Donald Trump riskeert niet langer zwaardere sancties op Facebook en Instagram

Meta legt niet langer strengere sancties op aan de Amerikaanse oud-president Donald Trump als hij de regels op Facebook en Instagram overtreedt. Het techbedrijf vindt dat alle Amerikaanse presidentskandidaten op gelijke voet moeten kunnen spreken op zijn socialemediaplatformen.

"Gezien onze verantwoordelijkheid om politieke expressie toe te staan, zijn we van mening dat het Amerikaanse volk de mogelijkheid moet hebben om op gelijke voet te horen van de presidentskandidaten", laat Meta weten in een verklaring. Aangezien Donald Trump is genomineerd als kandidaat voor de Republikeinen, heeft de techreus de strengere sancties opgeheven.

Volgens Meta waren deze sancties het gevolg van 'extreme en ongebruikelijke omstandigheden' en zijn ze tot dusver niet ingezet. Vanaf nu zijn is de straf die Trump krijgt als hij de gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram overtreedt, weer even zwaar als voor andere gebruikers. Voorheen zou de oud-president bij het overtreden van de regels een blokkade krijgen van een maand tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

De strengere sancties werden begin 2023 opgelegd aan Trump toen hij zijn Facebook- en Instagram-accounts weer terugkreeg. De presidentskandidaat werd in 2021 verbannen van deze socialmediaplatformen nadat hij opruiende berichten online had gezet in het kader van de bestorming van het Amerikaanse Capitool in 2021. Trump werd om dezelfde reden ook op X verbannen, maar die ban werd in 2022 al opgeheven. Hoewel hij inmiddels weer regelmatig post op Facebook en Instagram, is hij nog altijd niet actief op X. In plaats daarvan gebruikt hij zijn eigen concurrent Truth Social.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 13-07-2024 13:19 379

13-07-2024 • 13:19

379

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Reacties (375)

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slijkie 13 juli 2024 14:22
Meta voelt de bui al hangen en weet (met grote waarschijnlijkheid) wie er in November in het witte huis zal zitten.

Althans, dat is mijn vermoeden.

En mocht dit zo zijn, hoop ik vanuit diep in mijn hart, dat Trump Meta kneiterhard aanpakt, ik moet Trump niet persè, maar Meta heb ik een veel grotere hekel aan. Handel van persoonsgegevens, mensen als producten behandelen. Nope.

Maargoed, ieder zijn mening natuurlijk.
jpsch @slijkie13 juli 2024 14:47
Grote Amerikaanse bedrijven steunen toch altijd beide kandidaten?
jip_86 @jpsch13 juli 2024 16:27
Niet echt, 98% van donaties door techbedrijven ging naar Team Biden in 2020
https://www.cnbc.com/2020...onations-final-tally.html
Osiummaster @jpsch13 juli 2024 17:13
Tech bedrijven kopen Democrats om. Productie en olie bedrijven etc kopen Republicans om.
Guru Evi @Osiummaster15 juli 2024 13:46
Productie en oliebedrijven steunen ook grotendeels de Democraten, kijk maar naar het DEI platform van al die grote bedrijven, ook de vakbonden zitten in de zak van de Democraten alhoewel ze veel kleine donaties krijgen van jonge mensen. Republikeinen hebben het grotendeels van kleine hyper-lokale bedrijven/committees en grotere persoonlijke donaties (gemiddelde stemmer is iets ouder en dus rijker)

Biden: $231M
Trump: $195M
k995 @Osiummaster13 juli 2024 18:02
Beetje politieke steun geven is niet omkopen hoor, hoe dat dat +1 krijgt ...
roffeltjes @k99513 juli 2024 20:34
Dat beetje steunen tijdens de campagne is wel een eufemisme en wat er daarna in de senaat gebeurd met pork-barrel beleid is op zijn zachts gezegd toch ook niet kies.

En betreft omkoping moet je ook kijken naar bepaalde leden van de Scotus :X
himlims_ @k99513 juli 2024 18:32
Lobby, corruptie liggen dicht bij elkaar
Frame164 @himlims_13 juli 2024 18:38
Lobby is ook nodig om politici en beleidmakers bij te praten over wat et gebeurt. Hoe kan je beleid maken als er geen contact is tussen politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties? Als jij op je werk met een leverancier praat ligt corruptie dan ook op de loer?
koelpasta @Frame16414 juli 2024 19:46
Klinkklare onzin. Een lobby is helemaal niet om 'bij te praten'. Hoe je hierop komt is nogal bizar en doet me denken aan newspeak.
Een lobby heeft als enig doel de beinvloeding van een persoon met macht. Dat is zo ongeveer de definitie. En dat is toch echt een heel andere propositie dan 'bijpraten'.
Een lobby is letterlijk een ondemocratische invloed op de politiek. Voor overleg en bijpraten bestaan verder andere wegen.
icceni @koelpasta14 juli 2024 23:40
Lobby kan van alles zijn. Je kunt bestuurders een rad voor de ogen draaien, maar je kunt ze ook informeren hoe het echt zit. Soms kun je dat laatste alleen voor elkaar krijgen als je de materie proactief onder de aandacht brengt. Het lijkt me wel goed om transparant te zijn over je lobbypraktijken.
koelpasta @icceni15 juli 2024 14:13
Lobby kan van alles zijn. Je kunt bestuurders een rad voor de ogen draaien, maar je kunt ze ook informeren hoe het echt zit. Soms kun je dat laatste alleen voor elkaar krijgen als je de materie proactief onder de aandacht brengt. Het lijkt me wel goed om transparant te zijn over je lobbypraktijken.
Eeh, nee, lobby is gewoon lobby. Wat jij opnoemt is hoe een lobby kan opereren. Maar alle vormen van lobby hebben gemeen dat ze iemand met macht proberen te beinvloeden om meer voor zichzelf te krijgen.
icceni @koelpasta16 juli 2024 14:02
Ja, dat klopt. Maar dat hoeft niet altijd negatief te zijn, ook al is dat wel vaak de gedachte.
k995 @himlims_14 juli 2024 02:30
Onzin dit is geen lobby noch corruptie
roffeltjes @k99514 juli 2024 10:27
Jij denkt dat al die bedrijven en miljonairs die giften doen vanuit de goedheid van hun hart?

Lijkt me nogal naïef....
k995 @roffeltjes14 juli 2024 17:18
Nee zo steunen die om hun beleid niet om te kunnen weggen wat die moeten doen.

Denk je nu echt dat de va president om te kopen is met een paar 1000 euro?
roffeltjes @k99515 juli 2024 09:09
Paar 1000 euro??? Je zit er een factor 1.000.000+ naast in het geval van het Koch Network. Alleen al in 2016 was het doel van dit netwerk rond de 900 mln op te halen voor de republikeinse partij. De Koch Brothers zelf (dus niet het netwerk, gewoon uit eigen zak) zitten aan donaties ongetwijfeld al boven de kwart miljard (in 2023 alleen al 70mln).

En ja, die broers achter dat netwerk hebben 50 jaar lang geprobeerd om om hun visie op de Republikeinse partij erdoor te drukken, het ging ze zeer zeker niet alleen om hun bedrijfsvoordelen.

Dus voordat je onzin roept, eerst even checken waar je het over hebt. Amerikaanse politieke donaties zijn van een compleet andere categorie dan "een beete steunen met een paar 1000 euro".

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 15:20]

k995 @roffeltjes15 juli 2024 14:29
Pac vs donaties misschien idd even checken.

En neen dat heeft niks te maken met omkopen.
roffeltjes @k99515 juli 2024 18:58
Een pac is een vehikel om onbeperkt te kunnen doneren.

We zijn hier wel klaar lijkt me.
k995 @roffeltjes15 juli 2024 20:16
Het ging over omkoperij en pacs mogen bij wet geen enkele contact met een kandidaat hebben.
bewerkers @roffeltjes16 juli 2024 10:22
De Koch Brothers bestaan helemaal niet (meer). Een van de twee broers is al 5 jaar dood.
roffeltjes @bewerkers16 juli 2024 19:09
Ohhhh jij wist niet dat het Koch netwerk gewoon is blijven bestaan ondanks het wegvallen van een broer?
Osiummaster @k99515 juli 2024 13:56
https://www.opensecrets.o...recips?cycle=2020&ind=Q05

https://x.com/AIPAC/status/1805797208941350954/photo/1
k995 @Osiummaster15 juli 2024 14:29
Pac vs donatie
Osiummaster @k99515 juli 2024 16:18
PACs "doneren" geld. Dat is waar men naar verwijst als we het hebben over omkoping.

Wanneer een land of bedrijf iets terugverwacht voor betalingen dan noem ik dat omkoping en corruptie.

Stel je voor dat men geld aan een politie agent "doneert" wanneer ze een bekeuring krijgen. Dat komt niet vanuit de goedheid van het hart.
k995 @Osiummaster15 juli 2024 20:15
Pac’s mogen bij wet Niks te maken hebben met een kandidaat.

Langs geen kanten omkoperij dus.
roffeltjes @k99515 juli 2024 18:59
Een pac is voor donaties.
k995 @roffeltjes15 juli 2024 20:18
En die zijn op geen enkele manier veebonden met een kandidaat , hoe is dit dan omkopen?
Z100 @k99513 juli 2024 18:20
Een beetje corruptie blijft nog steeds corruptie. Daarnaast is het niet eens een beetje, maar juist heel veel.
k995 @Z10013 juli 2024 18:26
Wtf dat is lang geen kanten corruptie, waar haal je dat?
H.Klinkhamer @k99513 juli 2024 22:05
Wat is dit dan: https://www.vrt.be/vrtnws...ftes-verkiezingscampagne/
k995 @Osiummaster14 juli 2024 02:31
En dat is en blijft onzin
evilution @slijkie13 juli 2024 17:02
ik moet Trump niet persè, maar Meta heb ik een veel grotere hekel aan.
Misschien moet je dat even heroverwegen want wat Meta met jouw gegevens kan doen valt in het niet met wat een autoritair regime waar Trump voor staat met jouw gegevens kan doen. Trump is een serieuze bedreiging voor de wereldvrede.
iew @evilution13 juli 2024 20:16
Ik vind al die data verzamelingen pas een gevaar voor de wereldvrede, je zegt net zelf al
want wat Meta met jouw gegevens kan doen valt in het niet met wat een autoritair regime waar Trump voor staat met jouw gegevens kan doen.
Wij als Nederland hadden destijds van een bepaalde groep mensen zo goed de gegevens geregistreerd en opgeslagen dat de Duitsers die mensen zo op konden halen...

Internet en social media is feitelijk de meest verschrikkelijke verdeel en heers tool die ooit is uitgevonden.
Het lijkt er naar mijn mening erg op dat veel mensen dit nog steeds niet willen zien.

Maar goed zoals ik al zei, mijn mening.
ari3 @evilution13 juli 2024 18:54
Trump is een serieuze bedreiging voor de wereldvrede.
Dat zeg je nu wel, maar tijdens zijn presidentschap was Trump juist een van de weinige Amerikaanse presidenten die geen oorlog begonnen is. Hij heeft zelfs Amerikaanse roepen teruggehaald uit Afghanistan die daar onder bewind van Obama geplaatst waren.
roffeltjes @ari313 juli 2024 20:32
Het is internationaal zeker niet stabieler geworden onder Trump. Juist het terugtrekken van de USA heeft landen als de Oekraine en Taiwan erg kwetsbaar gemaakt.

Betreft Afghanistan was het ook geen Obama issue maar een Bush issue. Het terugrtekken van Trump heeft in ieder geval ruimte gegeven aan de Taliban, dus om daar nou mee te flexen?
H.Klinkhamer @ari313 juli 2024 22:10
Sinds die tijd gaat het inderdaad stukken beter in Afghanistan.

