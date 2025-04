9to5Google: Google Pixel 9 krijgt een Thread-radio

Er zijn keuringsdocumenten van de Google Pixel 9 bij de FCC opgedoken. Uit de documenten blijkt dat de smartphones over een Thread-radio zullen beschikken. Hierdoor kunnen de mobieltjes compatibele smarthomeapparatuur aansturen.

9to5Google schrijft dat er minstens vijf Google Pixel 9-apparaten in de maak zijn. Elk van deze apparaten krijgt een Thread-radio aan boord. Dankzij deze module kunnen de apparaten met het Thread-protocol en de universele Matter-smarthomestandaard overweg. De smartphones zouden volgens de documenten ook een ultrawidebandchip meekrijgen. Via deze chip kan er aan precieze locatiebepaling gedaan worden. Het is echter niet duidelijk of die laatste chip in alle varianten van de Google Pixel 9 geactiveerd zal zijn. Uit eerdere geruchten van de techwebsite bleek namelijk dat de standaardversie van de Pixel 9 geen ultrawidebandfunctionaliteit zou bevatten.

De Google Pixel 9 wordt vermoedelijk in augustus aangekondigd, tijdens het Made By Google-evenement. Dit evenement vindt plaats op 13 augustus om 19.00 uur Nederlandse tijd. Naar aanloop van de vermoedelijke introductie raken steeds meer details over de Google Pixel 9 bekend. De basisversie zou 899 euro moeten kosten. De introductieprijs van de Google Pixel 9 Pro zou volgens het Franse Dealabs dan weer op 1099 euro liggen. De smartphone zou in verschillende kleuren beschikbaar komen, waaronder Volcanic Black, Porcelain, Cosmo en Mojito.