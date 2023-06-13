Eerste grote Redfall-update verbetert vijand-AI van onder andere vampiers

Bethesda heeft de eerste grote update uitgebracht voor Redfall. In de patchnotes staat onder andere dat de vijanden slimmer worden en dan specifiek de vampiers in de game. Juist die kregen veel kritiek van gebruikers.

De verbeteringen zitten in patch v1.1 van de game van studio Arkane Austin, schrijft uitgever Bethesda. De uitgever richt zich op vier belangrijke verbeteringen: de AI van vijanden, hoe vaak spelers vijanden tegenkomen en hoe efficiënt vampiers zijn in gevechten. Daarnaast zijn er grafische verbeteringen doorgevoerd.

Met de update wordt voorlopig nog niet de langverwachte 60fps-performancemodus doorgevoerd. Dat volgt later, schrijft Bethesda.

Redfall kwam begin mei uit. De game werd door veel spelers en reviewers slecht ontvangen. Tweakers schreef een review over het spel. De volledige patchnotes staan ook in onze Downloads-sectie.

Redfall screenshots

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-06-2023 14:16 33

13-06-2023 • 14:16

33

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Redfall

vanaf € 13,07

2 van 5 sterren

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Redfall Review

13 mei 2023

Redfall Review

Mooie spelwereld, verschrikkelijk spel

166
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Reacties (26)

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Asitis 13 juni 2023 14:27
Nu de verhalen rondom de development van deze game naar boven komen en Arkane als studio niet meer is wat het ooit was, heb ik eigenlijk medelijden met de developers die nu aan de bak moeten om een slecht ontvangen product een poging op een toekomst te bieden. Ik kan me voorstellen dat je weinig eer uit je werk haalt om zo'n ramp op te moeten poetsen om beloftes na te komen.
Jinoh @Asitis13 juni 2023 17:21
Dit verhaal gaat puur om de studio uit Austin. in Lyon zit de andere studio die erg goed onthaald werd met Deathloop.

Erg jammer dat Austin dit overkomen is... Zeer treurig want dit is mijn favoriete game studio...
Triblade_8472 @Jinoh13 juni 2023 20:15
Het is ze niet 'overkomen'. Ze hebben dit zichzelf willens en wetens aangedaan.

Je gaat niemand wijsmaken dat ze dit niet hadden (kunnen) zien aankomen.
Wolfos
@Triblade_847213 juni 2023 23:25
Het is ze waarschijnlijk door Zenimax opgedrongen. Alle publishers moeten zo nodig live service games hebben, of de studios het willen bouwen of niet. Gaat iedere keer fout, en dat moeten de uitgevers inmiddels ook wel door hebben, maar blijkbaar willen ze het nog riskeren omdat de payoff als je een hit hebt wel heel groot is.
Beakzz @Jinoh14 juni 2023 00:31
Goed onthaald inderdaad, maar staat niet voor niks op een magere mostly possitive op Steam. Bijna alle reviewers waren super enthousiast (Zijn ze al snel), maar om mij heen zag ik de 1 na de andere de game al snel droppen gezien ze het saai vonden.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 23 juli 2024 05:24]

Jinoh @Beakzz14 juni 2023 11:43
Ieder zijn ding. Arkane gameplay, atmosfeer enz. zijn vaak al met gemixte gevoelens onthaald. Dit zie je terug in de begin tijd van Prey en Dishonored... De games vallen lastig te marketen en hebben dus best wat verdeeldheid en verkoopaantallen die problematisch zijn.

Voor iemand als ik zijn op Redfall na hun games stuk voor stuk meesterwerken.
Wolfos
@Asitis13 juni 2023 20:32
Tja, je werkt als support studio toch aan de projecten die je krijgen kunt. Zou het niet zo'n probleem vinden om wat bugs te mogen fixen in Redfall. Het is toch een project met naamsbekendheid, en dat staat dan weer leuk op je CV.
Blorgg 13 juni 2023 18:40
De *checks notes* minder dan 100 spelers zullen er blij mee zijn?

