Facebook en Instagram heffen Trumps blokkade 'in de komende weken' op

De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag binnenkort weer op Facebook en Instagram. Moederbedrijf Meta zegt dat het risico voor de publieke veiligheid nu voldoende is verminderd, waardoor Trump weer op de platforms mag.

Trump was twee jaar verbannen van Meta's platforms, nadat hij twee opruiende berichten plaatste als reactie op de bestorming van het Capitool. Meta had al gezegd dat Trump mogelijk dit jaar weer toegang zou krijgen tot zijn Facebook- en Instagram-accounts, maar dat het daarvoor het risico voor de publieke veiligheid wilde analyseren. Daarvoor keek het bedrijf onder meer naar de tussentijdse verkiezingen van eind vorig jaar en sprak het met experts.

Op basis daarvan zegt Meta dat de risico's voldoende verminderd zijn. Het bedrijf heft de blokkade daarom op, aangezien Trump twee jaar van het platform verbannen is geweest. Eerder was die verbanning voor onbepaalde tijd, maar Meta paste dit aan naar minimaal twee jaar na kritiek van zijn eigen toezichtraad. Meta geeft geen concrete datum, maar zegt dat het opheffen van de blokkade in de komende weken zal gebeuren.

De oud-president krijgt wel extra sancties opgelegd, mocht hij de gebruikersvoorwaarden van Meta's platforms weer overtreden. Mocht Trump nogmaals content plaatsen die tegen deze voorwaarden in gaat, dan wordt deze content verwijderd en krijgt hij een blokkade van een maand tot twee jaar, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Ook andere publieke figuren die na een ban weer terug mogen keren op het platform, gaan onder die extra sancties vallen.

Meta zegt dat het belangrijk is dat Trump toegang krijgt tot Facebook en Instagram, omdat burgers volgens het platform recht hebben om te weten wat politici zeggen. Het platform kondigt wel extra regels aan voor content die gerelateerd is aan QAnon of het in twijfel trekken van aanstaande verkiezingen. Deze content wordt niet verwijderd, maar wordt niet door het platform verspreid.

Het is nog maar de vraag of Trump daadwerkelijk terug zal keren op de platforms. Trump kreeg bijvoorbeeld in november weer toegang tot zijn Twitter-account, maar heeft daar nog geen bericht op geplaatst. De oud-president heeft een eigen sociaal medium, Truth Social, waar hij nu actief op is. Dit platform is gebaseerd op Mastodon.