En oja en iets met 6 januari.
noway @ari314 juli 2024 10:06
Afghanistan echt?

weet je hoe nu daar aan toe gaat? was een goede keuze van Trump.
nog meer doden en nog meer vluchtelingen
bombadil @evilution13 juli 2024 17:24
Welke last had je er van tijdens het presidentschap van Trump?
of is dit meehuilen met de wolven in het bos...
k995 @bombadil13 juli 2024 18:05
Dat die bijna oorlogen met iran en noord korea startte was echt niet goed voor de wereld economie hoor? Laat staan de ramp die hij van covid maakte in de VS, de tarieven die hij redelijk arbitraire oplegde?
NoobishPro @k99514 juli 2024 15:48
Enige amerikaanse president onder welke geen nieuwe oorlogen gestart zijn tijdens zijn run.

Vind dat dit hier toch wel even gedropt mag worden gezien jouw stelling.
k995 @NoobishPro14 juli 2024 17:19
Niks te maken met trump, trouwens niet eens juist , er zijn nieuwe oorlogen gestart en trump kon zelfs zijn belofte om uit afghanistan terug te trekken niet houden.
Verwijderd @k99514 juli 2024 18:45
Onder Trump zijn de akkoorden getekend, en 75% van de gestationeerde troepen weer naar huis gekeerd, lees ik in officiële documenten. Dat komt aardig in de richting van zijn belofte houden lijkt me, toch? :)
k995 @Verwijderd14 juli 2024 19:25
De belofte was “einde oorlog”

Toen hij aan de macht kwam verhoogde hij aantal troepen naar 26,000 pas op het einde van zijn presidentschap begon hij terug te teekken wat hij had extratoegevoegd.

Nogmaals dat vredesduif imago is complete onzin.
BRAINLESS01 @k99514 juli 2024 20:52
En hij had geen enkel plan voorbereid voor de daadwerkelijke terugtrekking, waardoor de volgende president kon kiezen tussen niet terugtrekken (en zich daarmee niet aan de belofte houden), of chaotisch terugtrekken. Biden kreeg een onmogelijke erfenis en het resultaat is dat de Taliban weer aan de macht is, dat had Trump moeten en kunnen voorkomen.
k995 @BRAINLESS0114 juli 2024 23:20
Erger het plan lag al vast onderhandeld door trump MET de taliban waardoor ieedereen in de wereld wist dat de toenmalige afghaanse regering machteloos werd.
Verwijderd @k99515 juli 2024 00:18
Het document van het Witte Huis waar ik naar link zegt het een stuk minder sterk, binnen twee jaar na zijn start begon hij met het plan, na een kleine verhoging van de troepen om de veiligheid te kunnen garanderen. Dat Biden het moeilijk heeft gekregen, tja, dat zal niet aan plan zelf gelegen hebben, want anders had Trump zelf de problemen gekregen als hij herkozen zou worden. Het ging vooral mis qua overdracht van Trump naar Biden, volgens het Witte Huis.

Verder is het overal een puinhoop waar de VS langs is geweest; Nobelprijswinnaar voor de Vrede Obama zegt dat Libië zijn grootste fout is geweest als president. Democraat of Republikein, ze vallen overal binnen en laten een berooid, bebloed en anarchistisch land achter.
k995 @Verwijderd15 juli 2024 00:51
Nogmaals trump beloofde de afghaanse oorlog te beindigen.

Hij begon daar niet aan tot het einde van zijn presidentschap en slaagde er niet in, het was biden die bijna een jaar na de verkiezingen daarin slaagde .

Dat is gewoon een feit, trump had tijd genoeg dat te doen en deed dat niet.
Ne zoals trump veel lossere roe beval en veel meer burgerslachtoffers veroorzaakte, net zoals trump dreigde noord korea te bombarderen, het vredesakooord met iran opblies , openlijk poetin steunde nadat die oekraine was binnen gevallen , ...


DIe man is gewoon geen vredesduif integendeel.
Azenomei @k99514 juli 2024 21:50
En wat een succes was dat toen eindelijk zover was.
k995 @Azenomei14 juli 2024 23:20
Idd dat trump louter met de tabliban onderhandelde was een enorme fout
mphilipp @NoobishPro14 juli 2024 16:12
En wat zegt dat? Kan ook een gevalletje mazzel zijn dat er zich niets voordeed dat een dergelijke actie uitlokte/vereiste. Even los van of dat dan gerechtvaardigd was of niet.
roffeltjes @bombadil13 juli 2024 20:29
Trump heeft een aantal dingen op internationaal vlak gedaan die kwalijk zijn mits je in de wetenschap geloofd.

Verder heeft hij intern ook nogal wat zaken gedaan (SCOTUS benoemingen) waar een zeer grote groep Amerikanen opeens heel veel last van hebben, namelijk de vrouwen. En door de overdreven invloed die de Amerikaanse cultuur heeft op de wereld zie je dit op veel plekken terug, ook in Europa waar bijvoorbeeld een Orban zich maar wat graag verbindt aan dit gedachtengoed,

Verder heeft hij toch wel gezorgd voor destabilisatie van het westerse bondgenootschap, wat ongetwijfeld effect zal hebben gehad op de beslissingsrichting van de Russen (en Chinezen).

Trump is geen Hitler, maar hij was (zoals wel vaker met Republikeinse presidenten...) bepaald geen zegen voor de wereld. Obama was een middle of the road rechtse saaisnor, maar het was allemaal wel stabiel. Biden is gewoon te oud, maar qua effectiviteit was zijn regeerperiode trouwens verbijsterend goed, hij heeft meer cross-aisle voor elkaar gekregen dan andere presidenten in de 21e eeuw. Beetje jammer dat hij nog zo machtsgeil is dat hij nog een rondje wil terwijl hij dit echt niet meer kan.
bewerkers @roffeltjes16 juli 2024 11:51
Trump heeft een aantal dingen op internationaal vlak gedaan die kwalijk zijn mits je in de wetenschap geloofd.
Wat bedoeld u met geloof in "de wetenschap". En welke kwalijke zaken moet ik dan aan denken.
roffeltjes @bewerkers16 juli 2024 19:07
Het verlaten van het Parijse verdrag over klimaatverandering.
bewerkers @roffeltjes16 juli 2024 22:13
Wetenschap dicteert niet dat je dat verdrag moet tekenen.
roffeltjes @bewerkers17 juli 2024 06:35
Wel grappig dat je niet ingaat op het kwalijke karakter, noch in gaat op het feit dat Trump climate change een hoax noemt.
roffeltjes @bewerkers17 juli 2024 18:10
Zoals ik al zei, geloof en in de xo sensus van de wetenschap.

Maar we stoppen hier want jij en ik staan hier zo radicaal tegen over elkaar dat er geen gesprek mogelijk is.
Dracae @bombadil15 juli 2024 01:16
De kans dat Trump de NATO sloopt en Oekraïne laat vallen is bijzonder groot. Wie denk je dat in dat geval de bok is? Niet direct Nederland, maar wij zullen wel mee moeten doen, anders ben je uiteindelijk toch aan de beurt.

Sowieso, zonder NATO zullen wij als Europa een eigen nucleaire afschrikking moeten opzetten en dat zal onze defensiekosten tenminste verdubbelen.

Dan hebben we het nog niet eens over de recessie die te verwachten is als gevolg van een stevig handelsoorlog..

Zomaar wat voorbeelden..
Black_Diamond768 @bombadil15 juli 2024 10:33
ik heb er geen last van,
maar de mensen die naar hem luisterden zijn wel in het ziekenhuis opgenomen met een injectie bleech midden corona ... just saying
Pietervs @bombadil13 juli 2024 17:33
Misschien eens kijken wat Project 2025 inhoudt? Want dat belooft heel wat impact te gaan hebben.
Daarnaast heeft Trump al aangetoond dat hij maar 1 belang heeft: zichzelf. Met een tweede en laatste termijn in het Witte Huis belooft zo’n houding weinig goeds voor de rest van de wereld, zeker niet gezien zijn idiote houding ten aanzien van de NATO, IMF en aanverwante instellingen tijdens zijn eerste termijn.
roffeltjes @Verwijderd14 juli 2024 10:23
1. Betreft Trump de dictator... heb je gemist dat hij een coupe poging heeft gestimuleerd? Dat hij de verkiezingsuitslag door persoonlijke druk op Staten heeft proberen te niet te doen?

Ik vind dat "nogal" alarmerend gezien Amerikas invloed en wapenarsenaal.

2. Ik snap dat jij als man het geen drol kan schelen, maar de ontwikkeling op vrouwenrechten is dramatisch. De opvattingen van zijn benoemingen in de Scotus zijn bepaald . En dat alles is ook extreem onheilspellend voor LGBTQ wat in dezelde religieuze krijgen letterlijk als doodzonde wordt gezien.

Dit zijn allemaal feitelijke ontwikkelingen, niets onderbuik of nep nieuws.

4. Rusland... we weten dat Rusland zich in heeft gespannen om Trump te laten verkiezen (destabilisatie is in hun voordeel), wat NIET bewezen is dat (de campagne van) Trump dit door had en op in is gegaan. Aldus het Muller rapport. (We weten wel dat bepaalde adviseurs wel onfrisse connecties hadden, onduidelijk of dat verder ging dan persoonlijke belangen/verrijking).

Mensen die het extreem verontrustend vinden dat Trump (weer) de USA kan gaan leiden zijn compleet rationeel. Deze vastgestelde feiten ontkennen vind ik persoonlijk weer minder rationeel.

[Reactie gewijzigd door roffeltjes op 22 juli 2024 15:20]

koelpasta @Verwijderd14 juli 2024 19:36
Misschien moet jij dan op jouw beurt eens kijken wie de bedenkers van die term zijn. Ik zal je een hint geven: Trump is het niet.
Mischien even inlezen wie het dan wel bedacht hebben. Hint: Het zijn voor een deel vriendjes van trump.
Trump kan verder op elk moment roepen datie achter het plan staat. Datie nu roept datie het plan niet kent is bij deze man compleet betekenisloos.
Pietervs @Verwijderd13 juli 2024 17:54
The Heritage Foundation schrijft al jaren dit soort stukken. Project 2025 gaat het verst wat ze tot nu toe uitgebracht hebben.
Mag jij nu raden voor welke partij The Heritage Foundation dit soort stukken schrijft? Ik zal je een hint geven: het is niet de DNC.

Daarnaast is Project 2025 geschreven door mensen die nauw met Trump samen hebben gewerkt of dat nog doen. Dus laten we alsjeblieft niet doen alsof Trump hier ten onrechte zwart gemaakt wordt omdat hij weer eens een potje heeft staan liegen over Project 2025.
roffeltjes @Verwijderd15 juli 2024 09:36
Trump =/= GOP
Heb je gemist dat Trump al 12 jaar de presidents kandidaat is van de GOP?
Pietervs @Verwijderd13 juli 2024 18:36
Ra ra waarom is dat toch?
Omdat Project 2025 het meest racistische stuk tot nu toe is, dat als doel heeft nagenoeg alle minderheden buitenspel te zetten. Compleet met kampen en deportaties.
Het gaat echt wel verder als “het terugdraaien van progressief-links beleid”.

Trump =/= GOP
Zonder Trump is de GOP dood. MAGA heeft de GOP gekaapt, zoals de Tea Party dat enkele decennia terug geprobeerd heeft. Gematigde Republikeinen hebben niks meer te zoeken in die partij.
Waarom denk je dat een schoondochter van Trump in het bestuur van de GOP gekozen is?
Trump, 77, the presumptive Republican presidential nominee, put forward a slate of hand-picked candidates last month to head the RNC
Toont perfect aan dat er maar 1 man de dienst uitmaakt bij de GOP.
Pietervs @Verwijderd13 juli 2024 19:01
Wat betreft de mening modders ben ik het met je eens. Je hebt prima meningen die volkomen on-topic zijn dus het downvoten is wat sneu.

