Nvidia komt met plug-ins voor gemakkelijker implementeren DLSS 3 in games

Nvidia brengt binnenkort plug-ins uit waarmee ontwikkelaars gemakkelijker DLSS 3 Frame Generation kunnen toevoegen aan hun games. De feature komt beschikbaar voor Unreal Engine 5.2 en via de Nvidia Streamline-framework. DLSS 3 komt ook naar een aantal nieuwe games.

Nvidia schrijft dat zijn DLSS 3-plug-in voor Unreal Engine 5.2 tijdens de GDC wordt gedebuteerd. Die conferentie voor gameontwikkelaars vindt plaats in de week van 20 maart. Epic Games hintte eerder al op de komst van Unreal Engine 5.2 tijdens de GDC. De add-on moet ontwikkelaars die die engineversie gebruiken in staat stellen om de feature direct te implementeren in hun titels. Nvidia introduceerde eerder al DLSS 2-plug-ins voor Unreal Engine.

DLSS 3 komt ook beschikbaar via Nvidia Streamline, een framework waarmee ontwikkelaars gemakkelijker upscaling kunnen toevoegen aan hun games. Streamline zit tussen de game-engine en api's als DirectX en Vulkan en moet het makkelijker maken om technieken als DLSS te implementeren. Verder wordt DLSS 3 toegevoegd aan verschillende games. Op 28 maart verschijnt de functie via een update voor de pc-versie van Forza Horizon 5. Ook de pc-versies van Redfall en Diablo IV krijgen de functie geïntegreerd wanneer die games uitkomen, respectievelijk op 2 mei en 6 juni.

Nvidia kondigde DLSS 3 vorig jaar in september aan. Deze functie biedt net als DLSS 2 upscaling, waarmee een game op lagere resolutie wordt gerenderd en vervolgens wordt opgeschaald. Dat moet zorgen voor hogere framerates met minimaal kwaliteitsverlies. Nieuws is echter DLSS Frame Generation, waarmee 'nieuwe' frames worden geïnterpoleerd op RTX 40-videokaarten. Tweakers schreef eerder achtergrondverhalen over de werking van upscalingtechnieken als DLSS en over de werking van DLSS Frame Generation.