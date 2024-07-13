Donald Trump riskeert niet langer zwaardere sancties op Facebook en Instagram

Nee. Tenzij je doel is om zoekopdrachten onmogelijk te maken zodat daarna gezegd kan worden dat mensen niks kunnen vinden en het dus niet waar is.
Nee, mijn punt was dat je, als je op zoek gaat naar een conclusie op het internet, je ook altijd antwoorden zal vinden. (Antwoorden die jouw conclusie bevestigen dus)
Die laat ik aan jou, maar het spreekt in ieder geval boekdelen over hoe je in het leven staat.
Wat voor boekdelen spreekt dit dan precies? Ben zelf betrokken geweest bij de media dus weet er waarschijnlijk meer van dan de meesten. Als je nu intussen nog steeds niet weet dat alles gewoon om geld gaat en de media kosten wat kost alles doet om meer 'clicks' te genereren dan een ander, leef je volgens mij gewoon onder een steen? Het nieuws van tegenwoordig is extreem selectief, gericht en gestuurd door algoritmes en internet-bubbels (wederom, puur vanwege geld. Geen rare theorieën hier). Ik dacht toch dat het feit dat de media vrijwel alle polarisatie in onze huidige samenleving veroorzaakt heeft, intussen algemene kennis was? De wetenschap heeft deze consensus al een aardige tijd, hoor.
Harvard wordt tegenwoordig overigens wel degelijk, in veel opzichten, beschouwd als een pannenkoekenhuisje
. Oxford is inderdaad een wat betrouwbaardere bron. Get with the times.
Ik weet ook niet helemaal zeker wat je bedoelt met je laatste deel van commentaar. Ik ben een zeer groot voorstander van wetenschap en heb hier ook veel mee te maken.
Ik ben me echter ook bewust van speculatie en het verschil tussen feitelijke wetenschap en opiniestukken gebaseerd op aannames.
Jouw gebroken been is geen what-if scenario of aanname. Het is een feitelijk tastbaar iets.
Theoretische conclusies zijn modellen gebaseerd op variabelen, welke compleet bepaald worden door de variabelen welke hierin mee zijn genomen. Deze variabelen zijn vrij letterlijke "what if's" en iedere variabele voegt er weer een paar toe in relatie tot de andere variabelen. Om deze reden houden mensen de variabelen dan ook vaak zo klein mogelijk om hun punt over te dragen, onafhankelijk van wat dit doet met de betekenis ervan.
Laat me even een concreet voorbeeld geven;
De "wetenschap" waar jij het over hebt, heeft bepaald dat 25% (Ik herinner me uit mijn hoofd het exacte nummer even niet meer) van de rokers gestopt zijn met roken dankzij de recente prijsverhogingen op tabak. Deze "wetenschap" is gebaseerd op het feit dat er 25% minder sigaretten verkocht worden.
Ik leef in de echte wereld, en zie dat mensen gewoon via de "zwarte" route sigaretten halen.
Hoe accuraat is jouw wetenschap nu?
Waar ik van walg, is de dubbele standaard waarbij mensen denken dat als zij iets lezen waar ook maar ergens het woord "studie" bij staat, het declareren als wetenschap en alsof dit dan onbetwistelijk is.
Wetenschap is het stellen van vragen en het zetten van vraagtekens. Wetenschap is het twijfelen aan alles wat je ziet en erover na te denken. Weet jij wel hoeveel wetenschap er al over de kop is gevlogen omdat we dingen opnieuw onderzocht hebben, juist omdat er vragen werden gesteld?
Mijn gehele stelling was dat het Harvard OPINIEstuk, gebaseerd was op aannames (dus niet feiten) en niet alleen dat, maar ook nog eens uit 2020 stamde. De pandemie was in de tijd van dat artikel nog maar een half jaar bezig. Ik weet, blijkbaar in tegenstelling tot jij, dat wij nu intussen véél meer weten over covid, de verspreiding en de gevolgen dan in 2020. Een recenter onderzoek zou wat dat betreft dus ook aanzienlijk veel accurater en dus betrouwbaarder zijn. Tenslotte was héél 2020 gevuld met giswerk en werden er toen aan alle kanten veel fouten gemaakt.
Waarom mag ik van jou geen vraagtekens zetten bij zoiets? Het is toch geen gospel? Al helemaal geen zekerheid.
En dat neemt ook nog steeds niet weg dat mensen dit enkel lijken aan te halen om specifiek Trump te haten. Zoals ik al eerder aangaf; Om te kunnen zeggen "Trump slecht!". Ik heb namelijk werkelijk nog niemand horen praten over het feit dat Italië het nog véél slechter deed, en het VK het precies even slecht deed. Waarom hoor ik dit enkel bij Trump?
[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 15:20]