Wat betreft de minderheden ben ik het minder met je eens. Wat voorbeelden:
- the agenda would roll back policies that have aided Black economic and social gains.
- lgbtq+ gemeenschap
- immigratie: the party is promising to implement the "largest deportation programme in American history". Hoe denk je dat grootschalige deportaties plaats kunnen vinden zonder dat eerst mensen verzameld worden (dus in kampen geplaatst)?

Ik doe niks overdreven. Ik weet dat Trump alleen maar aan zichzelf denkt en daarbij zijn hand er niet voor om zal draaien om het land te verkopen aan de hoogste bieder als het hem zo uitkomt.
Maar vergeet niet dat de wereld al een keer in heeft moeten grijpen tijdens zijn eerste presidentschap toen meneer even het IMF de nek om probeerde te draaien. En nu hetzelfde dreigt te doen met de NAVO.

“Elect a clown, expect a circus” werd er voor zijn vorige presidentschap gezegd. En dat hebben we gezien: zijn falende beleid, onder andere op het gebied van COVID, heeft aantoonbaar geleid tot tienduizenden doden.
En jij wil dat circus nog eens terugzien?
Pietervs @NoobishPro14 juli 2024 16:34
Harvard over de maskers, bijvoorbeeld:
Hahn estimates that as many as 12,000 COVID-related deaths can be attributed to Trump’s negative or false assertions about face masks
Pietervs @NoobishPro14 juli 2024 20:46
“Ik stel alleen maar vragen” om vervolgens zelf geen onderzoek te doen en eventuele antwoorden ook zonder enige onderbouwing maar af te branden.
En dan zeuren over moderatie? Inderdaad, er is nogal wat sprake van mening- modereren op Tweakers en meestal ben ik het daar ook niet mee eens.

Maar goed, ander voorbeeld:
Oxford :
Dr Janine Aron and Professor John Muellbauer’s research suggests that around 57,800 Americans would have survived had the US managed the pandemic as effectively as Europe.

Wil je meer voorbeelden? Zoek eens op “trump killed more Americans as any war”.
NoobishPro @Pietervs15 juli 2024 11:42
Nou, mijn reactie is natuurlijk best te verwachten na meteen weggezet te worden als een troll. Dat is hoe polarizatie werkt. Ik mag niet eens een vraag stellen, blijkbaar, zonder meteen te worden afgebrand. De ongewenst moderatie is een hele serieuze beschuldiging en er staat expliciet bij dat het is voor trolling en flamebaiting. Niet heel gek dat ik daar een fellere reactie op geef dan, toch?

Betreft je laatste stelling; dat vind ik wel gevaarlijk.

Met zoek eens op, bedoel je waarschijnlijk met google?
Het is denk ik intussen al 12 jaar geleden dat iemand tegen mij zei "Als je op google intikt "Obama is white", krijg je oneindig veel informatie over waarom Obama blank is".

De hele search-query welke jij mij geeft is eigenlijk al een veroordeling en/of vooroordeel. Je zoekt al met cognitive-bias. Begrijp je een beetje waar ik naartoe wil?

De media is sowieso kut en niet te vertrouwen. Al helemaal niet rond election-times.
Media is de hoofdoorzaak van alle polarisatie nu en de misinformatie is absurd. Het is ook bizar hoe triggered mensen raken alleen al als ze de naam "Trump" horen of ook maar iets in relatie tot hem zien.

Heb zelf altijd het voordeel gehad dat het me echt geen worst interesseert dus ik kan lekker neutraal naar dingen kijken.
Net zoals het nu opvalt dat de media altijd oude foto's gebruikt heeft van Biden zodat hij er beter uitziet op de thumbnails, bijvoorbeeld. Nu ze hem tóch opeens weg willen hebben, is iedereen opeens anti-Biden en daarom zie je dat ze nu opeens recente foto's gebruiken, waar je duidelijk kunt zien hoeveel hij achteruit is gegaan, juist omdat ze tot heel recent nog steeds oude foto's bleven gebruiken.
Serieus, de media is echt ZIEK en maakt mensen ziek. En laten we nou gewoon even eerlijk zijn met elkaar; Alles mbt covid en cijfers is speculatie en één grote bal van "What if" scenarios. Niemand kan daar iets over zeggen met zekerheid, noch hoe het volk zou hebben gereageerd op eventuele andere maatregelen of wat dan ook.
Pietervs @NoobishPro15 juli 2024 12:05
Begrijp je een beetje waar ik naartoe wil?
Nee. Tenzij je doel is om zoekopdrachten onmogelijk te maken zodat daarna gezegd kan worden dat mensen niks kunnen vinden en het dus niet waar is. Maar dat kan ik me niet voorstellen dat dat je bedoeling is.
Iedere zoekopdracht heeft bias. Ongeacht hoe je het formuleert.
Kijk naar de links die ik gegeven heb: Harvard en Oxford zijn nou niet bepaald pannenkoekenhuisjes.

De media is sowieso kut en niet te vertrouwen
….

de media is echt ZIEK en maakt mensen ziek

Die laat ik aan jou, maar het spreekt in ieder geval boekdelen over hoe je in het leven staat.

Alles mbt covid en cijfers is speculatie en één grote bal van "What if" scenarios.
Sprekend voorbeeld van wat ik bedoel. Wetenschappers zijn prima in staat om (weliswaar met marge) te berekenen wat gevolgen van iets zijn. Maar “wetenschap is ook maar een mening”, tot iemand zijn been breekt, een galblaasontsteking krijgt, een virusinfectie in het bloed heeft: dan is wetenschap ineens geen mening meer maar de reddende engel. Ik walg een beetje van die dubbele standaarden waarbij mensen denken dat wetenschap een vergaarbak is waar ze naar hartelust uit kunnen plukken wat er in hun straatje past en de rest allemaal maar onzin zou zijn.
NoobishPro @Pietervs15 juli 2024 13:38
Nee. Tenzij je doel is om zoekopdrachten onmogelijk te maken zodat daarna gezegd kan worden dat mensen niks kunnen vinden en het dus niet waar is.
Nee, mijn punt was dat je, als je op zoek gaat naar een conclusie op het internet, je ook altijd antwoorden zal vinden. (Antwoorden die jouw conclusie bevestigen dus)
Die laat ik aan jou, maar het spreekt in ieder geval boekdelen over hoe je in het leven staat.
Wat voor boekdelen spreekt dit dan precies? Ben zelf betrokken geweest bij de media dus weet er waarschijnlijk meer van dan de meesten. Als je nu intussen nog steeds niet weet dat alles gewoon om geld gaat en de media kosten wat kost alles doet om meer 'clicks' te genereren dan een ander, leef je volgens mij gewoon onder een steen? Het nieuws van tegenwoordig is extreem selectief, gericht en gestuurd door algoritmes en internet-bubbels (wederom, puur vanwege geld. Geen rare theorieën hier). Ik dacht toch dat het feit dat de media vrijwel alle polarisatie in onze huidige samenleving veroorzaakt heeft, intussen algemene kennis was? De wetenschap heeft deze consensus al een aardige tijd, hoor.

Harvard wordt tegenwoordig overigens wel degelijk, in veel opzichten, beschouwd als een pannenkoekenhuisje :P. Oxford is inderdaad een wat betrouwbaardere bron. Get with the times.

Ik weet ook niet helemaal zeker wat je bedoelt met je laatste deel van commentaar. Ik ben een zeer groot voorstander van wetenschap en heb hier ook veel mee te maken.
Ik ben me echter ook bewust van speculatie en het verschil tussen feitelijke wetenschap en opiniestukken gebaseerd op aannames.
Jouw gebroken been is geen what-if scenario of aanname. Het is een feitelijk tastbaar iets.

Theoretische conclusies zijn modellen gebaseerd op variabelen, welke compleet bepaald worden door de variabelen welke hierin mee zijn genomen. Deze variabelen zijn vrij letterlijke "what if's" en iedere variabele voegt er weer een paar toe in relatie tot de andere variabelen. Om deze reden houden mensen de variabelen dan ook vaak zo klein mogelijk om hun punt over te dragen, onafhankelijk van wat dit doet met de betekenis ervan.

Laat me even een concreet voorbeeld geven;

De "wetenschap" waar jij het over hebt, heeft bepaald dat 25% (Ik herinner me uit mijn hoofd het exacte nummer even niet meer) van de rokers gestopt zijn met roken dankzij de recente prijsverhogingen op tabak. Deze "wetenschap" is gebaseerd op het feit dat er 25% minder sigaretten verkocht worden.

Ik leef in de echte wereld, en zie dat mensen gewoon via de "zwarte" route sigaretten halen.

Hoe accuraat is jouw wetenschap nu?

Waar ik van walg, is de dubbele standaard waarbij mensen denken dat als zij iets lezen waar ook maar ergens het woord "studie" bij staat, het declareren als wetenschap en alsof dit dan onbetwistelijk is.
Wetenschap is het stellen van vragen en het zetten van vraagtekens. Wetenschap is het twijfelen aan alles wat je ziet en erover na te denken. Weet jij wel hoeveel wetenschap er al over de kop is gevlogen omdat we dingen opnieuw onderzocht hebben, juist omdat er vragen werden gesteld?

Mijn gehele stelling was dat het Harvard OPINIEstuk, gebaseerd was op aannames (dus niet feiten) en niet alleen dat, maar ook nog eens uit 2020 stamde. De pandemie was in de tijd van dat artikel nog maar een half jaar bezig. Ik weet, blijkbaar in tegenstelling tot jij, dat wij nu intussen véél meer weten over covid, de verspreiding en de gevolgen dan in 2020. Een recenter onderzoek zou wat dat betreft dus ook aanzienlijk veel accurater en dus betrouwbaarder zijn. Tenslotte was héél 2020 gevuld met giswerk en werden er toen aan alle kanten veel fouten gemaakt.
Waarom mag ik van jou geen vraagtekens zetten bij zoiets? Het is toch geen gospel? Al helemaal geen zekerheid.

En dat neemt ook nog steeds niet weg dat mensen dit enkel lijken aan te halen om specifiek Trump te haten. Zoals ik al eerder aangaf; Om te kunnen zeggen "Trump slecht!". Ik heb namelijk werkelijk nog niemand horen praten over het feit dat Italië het nog véél slechter deed, en het VK het precies even slecht deed. Waarom hoor ik dit enkel bij Trump?

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 15:20]

Pietervs @NoobishPro15 juli 2024 18:12
Wat voor boekdelen spreekt dit dan precies?
Dat je fors negatief staat tegenover alles wat enige vorm van authoriteit uitstraalt.
Voorbeeldje: Ben zelf betrokken geweest bij de media dus weet er waarschijnlijk meer van dan de meesten.
Goed verhaal. Ja, media stuurt publieke opinie. Maar je kreet leef je volgens mij gewoon onder een steen toont aan dat er volgens jou maar 1 waarheid is: de jouwe. En de rest van de wereld weet niet waar die het over heeft.
Als je om je heen kijkt, zie je dat we in Nederland leven. Media hier wordt een stuk minder (let wel: MINDER) door financiën gestuurd. Daarnaast is de vrijheid van de pers hier internationaal gezien uitstekend te noemen. Komt nog bij dat vanwege de goede internetverbindingen mensen ook volop mogelijkheden hebben om van meerdere bronnen hun informatie te halen. Dus steen? Tja…

En je onzin dat Harvard beschouwd wordt als pannenkoekenhuis, is precies dat: onzin. Alleen wat idioten die tot de ontdekking kwamen dat Harvard hun bullshit niet wilde onderbouwen of bevestigen (dus degenen die shoppen in de wetenschap) zullen wat staan janken over pannenkoekenhuis of artikelen wegzetten als opiniestuk. Oh, wacht…

Wetenschap begint met aannames. Aan de hand van de aannames worden onderzoeken gedaan die die aannames bevestigen of ontkrachten. Of nieuwe inzichten geven.

