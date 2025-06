Play Protect kan op pauze voor sideloaden apps Android

Google Play Protect kan op pauze als gebruikers apps in Android willen sideloaden. De functie schakelt zichzelf de volgende dag weer in. Tot nu toe kon de functie alleen aan of uit. Vermoedelijk schakelden veel gebruikers de functie na het sideloaden niet meer in.

Google Play Protect pauzeren

De pauzefunctie is onderdeel van een update voor de Play Store, meldt Android Authority. Play Protect is bedoeld als bescherming tegen kwaadaardige apps, maar voorkomt soms onterecht de installatie van legitieme apps tijdens het sideloaden. Daarom schakelen veel gebruikers die sideloaden de functie uit.

Met de pauzeerfunctie suggereert de software om Play Protect tijdelijk uit te zetten en de volgende dag weer in te schakelen. Google blijft wel waarschuwen dat het verzoek om Play Protect uit te zetten ook kan wijzen op een scam en waarschuwt gebruikers om voorzichtig te zijn.