postte. Het gaat dus om het opsporen van acties op de telefoon zelf, in plaats van het checken van een app tegen een bekende lijst van kwaadaardige apps.

De scan vindt plaats op de telefoon zelf en volgens de begeleidende tekst stuurt het geen gegevens door naar Google. Als verdachte activiteiten zijn gevonden, gaat er wel een snippet van informatie over de gevonden app via het Play Protect-programma naar servers van de zoekgigant.

De optie verscheen in het instellingenmenu bij sommige gebruikers van de 3.1-beta van de QPR2-release van Android 14. Rahman vermoedt dat Google aan de functie werkt voor release in Android 15.