En natuurlijk mag je vraagtekens bij onderzoeken zetten. Maar het komt nogal sneu over als een wetenschapper in het veld iets zegt en de gemiddelde forum-aanhanger met 0 kennis en 0 ervaring de tientallen jaren aan kennis en ervaring van diezelfde wetenschapper afdoet als onzin.

Zoals ene Trump, die begon over het injecteren met bleek of het schijnen met lampjes onder de huid van mensen. Die consequent en voortdurend zijn eigen wetenschappers tegensprak en ondermijnde, tot aan het punt dat zelfs zijn eigen aanhang hem niet meer geloofde toen hij probeerde om de vaccins te promoten. In tegenstelling tot Italië of de UK, waar de regeringen in ieder geval de mensen opriepen te luisteren naar de doktoren.
En DAT is de reden waarom Trump zo hard aangevallen wordt: hij is geen wetenschapper, maar een domoor die met zijn geblaat dus duizenden, mogelijk tienduizenden mensen de dood in heeft gejaagd.
NoobishPro @Pietervs15 juli 2024 20:51
Je hoort mij het ook niet opnemen voor Trump. Je hoort mij enkel twijfelen over een speculatie.
Mijn relatie tot Italië en het VK is hierbij dan ook een argument. Je zegt zelf dat deze landen het beter deden (dat is mijn interpretatie van wat je zegt) maar dit is niet terug te zien in de cijfers. Verre van, zelfs. Ik schreef overigens ook niet héél harvard af, enkel delen ervan ;)

Dat doet mij dus des te meer twijfelen over de speculatie.

Wat nou als ik het eens ben met wat je zegt? Dat Trump onzin uitkraamt? Dat gaat voor heel wat meer mensen op. Dan is de aanname dat gladuit 25% van de mensen luistert mogelijk nogal overdreven, no?

Anyway, let's just move on.
Ik denk dat ik het minder oneens met je ben dan je denkt, dus laten we het daar bij laten, yes?
Pietervs @NoobishPro15 juli 2024 21:45
Je zegt zelf dat deze landen het beter deden
Nope. Dat is een verkeerde interpretatie. Jij vroeg je af waarom de UK en Italië niet net zo hard aangepakt werden als Trump. Dat heb ik verklaard. Maar daarbij heb ik niet gezegd dat zij het qua pandemie beter deden dan de VS.

dus laten we het daar bij laten
Goed plan. Fijne avond!
GeroldM @bombadil13 juli 2024 20:49
Het verdrag tussen de VS/Europa en Iran aangaande nucleaire energie/wapens, ook verpest door Trump, waardoor de verhoudingen in het Midden-Oosten weer flink zijn aangescherpt. Dat soort onrust zorgt er wel voor dat jij meer gaat betalen aan de pomp om je auto/motor/brommer/scooter van brandstof te voorzien.

En jij niet alleen, maar de rest van NL en in het verlengde heel Europa en veel andere delen van de wereld die afhankelijk zijn van de olie uit dat gebied. Dat maakte de positie van Putin een stuk sterker, want deze kon nu veel meer winst opharken met olie- en gaswinning uit Rusland. WInsten die werden gestoken in het (eerder) starten van een oorlog met Oekraïne.

Waardoor we met zijn allen veel meer zijn gaan betalen voor zo'n beetje alles.

Dat jij je geen verstrekkende gevolgen kan voorstellen, betekent (helaas) niet dat deze er niet zijn.
armageddon_2k1 @bombadil13 juli 2024 18:05
Terugtrekken uit klimaatakkoord had ik wel last van
Frame164 @armageddon_2k113 juli 2024 18:40
Terugtrekken uit de navo ook. Opzeggen van allerlei andere verdragen ook.
WD-41 @Frame16413 juli 2024 21:02
Dat is feitelijk onjuist. De VS zit nog in de navo. Trump heeft de navo juist versterkt, door erop te hameren dat landen hun 2% verplichting moeten nakomen.
H.Klinkhamer @WD-4113 juli 2024 22:09
En zeker ook door te zeggen dat Rusland gerust een NAVO-land mag aanvallen als ze niet voldoen aan de norm?
WD-41 @H.Klinkhamer14 juli 2024 17:55
Dat is inderdaad een super agressieve manier, dat ben ik met je eens. Maar ik reageerde vooral op een feitelijke onjuistheid.
Vyo @WD-4113 juli 2024 21:21
Kom op zeg, dit is vervorming van de werkelijkheid op het niveau van een ouder die tegen z'n kind schreeuwt "Wat jank je nou? Het was maar één klap, je bent er toch niet aan dood gegaan? Je bent er sterker van geworden, begin eens dankjewel te zeggen!" :O
WD-41 @Vyo14 juli 2024 17:56
Wow, over polariseren gesproken... Ik wijs alleen op een feitelijke onjuistheid.
k995 @WD-4114 juli 2024 19:29
Dat was al beslist ervoor, poetin zorgde voor de echte verhogingnen , enige wat trump deed was wind blazen.
k995 @GeoBeo14 juli 2024 19:30
Dat doen ze niet , dat is een vs mythe.
sfranken @slijkie13 juli 2024 14:47
Handel van persoonsgegevens, mensen als producten behandelen. Nope.
Dat is helaas niet alleen bij Meta de normale gang van zaken..
Microwilly @slijkie13 juli 2024 16:58
Haha dit dacht ik ook gelijk
casd18 @slijkie15 juli 2024 12:58
En mocht dit zo zijn, hoop ik vanuit diep in mijn hart, dat Trump Meta kneiterhard aanpakt, ik moet Trump niet persè, maar Meta heb ik een veel grotere hekel aan. Handel van persoonsgegevens, mensen als producten behandelen. Nope.

Maargoed, ieder zijn mening natuurlijk.
Ah ja Trump, 'redder van de gewone man' de narcist die niets om wat dan ook geeft behalve zichzelf, geld en macht. De man die zijn eigen achterban als debitcard gebruikt zal vast heel erg empathisch zijn tegenover onze struggles met multinationals en privacy.
Littlemarc 13 juli 2024 13:57
Vraag nu: Volgens DSA moet je misinformatie weren maar moet je dan ook misinformatie weren van de presidentskandidaat van de VS die leidt in de peilingen ?

Volgens de EC moet je optreden tegen Trump maar ik denk dat menig rechtbank het daar oneens mee zal zijn.

[Reactie gewijzigd door Littlemarc op 22 juli 2024 15:20]

kodak @Littlemarc13 juli 2024 22:32
Het optreden gaat in de eerste plaats om het soort informatie, niet om een persoon in het algemeen. Dat er geen zwaardere sancties zouden worden opgelegd lijkt niet te betekenen dat er maar geen sancties tegen toekomstige informatie zal volgen.

Wat rechters in de EU van de sancties vinden moet nog maar blijken. Afhankelijk van hoe ernstig uittingen zijn valt er namelijk wel degelijk via verschillende wetgeving achter sancties te staan. De vrijheid van meningsuiting is immers beperkt.
Littlemarc @kodak13 juli 2024 23:14
Vrijheid van meningsuiting is beperkt en de macht van de Europese commissie is beperkt. Uiteindelijk gaat er een middenweg gevonden moeten worden.
HollowGamer 13 juli 2024 17:10
We weten allemaal wie gaat winnen. Het vervelende is dat beide geen goede keuzen zijn.

Maar ja, als je in Amerika geld hebt, dan kan je alles en kom je overal mee weg.
H.Klinkhamer @HollowGamer13 juli 2024 22:15
Denk toch wel dat er 1 hele slechte keuze is. Namelijk die waarbij veel politici uit de vorige regeerperiode niet meer met hem willen werken.
TV_NERD 13 juli 2024 13:22
Het werd eens tijd. Hoe graag ik ook wil dat hij het dit jaar niet wordt, vooral met het oog op de oorlog in de Oekraïne (ik woon er praktisch naast, dus voor mij is het niet ver van mijn bed) hoor je als Meta/X/Alphabet geen sturende rol te spelen in verkiezingen. Daar zijn het journaille en de rechtsstaat voor. Of je het nou eens bent met de wetten in een land of niet, en de uitspraken van de rechters, of dat het hooggerechtshof aldaar veel rechters heeft die door Trump benoemd zijn... Het is een valkuil waar je nooit in wilt vallen. Goede beslissing.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 15:20]

rvt1 @TV_NERD13 juli 2024 13:26
Maar ja het probleem was wel dat er door trump berichten geplaatst werden die niet door de beugel konden ronduit liegen en opruien zou niet moeten mogen, ook niet als je president bent. Mocht hij dat weer dan dan lijkt me weer een ban prima, toch?
TV_NERD @rvt113 juli 2024 13:30
Liegen is helaas nog steeds niet illegaal, althans, in de meeste gevallen niet. Leugens zouden door de achterban moeten worden opgepikt en hij zou daarvoor moeten worden "veroordeeld" door minder stemmen. De fraude, een andere vorm van liegen, waar hij voor veroordeeld is is wel illegaal. Opruien is ook illegaal en daar is dan de rechtsstaat weer voor om dat te veroordelen.

Rutte heeft ook gelogen, net als vele andere ministers, tweede kamerleden, en heel veel andere politici. Of althans, beloftes gebroken. Het hoort er helaas bij, gebroken beloftes, "leugentjes om bestwil" en dergelijke. Er zijn voldoende systemen binnen de rechtsstaat om dat op de juiste manier te veroordelen.

Je mag iemand niet monddood maken, ook al ben je nog zo tegen hem.
jdh009 FP ProMod @TV_NERD13 juli 2024 15:41
Een flink aantal van zijn berichten waren ook tegen de gebruiksvoorwaarden waar Trump zelf mee akkoord is gegaan. Je moet van een bedrijf toch wel kunnen/mogen verwachten dat ze hun richtlijnen en regels naleven? (Zolang die voldoen aan de wet)

Facebook heeft richtlijnen en gemeenschapsnormen opgesteld die expliciet bepalen dat het verspreiden van desinformatie en misleidende informatie niet is toegestaan. In het geval van Trump was dit in aardig wat gevallen geverifieerd het geval. Een deel daarvan is, samen met fact-checkers die helpen om de verspreiding van valse informatie te beperken, gecontroleerd en gemarkeerd als onjuist (maar sommige gevallen zouden normale gebruikers of andere politici gewoon een ban gekregen hebben).

Dit geldt niet alleen voor Facebook, maar ook voor andere platforms zoals Twitter en YouTube, waar Trump ook herhaaldelijk de regels overtrad met vergelijkbare desinformatie. Als gevolg hiervan is Trump permanent geband van Twitter (Op x wel weer welkom) en tijdelijk geblokkeerd op YouTube.

In mijn ogen hebben bedrijven gewoon een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een veilige en betrouwbare omgeving te bieden voor hun gebruikers waar je zeker zaken zoals desinformatie en andere vormen van schadelijke inhoud onder kunt scharen. Waarbij ik nog niet eens dieper ben ib gegaan op de apart behandeling van he, wat absurd is, en vind eigenlijk dat alle gebruikers, ongeacht hun status of bekendheid, gelijk zouden moeten worden behandeld bij het overtreden van de regels. Wat in dit geval absoluut nie thet geval is.

