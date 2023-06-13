Eerste grote Redfall-update verbetert vijand-AI van onder andere vampiers

Bethesda heeft de eerste grote update uitgebracht voor Redfall. In de patchnotes staat onder andere dat de vijanden slimmer worden en dan specifiek de vampiers in de game. Juist die kregen veel kritiek van gebruikers.

De verbeteringen zitten in patch v1.1 van de game van studio Arkane Austin, schrijft uitgever Bethesda. De uitgever richt zich op vier belangrijke verbeteringen: de AI van vijanden, hoe vaak spelers vijanden tegenkomen en hoe efficiënt vampiers zijn in gevechten. Daarnaast zijn er grafische verbeteringen doorgevoerd.

Met de update wordt voorlopig nog niet de langverwachte 60fps-performancemodus doorgevoerd. Dat volgt later, schrijft Bethesda.

Redfall kwam begin mei uit. De game werd door veel spelers en reviewers slecht ontvangen. Tweakers schreef een review over het spel. De volledige patchnotes staan ook in onze Downloads-sectie.