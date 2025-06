Google: accustatuspagina komt alleen naar Pixel 8a en latere modellen

Google laat weten dat de Android-functie waarmee gebruikers de status van de accu van hun telefoon kunnen zien, alleen beschikbaar komt voor de Pixel 8a en latere modellen. Het is voor het eerst dat Google het bestaan van deze budgettelefoon noemt.

Afgelopen december werd de accustatuspagina voor het eerst ontdekt in een Android 14-bèta voor Pixel-telefoons, maar in een bèta uit begin dit jaar was deze niet meer te vinden. Aan bètagebruikers die het ontbreken van deze functie aankaartten, bevestigt Google nu dat dat geen bug betreft, maar een bewuste actie was.

"Deze pagina wordt enkel geactiveerd vanaf de Pixel 8a", schrijft het techbedrijf als antwoord op een foutrapport van gebruikers, zo ontdekte 9to5Google. Het is voor het eerst dat Google het bestaan van deze budgettelefoon bevestigt. Er zijn eerder al wel renders van het apparaat verschenen. Naar verwachting wordt de budgetversie van de Pixel 8-serie over enkele maanden uitgebracht.

Hoewel de accustatuspagina in de Android 14 QPR2-bèta uit december aanwezig was, functioneerde deze nog niet. Wel schreef Mishaal Rahman van Android Authority dat de code suggereert dat deze informatie zou kunnen tonen als 'de geschatte lading die de accu momenteel kan leveren in vergelijking met toen deze nieuw was'. Daarmee kan de gebruiker inschatten of de accu binnenkort aan vervanging toe is. Het is onduidelijk waarom Google deze functie niet beschikbaar maakt voor de bestaande Pixel-modellen.