[Reactie gewijzigd door jdh009 op 22 juli 2024 15:20]

W1ck1e @TV_NERD13 juli 2024 13:36
Liegen is helaas nog steeds niet illegaal, althans, in de meeste gevallen niet. Leugens zouden door de achterban moeten worden opgepikt en hij zou daarvoor moeten worden "veroordeeld" door minder stemmen. ...
De achterban van Trump (de maga sekte) is helaas niet zo goed in het oppikken van de leugens van hun leider.
TV_NERD @W1ck1e13 juli 2024 13:38
Dat ben ik helaas met je eens, maar daar kun en mag je niets aan doen anders dan ze proberen wijzer te maken. Democratie is voor iedereen, ook mensen die wij als "dom" beschouwen.
nzall @TV_NERD13 juli 2024 13:41
Maar hoe dan? Meta en X hebben wel factcheckers, maar Truth Social, het netwerk waar Trump al zijn leugens spuit, zal dat nooit hebben.
TV_NERD @nzall13 juli 2024 13:43
Dat is een goede vraag en daar heb ik ook geen direct antwoord op. Politiek en democratie zijn nooit "gemaakt" voor een tijd waarin sociale media een hoofdrol speelt. De tijd zal het leren, maar ik hoop dat ik onze filosofen, rechtsgeleerden en politici zich daar eens goed over buigen en met de juiste sturing komen.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 22 juli 2024 15:20]

CAPSLOCK2000
@TV_NERD13 juli 2024 16:08
Dat is een goede vraag en daar heb ik ook geen direct antwoord op. Politiek en democratie zijn nooit "gemaakt" voor een tijd waarin sociale media een hoofdrol speelt. De tijd zal het leren, maar ik hoop dat ik onze filosofen, rechtsgeleerden en politici zich daar eens goed over buigen en met de juiste sturing komen.
Ik zie die problemen niet als nieuw. Politiek is "gemaakt" voordat er moderne techniek was. Nieuws werd van mond tot mond verspreid, wetenschap en factchecken stonden in de kinderschoenen, geld gebruiken om politieke invloed te kopen was de standaard en de meeste mensen waren eigenlijk totaal niet geinteresseerd in politiek.

De "oplossing" is dat politiek uiteindelijk niet gaat om wat je zegt of hebt gedaan maar om vertrouwen in een persoon. Het diepe vertrouwen dat iemand in een onverwachte situatie een beslissing neemt waar jij mee kan leven. Dat is eigenlijk altijd belangrijker dan losse standpunten of doelen.

Politiek speeches werken ook zo. Als je woorden van Trump & Biden letterlijk uitschrijft lijkt het onvolgbaar geratel. Het gaat niet om wat ze zeggen maar hoe ze het zeggen. Dat is ook het punt waar Biden nu zwak staat terwijl hij z'n hele leve lang een moeilijke spreker is geweest die zich vaak pijnlijke verspreking maakte. Wat inhoud betreft zijn de speeches van Trump nog veel warriger, maar als hij het uitspreekt werkt het wel, al lijkt het soms meer cabaret dan politiek. Trump staat daar om een gevoel over te brengen, niet met een politieke boodschap.

Politiek is altijd het terrein geweest van de mooipraters en sappige roddels verspreiden zich altijd al sneller dan feitelijk nieuws. Uiteindelijk kiezen mensen vooral op gevoel en niet op de feiten.


In NL hebben we dit proces onlangs van een andere kant gezien. Om deel te worden van de coalitie heeft Wilders beloofd om een deel van zijn plannen "in de ijskast" te zetten. Op papier klinkt dat als een prima oplossing. Daar was veel ophef over omdat mensen (zeker politici) beseffen dat dit eigenlijk niet kan. Wilders is nog steeeds Wilders en zal op dezelfde manier blijven denken en handelen. Hij kan beloven om bepaalde concrete plannen niet uit te voeren maar er zullen de komende jaren ongetwijfeld onverwachte dingen gebeuren die nieuwe plannen vereisen. Die zal hij invullen zoals we dat van hem gewend zijn. De coalitiegenoten zijn bang dat hij dan een lijn over gaat waar ze zelf niet mee geassocieerd willen worden. Maar niemand weet vooraf precies welke lijn dat zou kunnen zijn.
Aan de andere kant snappen de kiezers van Wilders ook hoe het werkt. Dat hij plannen "in ijskast zet" is dan ook geen reden om hem niet meer te steunen. Er zullen zich genoeg gelegenheden aandienen waarin hij toch zijn stempel op het beleid zal kunnen drukken.
Letters @TV_NERD13 juli 2024 15:00
Volgens mij gaat het niet om leugens maar om het onder druk zetten voor alles waar Amerika voor staat. Hij gebruikt social media om mensen tot actie te roepen die letterlijk het Witte Huis Capitool hebben bezet. Vrijheid van meningsuiting is een groot bezit maar hij gebruikt het om de orde te ondermijnen. We moeten dingen niet gaan mixen en alles bagatelliseren tot de vrijheid van meningsuiting. Hij richt meetbare schade aan.

[Reactie gewijzigd door Letters op 22 juli 2024 15:20]

core_dump @Letters15 juli 2024 08:40
Misschien zelf eens aan de fact checker gaan?
Het witte huis is nooit bezet, er zijn een paar idioten die (ongewapend) gedemonstreerd hebben bij het Capitool en gewoon door de beveiliging binnen zijn gelaten.. Helaas heeft de andere kant dit als een "insurrection" gespind.

Daarnaast kan je een voorbeeld aangeven van de "meetbare schade" Misschien beginnen met inflatiecijfers, vrdesonderhandelingen en consumentenprijzen t.o.v. de zittende president?
nst6ldr @TV_NERD13 juli 2024 16:46
Democratie en vrijheid kan niet in absolute vorm bestaan omdat het dan zelfondermijnend is.
Gunneh @TV_NERD13 juli 2024 15:30
Liegen is helaas nog steeds niet illegaal
Wel op Facebook.
Alles wat je zegt klopt, vanuit een wettelijk standpunt. Meta is een bedrijf en mag rustig zeggen "Nee ik wil Trump niet als klant" en dat is NIET tegen de wet.
nlinzweden @TV_NERD13 juli 2024 15:54
Wat een onzin. Liegen is in heel veel gevallen per wet verboden, zoals bij gebruik in fraude, bij aanvragen vergunningen, in de rechtzaal, etc. En Trump wordt helemaal niet monddood gemaakt als hij zich als ieder ander een afspraken hoort te houden.
R4gnax
@nlinzweden14 juli 2024 12:59
Je vergeet wellicht de belangrijkste nog, in de context van politieke campagnes zoals deze in de VS voornamelijk plaatsvinden - cq. het modder gooien op de wederpartij: smaad en laster.
1Mark @TV_NERD13 juli 2024 16:47
Wat heeft de wet te maken met gastheerschap van een platform?
GeroldM @TV_NERD13 juli 2024 20:22
Iemand monddood maken omdat hij/zij zich onbewust schuldig maakt aan mis-/desinformatie, dat zie ik ook als een overdreven maatregel.

Echter, in het geval van de Trump's (dus niet alleen Donald J., maar de rest van zijn familie inbegrepen) hebben dit al meerdere malen gedaan. En zijn van plan dit gedrag vol te houden en iedereen die in hun straatje spreekt daarvoor te belonen. Dat is een geheel andere insteek. Zulke personen monddood maken, daar is iedereen bij gezegend. Zelfs diegenen die monddood zijn gemaakt, al zullen zij dit zelf altijd anders zien.

Even uitleggen waar ik vandaan kom:
Nu vind ik Facebook zowiezo oninteressant als dienst. En al helemaal nutteloos als nieuwsbron. Instagram...heb nog nooit die pagina gezien/gelezen/ingekeken. De app staat niet eens op mijn telefoon. Toen Twitter nog gewoon Twitter heette, heb ik dat minder dan 5 keer bezocht. Bij X staat de teller op 0. en dat blijft ook zo. Ook voor deze diensten hebben nooit apps op mijn telefoon gestaan. WhatsApp gebruik ik voor communicatie met familie in NL (ben een NL expat in Zuid-Amerika).

Ben ook al jaren niet meer op Discord geweest. Reddit wil ik nog wel eens bezoeken, net zoals Youtube. Gebruik een RSS feed programma die mij op de hoogte houdt, wanneer zo'n 100 Youtube nieuws kanalen iets aan hun lijst hebben toegevoegd. Ben in totaal op zo'n 150 Youtube kanalen "geabonneerd", naast zo'n 150 nieuwsbronnen via traditionele digitale media. En ja, dat zijn verschillende 'bubbels'. Ben zelf van mening dat ik nieuws vlug ontvang via genoeg andersgestemden om een enigszins objectief waardeoordeel te kunnen vellen.

Donald J. Trump is in zijn jonge jaren ook al vaak negatief in het nieuws geweest. Dat is echt niet iets van de laatste 10 jaar ofzo, eerder de laatste 40 jaar. De man toonde destijds al megalomane trekjes die hij in zijn mentale/fysieke 'prime' al niet wist vol te maken. Nu hij dichter bij 80 jaar is aangekomen is de mate van onzin en leugens spuien alleen maar verergert en is hij mentaal/fysiek zover van zijn 'prime' verwijderd dat hij beter zijn kop kan houden.

Andere wereldleiders van schurkstaten bespelen hem als een valse viool en narcissist Trump heeft nu veel te veel facistische trekjes gekregen. Blijkbaar zijn er veel inwoners van de V.S. die maar al te graag van de V.S. een (nog grotere) schurkenstaat willen maken. Daar zit de kracht van V.S. juist helemaal niet. En diegenen die denken dat dit wel zo is, die gaan op een harde manier leren dat Trump's maatregelen om hun zogenaamde "falende" economie te "redden" (wat helemaal niet waar is) heel veel internationale schade zal gaan doen aan de "the mighty" USD. Zodanig zelfs dat veel internationale business liever met de ietwat stabielere Euro zal gaan werken. Whatever kleine economische "winstjes" Trump op korte termijn misschien waar kan maken in de lokale economie, die gaan internationaal flink veel meer kosten.

Gezien er nu weinig verschil zit tussen Biden en Trump stemmers, zullen beide partijen het niet accepteren als hun partij niet wint. En met een de enorme hoeveelheid aan wapens in dat land, kan dat uitdraaien op geweld. En als er genoeg geweld in die eerste uren na de verkiezingen daar optreedt, dan zie ik het wel gebeuren dat de haatzaaier Trump dat wil escaleren naar een oorlog.

Vandaar dat mijn persoonlijke mening is verandert van "meh, Trump geraaskal" naar "iedereen ervoor strijden voor een monddode Trump". Dat de Democraten daar nog steeds Biden als president willen zien, dat is een serieus gebrek aan inzicht. Van zowel Biden zelf als de rest van die partij. En dat is hen werkelijk kwalijk te nemen. Het is echter wel zo dat Biden een stuk betrouwbaarder/eerlijker zal zijn dan Trump. Al met al een keuze tussen twee kwaden met verstrekkende gevolgen.

Heb je mijn geraaskal tot dit punt willen lezen, het enige goede wat Trump heeft gedaan, is dat Navo-leden meer zijn gaan bijdragen aan de pot, zoals ooit eens was afgesproken in dat verdrag. Daarentegen heeft Trump (en zijn aanhangers) nooit geleerd dat geld bijzonder weinig nutritionele waarde heeft. De lust om zoveel mogelijk geld zo snel mogelijk bij zo min mogelijk personen te stallen, daar is niemand wat mee opgeschoten. Maar dat gaat wel de drijfveer zijn van zijn toekomst beleid.