https://steamcharts.com/app/1294810#48h

Denk dat ze deze mensen beter hun geld terug kunnen geven en de ontwikkelaars op een ander project zetten.
Dutchzilla @Blorgg13 juni 2023 20:48
Wow dat is wel heftig 😅
Misschien een nieuwe titel voor de game. Downfall ofzo?
Finraziel
@Blorgg14 juni 2023 07:43
Dat is gelijktijdige spelers en op steam. De meeste spelers zullen wel op gamepass zitten.
Alsnog niet veel maar jij chargeert ook flink.
Linksquest Moderator Spielerij
13 juni 2023 14:38
Dat is al een mooi begin, ik heb ongeveer 10 uur in de game zitten, vond hem in het begin leuk, maar daarna ook te eentonig en ben er daarom mee gestopt.
ErikT738 @Linksquest13 juni 2023 14:40
Ik heb enkel tot en met de brandweerkazerne gespeeld. Tot dat punt vond ik de game best oké, op wat lage resolutie textures na. Wie weet kunnen ze er nog iets moois van maken uiteindelijk.
Linksquest Moderator Spielerij
@ErikT73813 juni 2023 14:41
Ik wil hem zeker na nog wat updates hem zeker nog een keer proberen
Byte 13 juni 2023 14:23
Leuk! Afgelopen tijd een hoop verhalen gelezen over de game, de meeste niet al te positief. Vooralsnog lijkt mijn broertje zich nog prima te vermaken met de Xbox versie van de game. Hij zat bij Game Pass wat voor ons weer een aankoop scheelde :)
Angelol 13 juni 2023 15:14
Paar avonden gespeeld.Bij deze game was ik achteraf blij dat ik met een 4000 serie kaart een goedkope nvidia voucher kon activeren. Voor de volle mep had het wel een zure smaak achter gelaten.
Autisme_tech 13 juni 2023 16:25
AI gaan we die term nu overal voor gebruiken? Of leren de vijanden en gaan ze zelf tactieken bedenken die niet zijn in geprogrammeerd om jou aan te vallen?
Ospo @Autisme_tech13 juni 2023 16:46
AI wordt al sinds Pac-Man (1980) in games gebruikt

Machine Learning is een ander verhaal, dat zullen we in de komende jaren waarschijnlijk tegenkomen in games. Dat vijanden steeds beter leren hoe de speler speelt om zo uitdagender en realistischer te worden
nullbyte @Autisme_tech13 juni 2023 19:59
Dit is het eerste "computerspelletje" dat je speelt? De term AI wordt al decennia in games gebruikt.
Rabb @Autisme_tech13 juni 2023 20:42
Er is een verschil tussen computer game AI en (blijkbaar is de term) academische AI.

AI zoals in dit artikel word besproken bestaat al sinds de jaren 50, is volgens wikipedia begonnen met arcade spellen.

https://en.wikipedia.org/...telligence_in_video_games
Yzord 13 juni 2023 14:30
We roepen AI en we doen weer volledig mee in het wereldje van tech.

Ok ok, niet helemaal eerlijk natuurlijk, want games gebruikte al AI voor dat het een buzzword werd, maar we zijn druk bezig om AI (wat amper meer is dan een hoogbegaafde rekenmachine die zijn instructies krijgt uit een database (die ook nog eens niet hoeft te kloppen)) diep in ons leventje te nestelen.

Desalniettemin hoop ik dat gamekarakters in het spel wat realistischer gaan worden ala 2023.

[Reactie gewijzigd door Yzord op 23 juli 2024 05:24]

DrPoncho @Yzord13 juni 2023 14:42
wat amper meer is dan een hoogbegaafde rekenmachine die zijn instructies krijgt uit een database
Dit is wel echt een grove oversimplificatie. Het klopt dat AI nog niet op het niveau zit dat sommige mensen het wanen, maar dit is dan weer de andere kant uit.
R1chardTM @Yzord13 juni 2023 14:58
Je haalt echt dingen door elkaar. In games heeft het geprogrammeerde gedrag NPC’s altijd al AI geheten. Niks buzzword dus, gewoon het woord wat je al tientallen jaren gebruiken. De AI-platformen die nu opkomen, zoals stable diffusion en ChatGPT. Die je nu gemakkelijk een hoogbegaafde rekenmachine noemen, zijn heel iets anders en hebben hier niets mee te maken.

[Reactie gewijzigd door R1chardTM op 23 juli 2024 05:24]

nullbyte @Yzord13 juni 2023 20:02
Dus je punt is dat je jezelf tegenspreekt?

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