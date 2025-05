Promomateriaal Pixel 8a wijst op AI-functies en zeven jaar beveiligingsupdates

Techwebsite Android Headlines heeft promotiemateriaal van de aankomende Google Pixel 8a gepubliceerd. Uit het materiaal blijkt dat de smartphone verschillende AI-functies zal bevatten, over een IP67-rating zal beschikken en zeven jaar aan beveiligingsupdates zal meekrijgen.

De Pixel 8a zou de volgende AI-functies bevatten: beste opname en nachtmodus voor foto's, Audiogum, samenvattingen voor e-mails, Circle to Search en Call Assist. De smartphone zou ook over ruisonderdrukking tijdens telefoongesprekken beschikken. Het is niet duidelijk of al deze features voor alle gebruikers beschikbaar zullen zijn.

Uit de promotiebeelden blijkt dat de Google Pixel 8a zal kunnen snelladen. Het toestel zou ook over een IP67-rating beschikken en komt volgens Android Headlines uit in vier kleuren: zwart, blauw, muntgroen en gebroken wit. Die laatste kleurtint heet bij Google ‘porcelain’. Android Headlines meldt dat Google meerdere varianten zal aanbieden met telkens verschillende opslagruimte. Het is nog niet duidelijk hoeveel de Google Pixel 8a moet kosten.

De smartphone zou vanaf 16 mei beschikbaar zijn. Dat is twee dagen na de Google I/O-ontwikkelaarsconferentie. Die vindt dit jaar op 14 en 15 mei plaats. Er zijn dit jaar al details over de Pixel 8a gelekt; de telefoon is ook al gekeurd door de FCC. De smartphone zou over een Tensor G3-soc beschikken en dezelfde camerasensoren als de Pixel 7a bevatten. Het toestel zou ook een 6,1”-oleddisplay meekrijgen, met een refreshrate van 120Hz en DisplayPort-outputondersteuning.