Als ik heel eerlijk ben, de wereld zou zich onmiddellijk verbeteren, mocht Donald J. Trump zich verslikken in 1 van de vele hamburgers die hij naar binnen werkt en deze situatie niet overleefd. Dan kan de ene partij zeggen "hij is ten onder gegaan aan zijn grote liefde" en de andere partij zal toe moeten geven dat Trump ten onder is gegaan aan een ongezonde levensstijl. Ongezond op elke leeftijd, maar rond je 80e daag je magere hein daarmee wel heel erg uit.

Dan lijkt me dat de lieve vrede al snel hersteld en kan de V.S. weer terug gaan naar het langzaam eroderen van hun huidige imperium.
Odie @GeroldM13 juli 2024 22:15
Korter…
Odie @TV_NERD13 juli 2024 14:54
De achterban van Trump heeft laten zien leugens voor waarheid aan te nemen met het gemak waarop ze elke dag naar het toilet gaan. Ook laat de achterban van Trump zien eigenlijk geen moer om de waarheid te geven, als het maar MAGA is. Trumpies en Trumpettes zijn als een kudde schapen: alles wat de grote leugenaar uitkraamt is okay en alles wat Biden uitkraamt is socialisme.

Ik ben niet voor permabans van politieke figuren maar als die figuren keer op keer een loopje nemen met de waarheid en ophitsen met geweld tot gevolg dan houdt de vrijheid van meningsuiting wel een keer op wat mij betreft.

Wat betreft het Journaille: gekleurde berichtgeving is nooit te voorkomen, de NOS is nu eenmaal niet RTL of SBS. Maar als je kijkt welke drek zenders als Fox eruit knalde omdat het verkocht… maar daar mee stopte toen het schadelijk werd voor de inkomsten… Ik denk dat grote socials zeker actie moeten ondernemen als accounts, wie het ook is, aanhoudend en willens en wetens fake news blijven verspreiden.

[Reactie gewijzigd door Odie op 22 juli 2024 15:20]

WhatsappHack
@Odie13 juli 2024 15:50
Trumpies en Trumpettes zijn als een kudde schapen: alles wat de grote leugenaar uitkraamt is okay en alles wat Biden uitkraamt is socialisme.
Tja, dat werkt twee kanten op. Op Reddit in de democrats leaning subs kijken zie je precies hetzelfde. Alles dat Trump doet is per definitie fout zelfs als het ‘t zelfde beleid is als dat van de democraten en Biden die zo seniel is dat ie Zelensky “Putin” noemt, zichzelf als de eerste vrouwelijke gekleurde president omschrijft en z’n werkelijk VP introduceert als “mijn vice-president Trump” is allemaal prima omdat ie zogenaamd gewoon wat overwerkt is. :+ Bedoel, als je denkt dat enkel de MAGA-mafklappers niet sporen dan schets je een bijzonder eenzijdig beeld. Beide partijen willen de boel naar de verdoemenis helpen om maar hun eigen wil door te drukke.

Allebei de kampen zijn knettergek en het is bizar en ongehoord om te zien dat deze twee de kandidaten zijn voor de VS. Ik snap sowieso niet dat ze daar nog steeds met slechts 2 partijen zitten. (Het wisselgeld dat niets te zeggen heeft is niet van noemenswaardig belang.) Het is eigenlijk best jammer dat ze niet allebei kunnen verliezen. Maar als Biden uit de race stapt voor een jong persoon, dan maken ze iig nog een kans om Trump te verslaan.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 22 juli 2024 13:30]

coolkingler1 @WhatsappHack13 juli 2024 15:55
Sorry, maar een van de partijen wil een dictatuur, en dat zijn niet de dems. Dit roepen ze nu gewoon hardop.

De 'beide kampen zijn gelijk' is al lang niet meer een ding.

Wikipedia: Project 2025

[Reactie gewijzigd door coolkingler1 op 22 juli 2024 15:20]

SSDtje @coolkingler113 juli 2024 19:03
Bij deze ook nog even de gehele pdf betreffende Project 25 voor de liefhebbers, het stuk is 922 pagina's dik 🫡

Gehele link: https://static.project202...ateForLeadership_FULL.pdf
Odie @WhatsappHack13 juli 2024 16:14
Biden is niet seniel maar laten we eerlijk zijn: op die leeftijd gooi je soms woorden door elkaar. Ik ben bijna 50 en ik gooi soms ook woorden op een rare manier door elkaar (ik verwissel de eerste letter van twee woorden). Of dat hem unfit maakt weet ik niet, ik denk wel dat de VS toch echt twee betere kandidaten moet kunnen vinden op 300 miljoen inwoners.

Maar van Biden weet ik wel dat ie een hele hoop schandalige dingen die Trump wel doet, gedaan heeft of gaat doen in ieder geval niet gedaan heeft of gaat doen.

Persoonlijk hoop ik dat Biden toch kiest voor pensioen en Harris naar voren schuift. Ik denk dat het verfrissend gaat zijn om een vrouwelijke POTUS te hebben en Harris heeft een vleugje Obama charme.
CAPSLOCK2000
@System13 juli 2024 19:01
Niet seniel? Hij is op het randje van dement. Maar dit is niks nieuws. Dat is all een jaar of 3 zo.
De situatie wordt een beetje vertroebeld omdat Biden altijd al een moeilijke spreker is geweest. Als jonge man stond hij ook al bekend om gestotter en pijnlijke versprekingen. Het is een beetje de vraag wat het effect daarvan tegenwoordig is. Lijkt de situatie erger dan het echt is, of verbergt zijn gestuntel juist zijn aftakeling?
H.Klinkhamer @System13 juli 2024 21:56
Overigens zijn er ook Amerikaanse artsen die diverse ziektebeelden bij Trump waarnemen. Dat haalt alleen niet het nieuws hier
System @H.Klinkhamer13 juli 2024 22:18
Link?
H.Klinkhamer @System14 juli 2024 13:01
plakken fout gegaan. Maar deze laat meer zien: https://www.google.com/se...&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Overigens als je het al niet weet, houdt wel in dat je je er niet heel erg in verdiept hebt.

[Reactie gewijzigd door H.Klinkhamer op 22 juli 2024 15:20]

H.Klinkhamer @System14 juli 2024 18:27
Je hebt helemaal gelijk. Trump is zo duidelijk als wat in zijn speeches. Heeft altijd gelijk. Spreekt altijd heel duidelijk. IS samenhangend. Kraamt nooit de onzin uit. Heeft het altijd over de juiste personen. Is een oprecht christen, goede geslaagde zakenman, betaalde altijd zijn aannemers, uiteraard geen racist, heeft niets te maken met Epstein en geen betaalde sex toen zijn vrouw zwanger was.

Dit zijn waarschijnlijk de feiten zoals jij ze ziet. De waarheid is echt wel anders.
System @H.Klinkhamer14 juli 2024 21:14
Nee, mijn inziens zijn het allebei geen goeie kandidaten. Maar ik ben geen fanatiekeling die Biden onvoorwaardelijk steunt.
Iedereen weet dat die rally's shows zijn voor eigen klapvee.
En ja, ik betreur het dat debatten niet verder geraken dat persoonlijke aanvallen i.p.v. discussiëren over beleid.
Persoonlijk zou ik van de drie kandidaten RFK verkiezen. Als is die ook verre van perfect, maar wel meer voor rede vatbaar.
Mijn inziens is Trump gewoon de minst erge van de twee.
In 2016 ging de wereld ook vergaan toen Trump president werd. Echter is dat helemaal niet gebeurd.

Wel was hij zakelijker dan zijn voorgangers en legde hij de Chinese afhankelijkheid aan banden.
Het is dankzij Trump dat Intel bv weer chips gaat maken in de VS.

Ook heeft hij duidelijk gemaakt dat de steun van de VS aan andere NATO landen niet onvoorwaardelijk is waardoor de andere landen ook meer zijn gaan bij dragen en ook hun eigen militaire capaciteit versterken.

Biden komt internationaal over als een slappe vod waardoor de dictators van de wereld hun kans grijpen.
Kijk gewoon naar wat gebeurt in Oekraïne of Taiwan. Of Noord Korea die denkt dat alles kan en mag.
De VS verliest zijn positie in het westen en dat komt door het slappe beleid van Biden.
watercoolertje @System15 juli 2024 07:23
Ik verdiep me in harde feiten.
Haha, wie heeft dan al die reactie hiervoor onder jouw (nick)naam gepost? Allemaal suggestieve beschuldigingen, maar je verdiept je zogenaamd in feiten :Y)
System @watercoolertje15 juli 2024 12:47
Als het live uitgezonden wordt door een algemeen erkende nieuwsbron beschouw ik dat als een betrouwbaar feit idd.
Odie @System13 juli 2024 19:00
U is arts?
Odie @System13 juli 2024 22:14
Het is over het algemeen erg ongepast voor een arts om een diagnose of zelfs maar een mening te vormen over een patiënt die je niet zelf gezien en onderzocht hebt. Een arts kan wel in algemene termen over algemene verschijnselen spreken, maar zoals deze arts een mening vormt over Biden is hoogst ongepast en zou in Nederland misschien wel een klacht waard zijn. Je overtreedt hierbij ethische grenzen, je trekt conclusies zonder volledige informatie of degelijk onderzoek en berokkent de betrokkene (Biden) schade.

Kortom: alleen artsen van Biden kunnen oordelen of hij fit of unfit is. Naar verluidt staat hij onder medische controle (zoals elke POTUS) en zien die geen reden om aan de bel te trekken.

De beste man is de 80 gepasseerd, het is niet heel gek dat hij af en toe woorden verhaspelt. Op mij komt ie helder over want hij beseft zich elke keer gewoon z’n versprekingen en corrigeert deze snel. Zoals ik eerder zei: zelfs ik doe dat met mijn bijna 50 (op andere wijze) ook met zekere regelmaat (ik verhaspel de eerste letters van twee woorden). Om bruut te stellen dat ie dáárom aan een neurologische afwijking lijdt is niet ok. En vraag je dan ook eens af hoe diverse gedragingen van Trump te verklaren zijn.
H.Klinkhamer @Odie14 juli 2024 13:06
Beetje aanvullend: Bidens versprekingen in het 8 uur journaal in Nederland ne rest van de wereld. Trump die de verkeerde achternaam noemt van de arts waar hij zogenaamd zijn cognitieve test heeft afgenomen, hoor je niet terug. Misschien een voordeel als je zoveel onzin over de wereld uitstort. Daardoor niet meer nieuwswaardig.
Odie @H.Klinkhamer14 juli 2024 15:32
A little bit of cleansing on the inside, covfefe, windmills cause cancer… things that go bing bing bing…

De man is een wandelende vergissing 😅

YouTube: ‘I never understood wind’: Trump goes on bizarre tirade against wind...

YouTube: Donald Trump confuses Joe Biden and Barack Obama again at Virginia r...

YouTube: President Donald Trump’s Most Epic Gaffes of All Time
System @Odie13 juli 2024 22:20
Het is idd geen schande om verward te worden na uw 80ste.
Maar dat maakt je ook onbekwaam president te zijn.
Odie @System14 juli 2024 01:20
woorden/namen door elkaar halen is niet hetzelfde als verward zijn. Op basis van welke medische opleiding en concrete diagnose kan jij stellen dat Biden “verward” is en n onbekwaam als POTUS?
Odie @System14 juli 2024 18:58
U is arts?
Hansie9999 @TV_NERD13 juli 2024 13:39
Liegen is helaas nog steeds niet illegaal
Misschien niet,

maar ik denk dat er nu eens eindelijk een nuttig gebruik zou kunnen zijn voor zaken als ChatGPT om meteen en in real time onder alle posts quote's en linken te zetten naar wetenschappelijk onderbouwde en/of door meerdere gereputeerde nieuwsmedia bevestigde feiten om meteen al dat leugenachtig galgespuug te weerleggen, meteen onder de post zelf.

