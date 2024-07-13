Donald Trump riskeert niet langer zwaardere sancties op Facebook en Instagram

Meta legt niet langer strengere sancties op aan de Amerikaanse oud-president Donald Trump als hij de regels op Facebook en Instagram overtreedt. Het techbedrijf vindt dat alle Amerikaanse presidentskandidaten op gelijke voet moeten kunnen spreken op zijn socialemediaplatformen.

"Gezien onze verantwoordelijkheid om politieke expressie toe te staan, zijn we van mening dat het Amerikaanse volk de mogelijkheid moet hebben om op gelijke voet te horen van de presidentskandidaten", laat Meta weten in een verklaring. Aangezien Donald Trump is genomineerd als kandidaat voor de Republikeinen, heeft de techreus de strengere sancties opgeheven.

Volgens Meta waren deze sancties het gevolg van 'extreme en ongebruikelijke omstandigheden' en zijn ze tot dusver niet ingezet. Vanaf nu zijn is de straf die Trump krijgt als hij de gebruiksvoorwaarden van Facebook en Instagram overtreedt, weer even zwaar als voor andere gebruikers. Voorheen zou de oud-president bij het overtreden van de regels een blokkade krijgen van een maand tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding.

De strengere sancties werden begin 2023 opgelegd aan Trump toen hij zijn Facebook- en Instagram-accounts weer terugkreeg. De presidentskandidaat werd in 2021 verbannen van deze socialmediaplatformen nadat hij opruiende berichten online had gezet in het kader van de bestorming van het Amerikaanse Capitool in 2021. Trump werd om dezelfde reden ook op X verbannen, maar die ban werd in 2022 al opgeheven. Hoewel hij inmiddels weer regelmatig post op Facebook en Instagram, is hij nog altijd niet actief op X. In plaats daarvan gebruikt hij zijn eigen concurrent Truth Social.