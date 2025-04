Donald Trump wordt ook weer tot YouTube toegelaten

Donald Trump mag weer op YouTube. Dat maakte het Google-dochterbedrijf op vrijdag bekend. De voormalig president verloor zijn toegang tot het platform na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021.

YouTube maakt de herplaatsing van Trumps YouTube-kanaal bekend op Twitter. "We hebben het aanhoudende risico op geweld in de echte wereld zorgvuldig geëvalueerd, gebalanceerd met de kans voor de kiezers om in de aanloop naar de verkiezingen in gelijke mate van de belangrijkste nationale kandidaten te horen", schrijft het bedrijf. YouTube benadrukt daarbij dat zijn voorwaarden blijven gelden voor het account.

Of de voormalig president van de Verenigde Staten ook gebruik gaat maken van zijn toegang tot het sociale medium, is nog niet bekend. Eind vorig jaar kreeg hij zijn Twitter-account terug en Meta volgde eerder dit jaar met zijn accounts op Instagram en Facebook. Daar heeft hij echter nog geen gebruik van gemaakt.

Volgens een SEC-filing moet Trump berichten 'in het algemeen' eerst op zijn eigen platform, Truth Social, plaatsen. Pas zes uur later mag hij dezelfde post op een ander platform publiceren. Tot op heden heeft Trump dat nog helemaal niet gedaan. Bronnen van Rolling Stone stellen echter dat hij onder die overeenkomst uit wil komen en terug wil gaan naar populairdere sociale media. Hij zou de overeenkomst in juni kunnen opzeggen.