Want het probleem is dat zo een "trump stemmers" en "flat earthers" dat gewoon allemaal meteen voor waar aannemen.
Verwijderd @Hansie999913 juli 2024 13:46
Wetenschappelijk onderbouwd als in door die types van de UvA?
Hansie9999 @Verwijderd13 juli 2024 14:19
Wel nee, vooral van veel verschillende bronnen, in ieder geval als 8 van de 10 bronnen iets anders zeggen dan wat Trump zegt, is de kans toch groot dat Trump weer aan het zeveren is :)

Ik bedoel dus veel bronnen en liefst ook bronnen met goede reputatie. (maar dus zeker niet maar 1 bron) voor de nieuwsbronnen dus bijvoorbeeld NIET van HLN :) :)

Alles is eigenlijk beter dan dat Trump daar nu gewoon kan zetten wat hij wilt zonder dat er ook maar iets "ge fact checked" wordt , of zoals Trump het graag zegt "FAKE NEWS" :) :)
morphje @Hansie999913 juli 2024 15:21
8 van de 10 bronnen. In andere woorden, kwantiteit boven kwaliteit?

Het probleem met veel van die bronnen die politiek commentaar geven niet onpartijdig zijn. Zelfs bronnen met een zogenaamde goede reputatie zijn simpelweg niet onpartijdig. Als je bronnen vergelijkt, dan moet je ze inhoudelijk vergelijken op hun politieke orientatie. En pas bij een gewogen beoordeling aan beide zijden kan je pas spreken over een neutraal resultaat. En wie zegt dat de controleurs niet politiek gekleurd zijn. Is Fox News rechts of "extreems rechts", wat is het referentiekader, etc etc.

Succes met dat concept werkbaar te maken.
Hansie9999 @morphje13 juli 2024 15:38
Ik hoor zeker wat je zegt,

maar ALLES is eigenlijk beter dat personen zoals Trump, Poetin, Kim Yong Un, .... op een platform kunnen zeggen wat ze willen ,dat dan zonder ook maar enige controle op "waarheid" terecht komt bij het type mensen die hun informatie ENKEL van die paar personen krijgen,

Dat is DE eerste stap om er voor te zorgen dat je genoeg idioten hebt die bereid zijn om een paar jaar in ieper tegenover elkaar te gaan zitten en om de beurt wanneer een "idioot met aanzien" op zijn fluitje blaast om recht in de vleesmolen te lopen, dat was uiteindelijk ook gewoon een domme familie ruzie waar een hoop mensen voor persoonlijk winstbejag er dan voor zorgen dat men hele volkeren met een hoop zever bereid gevonden wordt om de wapens op te nemen.

Ik persoonlijk zie tegenwoordig VEEL te veel tekenen en gebeurtenissen van net voor de 2 wereldoorlogen en het gaat ECHT niet de goede kant uit, en ik denk dat de enige echte goede bewapening hiertegen is het wat slimmer maken van je volk (dus inderdaad zorgen dat er informatie is vanuit ALLE hoeken, en dat dit ook een beetje gecontrolleerd kan worden op hun correctheid (wat moeilijk is, dat weet ik wel)
harrytasker @Hansie999913 juli 2024 16:16
Een presidentskandidaat uit een democratisch land gelijk trekken met personen die in totaal niet democratische landen aan de macht zijn is nogal wat. In Amerika kan men tenminste nog kiezen, dat is toch wel een wezenlijk verschil.
icceni @harrytasker15 juli 2024 00:15
Poetin is aanvankelijk ook democratisch verkozen. Hitler is democratisch verkozen, Mugabe en zo meer. Erdogan en Trump zijn democratisch verkozen en proberen de wet zo te veranderen dat het tegenstanders moelijker wordt gemaakt om gekozen te worden. Je kunt nóg wel kiezen. Je moet absoluut zorgen dat dat ook in de toekomst mogelijk blijft.
Hansie9999 @morphje13 juli 2024 17:57
Ik heb nergens gezegd dat die andere presidenten een haar beter zijn, kan ook onmogelijk met het debiele kies systeem van america,

ook @harrytasker hier onder,

"The Greatest Democracy in the world" heeft volgens mij alles behalve een democratische verkiezing,

Volgens mij is het toppunt van een democratie het feit dat iedereen zijn stem telt en voor evenveel.
maar in amerika noemen ze zo iets "the popular vote" en doet er dus totaal niet toe.

Het is ook totaal debiel dat het volledig legaal is om geld te ontvangen van de privé en grote bedrijven, natuurlijk komt het dan al zeker niet in orde. (hier gebeurt het natuurlijk ook, maar hier is het tenminste illegaal :) )
System @Hansie999913 juli 2024 18:12
Is niet enkel in de VS zo. Ook in Frankrijk worden verkiezingen zo gehouden.
Per kieskring is er 1 zitje in het parlement en "the winner takes it all".
Hansie9999 @System13 juli 2024 18:43
Dan is in mijn opinie Frankrijk ook geen democratie ,

Als genoeg van mijn buren voor A stemmen , dan telt mijn stem voor B plots voor niets ?

dit zijn gewoon systemen die ooit in het leven geroepen zijn om het makkelijk te maken zodat je maar x aantal kiesmannen moest kunnen omkopen om verkozen te worden, veel makkelijker dan rechtstreeks met het gepeupel te handelen.
morphje @Hansie999913 juli 2024 21:23
Hey in ieder geval kan je in de VS nog op een president stemmen. Hier in de EU kunnen we alleen de EP stemmen, maar de EU raad, EU commisie, EU president"voorzitter", allemaal indirect ongekozen poppetjes. Ook in nederland, je stemt voor de provinciale staten, maar feitelijk stem je voor de eerste kamer.

Ja, democratie. Wat is een democratie? Voor elke beslissing moet je iedereen raadplegen en dat is een onmogelijk systeem. De VS is geen democratie, is het ook nooit geweest. Het is sinds de oprichting een constitutionele republiek die ook de belangen behartigt van minderheden.

Je kan zeuren over de representatie van kiesmannen in het systeem, maar een popular vote zal meestal leiden naar wat de grote steden willen. Groningen bijvoorbeeld heeft al heel wat decennia last van beslissingen in den haag, terwijl ze geen idee hebben wat er speelt in de provincie. ELK kiesstelsel heeft voordelen en nadelen.
H.Klinkhamer @morphje13 juli 2024 21:52
Welke president heeft bijna een burgeroorlog ontketend door het congres te laten bestormen?
Welke president heeft gezegd dat Rusland navo-landen mag aanvallen?
Welke president is groot fan van praktisch elke dictator in de wereld?
morphje @H.Klinkhamer14 juli 2024 08:10
Welke president heeft bijna een burgeroorlog ontketend door het congres te laten bestormen?
Geen idee. Welke president is veroordeeld daar voor? En mag deze president dan nog kandidaat zijn dan? Of was hij veroordeeld door een partijdige commisie die de president in kwestie niet verhoord heeft ondanks hij dat zelf wilde.

Wat betreft dicatoren. Jij hebt werkelijk geen flauw idee hoe wereld politiek werkt. Sun Tzu zei, keep your friends close, keep your enemies closer. En als Trump zo'n groot fan is van Putin, waarom haalde hij dan energieproductie terug naar huis? Als hij fan is van Xi, waarom werden er blokkades opgeworpen voor import? Als hij een fan was van Un, waarom is noord korea nog steeds geisoleerd? Wat daadwerkelijk je acties zijn is nog veel belangrijker dan wat je zegt.

Trump hield die dictatoren onder controle, dat is het enige wat belangrijk is.
Biden liet toe dat de taliban afghanistan weer overnam, Biden liet toe dat Iran weer terroristje kon spelen. Over dictators gesproken.
H.Klinkhamer @morphje13 juli 2024 21:54
Als een olifant dat kan bereiken, dan mag hij het nog een keer proberen van mij. ALLES liever dan een oude man die niet eens een zin correct kan uitspreken.

Weleens goed gezien wat voor onzin Trump allemaal uitkraamt of wat voor onzin-woorden uit zijn mond komen?
morphje @System13 juli 2024 21:28
Ahum .... Hier in de EU hadden we het ook niet veel beter gedaan met Jean-Claude Junker hoor. Die clown stond regelmatig volledig lazerus andere staatshoofden te woord. Die durfde de EU pipoos ook niet uit z'n ambt te ontzetten en het was ook nog eens een ongekozen EU hoofd.

Is Trump een attractie? Ja, is het erg? nee niet perse. Juist die ontoerekenvatbaarheid doet menig dictator twee keer nadenken. En het maakt een stuk interessanter voor ons, maar uiteindelijk is de minste slechtste keuze wat mij betreft, maar uiteindelijk is het kiezen tussen een paardenstront of koeienstront.
System @morphje13 juli 2024 22:12
Junkers idd, Maar Charles-Michel deed ook wel zijn best om onnozelheden uit te halen. En hij moest er niet eens zat voor worden.
Al werd dat ook wel in de media aangekaart.
Maar Trump was om een of andere reden persona non grata bij de media nog voor hij presidentskandidaat was. Beetje hypocriet als je ziet wat allemaal getolereerd werd van Clinton, Bush jr, Obama,...
Iets zegt me dat het gaat om geld en dat men geen controle heeft over Trump zoals over andere presidenten.
H.Klinkhamer @System14 juli 2024 13:13
Als je van allerlei leugens van MAGA overneemt en klakkeloos hier als feit weergeeft, is het toch niet gek dat je -1 krijgt.

Onder Trump gingen de rijken erop vooruit. Onder Biden minder werklooshied, minder misdaad en betere economie.

Voordat je vraagt om een link; misschien handiger dat je zelf onderzoek doet op andere bronnen dan Fox en Truth Social.
iew @TV_NERD13 juli 2024 15:03
Liegen is helaas nog steeds niet illegaal, althans, in de meeste gevallen niet.
Het is maar goed dat je dat laatste stukje erbij hebt geschreven, liegen onder ede in een rechtszaal tegen een rechter is wel degelijk strafbaar en dus illegaal, wanneer je daar op betrapt word althans...
yalerta @rvt113 juli 2024 13:41
Wat is het verschil tussen de president van de USA of welk ander land dan ook?

Mag die rare gast in Rusland wel liegen en die rare gast in Amerika zou dat niet mogen. Het geeft meer aan welk soort mensen zich willen laten sturen door dat type "Leiders"

Nou ja, ook in NL was er een "Leider" met een gebrek aan actieve herinneringen. En zijn er veel bewoners die het prachtig vinden, en erop stemmen, als iemand al 20 jaar de boel alleen maar kan schofferen en verder niet tot constructieve zaken komt.
RCBL @yalerta13 juli 2024 14:40
Zie ik daar nu een belerend vingertje wijzen?! Van 'beschaafde' landen , zoals het westen in het algemeen zegt te zijn, verwacht ik geen leugens. Maar ze liegen er net zo knalhard op los als onze 'vijanden'. Soms hebben ze er zelfs foto's en beelden bij verzonnen [Irak WOMD]
arbraxas @rvt113 juli 2024 13:53
Het probleem heet Biden en de sociale media zijn de bui hangen en sorteren vast voor. Zelfs binnen de democraten is er duidelijk twijfel over de mentale capaciteiten van Biden. Van de 5 swing states zijn er nu 5 voor Trump.

Tenzij de democraten iemand anders naar voren schuiven word Trump president.
Jeroen hofman @rvt114 juli 2024 09:22
trump is en blijft een zakenman zal hem verder een worst wezen
Kijk alleen maar na hoe het corona verhaaltje is begonnen en er naar China werd gewezen en China de schuldige was die dit virus veroorzaakt had ( de markten en al wat daar gegeten en smerige bende zou zijn)
Tijd dat die bejaarden eruit geschopt worden en er een nieuwe jonge frisse generatie de regie overneemt .
k995 @TV_NERD13 juli 2024 18:23
Zelfs een politicus of president moet voldoen aan de regels van een prive bedrijf als die dat willen, die staan niet boven de wet.
AMD and INTEL @TV_NERD13 juli 2024 13:27
Precies, ben blij dat social media niet meer op de plaats van de rechtstaat komt. Er zouden ook wetten hiervoor moeten komen die meer duidelijkheid geven.
wildhagen
@AMD and INTEL13 juli 2024 13:30
Dat komt het sowieso niet, en dat was uiteraard ook nooit de bedoeling. Meta heeft immers buiten haar platforms (WhatsApp, Facebook en Instagram) geen macht om sancties op te leggen.

Deze (potentiele) sancties waren alleen van toepassing op hun eigen platforms (minus WhatsApp, blijkbaar), en dat recht hebben ze, zoals elke site-eigenaar het recht heeft om eigen regels en sancties op hun sites te hanteren. Mits die binnen de wettelijke grenen blijven, en dat was hier gewoon het geval.
TV_NERD @wildhagen13 juli 2024 13:33
Volgens de EU moet je als poortwachter toch echt aan andere regels voldoen dan een klein platformpje zoals Trumps eigen Truth Social, of dat andere Twitter/X alternatief wat niemand gebruikt. Ik weet niet of het beinvloeden van politieke uitingen hier onder valt, maar ik geloof van wel aangezien ik recent artikelen heb gelezen waarbij de EU media sancties oprecht voor o.a. het verspreiden van desinformatie.

Het is niet meer zo simpel als "het is privé, dus het kan allemaal maar naar de wensen van de CEO/board of directors"
wildhagen
@TV_NERD13 juli 2024 13:38
Volgens de EU moet je als poortwachter toch echt aan andere regels voldoen dan een klein platformpje zoals Trumps eigen Truth Social, of dat andere twitter alternatief wat niemand gebruikt. Ik weet niet of het beinvloeden van politieke uitingen hier onder valt, maar ik geloof van wel aangezien ik recent artikelen heb gelezen waarbij de EU media sancties oprecht voor o.a. het verspreiden van desinformatie.
Daarom zeg ik dus ook "zolang het binnen de wettelijke grenzen blijft", of die wettelijke grens nu de DSA/DMA is waar je op doelt, of een nationale wet ;)

En met beinvloeden heeft dit niets te maken. Dit ging erom dat Trump nogal opruiend bezig was, ivm de dodelijke bestrorming van het Capitool waar hij zijn steun impliciet aangaf. Dat was dus een directe aanval op de democratie, en ik kan me voorstellen dat een platform (in dit geval Meta) daar niet mee geassocieerd wil worden.

Hij werd dus niet (gedreigd met) verbannen om zijn mening of om zijn politiek te beinvloeden, maar om zijn steun voor een directe aanval op de democratie (dus die bestorming van het Capitool), waarbij mensen om het leven gekomen zijn door zijn eigen aanhangers.
TV_NERD @wildhagen13 juli 2024 13:41
Dat zou dan door een rechter moeten worden opgedragen en niet worden besloten door Alphabet/Meta/X medewerkers. Dit zijn allemaal besluiten van Meta zelf, niet van de rechtsstaat. Dat is de kern van mijn commentaar :) Poortwachters mogen dit niet langer zelf beslissen. Gelukkig maar. Nogmaals, ik hoop van harte en voor mijn eigen veiligheid dat Trump het niet wordt, maar het is absoluut niet juist dat poortwachterplatformen dit zelf beslissen.
Wolfos @TV_NERD13 juli 2024 13:49
Nee, de DMA gaat niet over vrijheden van gebruikers maar om het bevorderen van concurrentie door het lastiger te maken voor grote partijen om hun "gewicht" te gebruiken om een voordeel te behalen.
iew @TV_NERD13 juli 2024 15:17
Blijft toch raar, wanneer ik mijn buren er van kan overtuigen om op een bepaald iemand te stemmen en hier en daar een beetje bij jok, ben ik dan ook strafbaar ?
Het is immers zo goed als hetzelfde, ik beïnvloed mijn buren dan namelijk ook.

Maar wanneer je dit online doet en dan meer mensen tegelijk zou 'kunnen' beïnvloeden en/of overtuigen dan zou dat strafbaar moeten zijn ?
Het enige verschil hier is het aantal mensen dat je tegelijk kunt bereiken.

Nu heb ik persoonlijk een behoorlijke afkeer van 'social media' zoals FB, X, Insta etc maar blijf het toch een beetje raar vinden, ook een onbekend persoon zou met een eigen mening en de 'juiste woorden' (om het zo maar even te zeggen) spontaan een heleboel tractie kunnen krijgen en daar grote groepen mee kunnen beïnvloeden/overtuigen.

Zullen we die zogenaamde 'social media' zoals FB, X, Insta etc lekker gewoon gaan verbieden in het algemeen en weer lekker terug naar ICQ,MSN, Chatrooms ala Mirc en fora gaan ?
Lijkt mij een veel betere oplossing en geeft weer wat rust op internet in het algemeen denk ik zo...
SuperDre
@wildhagen13 juli 2024 22:20
Nou, probleem is vergelijkbaar met monopolie, hoe groter en invloedrijker je wordt, des de minder heb jij zelf te beslissen over bepaalde keuzes. En een Facebook is/was tegenwoordig invloedrijker dan een CNN, en daarmee betekent het ook dat het niet meer zo makkelijk 'hun regels' is dat bepaald wat er wel/niet mag.
n4m3l355 @wildhagen13 juli 2024 14:19
Echter kiest Meta er nu voor om niet hun eigen platformen adequate te reguleren, dus reden te meer voor de EU om hard op te treden. Als Meta niet inziet dat de gigantische berg onzin dat Trump meermaals per dag online gooit gigantische gevolgen heeft zowel voor de VS maar ook de rest van de wereld, dient de EU daar actie tegen op te nemen. Financieel zware straffen, verplicht blokkeren van wan-profielen zo niet de handel blokkeren.

Het is van de zotte dat iemand met tientallen miljoenen volgers non stop de grootste leugens online kan zetten.
James2045 @TV_NERD13 juli 2024 13:50
Ik moet dit echt even verbeteren maar het is "Oekraïne" en niet "de Oekraïne". Ik zie dit geregeld terugkomen maar volgens mij weten mensen niet dat die benaming met lidwoord "de Oekraïne" verwijst naar de periode toen het onderdeel was van de Sovjet-Unie, toen het nog geen land was. Als je Oekraïne als een onafhankelijk land beschouwt moet je het ook zonder lidwoord noemen, anders is het net zoals "de Veluwe", een gebied dus.
roffeltjes @TV_NERD14 juli 2024 10:29
Ze sturen dus wel vanuit hun engagement algoritmes.

Het is niet een perfecte marktplaats van meningen.
fwiffo @TV_NERD13 juli 2024 14:27
Onzin. Als medium mag je toestaan wat je wilt. Als ik geen kinderporno of cocainedeals op mijn platform wil hebben klaagt niemand erover. Als ik geen racisme, nazisme of terroristische goedkeuringen wil zien ook niet. Ook al is het vrijheid van meningsuiting, je mag je mening ook niet op de deur van het paleis kalken.

En dus hebben de platforms prima recht om bepaald gedrag niet toe te staan.
Horatius @fwiffo13 juli 2024 14:59
Dit is simpelweg feitelijk onjuist.

Je voorbeels over kinderporno en cocaïne is ook raar om mee te beginnen, want daar heb je als platform ook geen keus in.
Ook heb je geen keus voor nazisme of terroristische goedkeuring op je platform. Dat mag simpelweg niet in veel landen.

Daarnaast hebben X, Facebook et al niet het recht te bepalen wat zij wel en niet toe laten op hun platform. Zijn al zat rechtzaken geweest.
De kern is dat deze platformen zo groot zijn dat de rechter heeft gezegd dat geen toegang tot deze platformen beperking is van je vrijheden. Oftewel als de rechter het niet eens is met deze inperking dan zijn de platformen verplicht het toe te staan.

Vergeet de DSA en DMA niet welke hier ook beide de macht van deze platformen inperken.
The Zep Man
@Horatius13 juli 2024 15:11
Vergeet de DSA en DMA niet welke hier ook beide de macht van deze platformen inperken.
Dit gaat over de VS. Trump kan zich niet beroepen op de DMA/DSA.
SuperDre
@fwiffo13 juli 2024 22:23
Totdat je te groot wordt en dus invloed hebt op de maatschappij. Daarmee zou je anders jouw politieke idioloog kunnen forceren op anderen.
razorlord 13 juli 2024 16:03
Ze voelen gewoon de bui al hangen dat Trump president word en daarom nu plots.."Zeg maar wat je wilt hoor".

Wat al zo had moeten zijn vanaf het begin. Misschien moet Elon Musk ook maar meta kopen straks
tedades @razorlord13 juli 2024 17:00
Ze voelen gewoon de bui al hangen dat Trump president word
Dat lijkt me ook. Want het is niet zo dat Trump ineens weer zou gaan posten op Facebook. Dus het klinkt meer alsof ze problemen willen voorkomen. Als het echt om eerlijke verkiezingen zou gaan hadden ze hem al toegelaten toen zijn campagne begon en niet nu hij mogelijk gaat winnen. Deze actie geeft toch het gevoel dat de blokkade niet uit principe werd gedaan maar puur voor de marketing.
Cuqebaqer @razorlord15 juli 2024 07:30
Dat horen word nog wel even lastig de komende dagen.
Marzman @razorlord15 juli 2024 12:09
Ja zo lees ik het ook, Trump had al een lichte voorsprong en na gisteren lijkt zijn kans me alleen maar groter geworden.
k995 @razorlord13 juli 2024 18:24
Nope, trump moet gewon aan de regels voldoen als iedereen, als die dat niet doet mogen ze die eraf gooien.
JPK1960 13 juli 2024 14:05
Trump en Meta. Het koppel dat van de Verenigde Staten de Verdeelde Staten maakt.
mutley69 13 juli 2024 15:30
Het is gewoon weerzinwekkend wat Trump allemaal mag en kan. Ondanks zijn wangedrag. Als men hem niet snel stopt - gaan wij het met zijn allen geweten hebben. Domheid regeert onder die man - en dat is heel heel erg gevaarlijk.
Vordreller 13 juli 2024 15:36
Dit toevallig een paar dagen na dat het publiek bekend werd dat Trump een lijst heeft van "politieke tegenstanders" die hij wil arresteren als hij aan de macht komt: https://www.nbcnews.com/p...ical-opponents-rcna155543
Frame164 13 juli 2024 18:41
Ik snap dat je niet de ene partij meer mogelijkheden wilt bieden dan anderen. Maar je hebt toch altijd de wet die de grenzen bepaalt. Als ze de beperkingen hebben opgeheven vraag ik me af hoe ze gaan handelen als Trump dingen gaat roepen die de wet overtreden.
herpiederpienow 13 juli 2024 22:16
Ik vraag mij vooral af wat de gevolgen zijn voor andere politici of bijvoorbeeld opiniemakers, ook in andere landen. Leuk voor Trump dit, maar hij is slechts één politicus die schijnbaar weer op gelijke voet komt te staan? Ik geloof echter niet dat Meta in de toekomst onderscheid gaat maken tussen willekeurige gebruikers tenzij ze daar door de wet toe gedwongen worden.

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