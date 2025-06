Xbox-topman Phil Spencer: slechte ontvangst van Redfall was onverwacht

Xbox-topman Phil Spencer zegt dat de slechte ontvangst van Redfall onder spelers en media 'onverwacht' was. Op basis van interne tests en reviews had het bedrijf een betere score verwacht. Spencer belooft aan Redfall te blijven werken.

Redfall verscheen eerder deze week en kreeg voornamelijk negatieve reacties. Deels vanwege bugs en het achterblijven van een beloofde 60fps-modus op console, maar ook omdat het spel saai en repetitief zou zijn. In een interview met YouTube-kanaal Kinda Funny Games, zegt Xbox Game Studios-ceo Phil Spencer dat deze negatieve reacties 'onverwacht' waren. De Xbox Series X-versie heeft op moment van schrijven bijvoorbeeld een Metacritic-score van 62, terwijl Spencer 'minstens tien punten' hoger had verwacht.

In het gesprek gaat Spencer ook in op critici die zeggen dat het spel uitgesteld had moeten worden. De Xbox-topman zegt games uit te stellen als dat nodig is, bijvoorbeeld omdat er veel bugs zijn of omdat er niet genoeg tijd is om 'de creatieve visie' van een studio te kunnen verwezenlijken. Spencer vraagt zich tijdens het gesprek hardop af of de oorspronkelijke visie van Redfall wel afwijkend genoeg was van andere games en of deze visie wel is verwezenlijkt. "Ik denk dat het misschien een beetje simplistisch is om te zeggen, 'hey, als je het spel drie maanden had uitgesteld, was het misschien beter geweest'."

Spencer zegt verder de ontwikkelaar, Arkane Austin, te blijven ondersteunen. "Maar dit is een game waarbij de studio zijn eigen interne doelen niet heeft gehaald." Hij zegt ook dat de studio aan de game blijft werken. Eerst moet de 60fps-modus naar consoles komen, maar daarna 'blijven we aan de game werken'. Daarbij verwijst Spencer naar onder meer Sea of Thieves, een spel vijf jaar na introductie nog steeds updates krijgt.

De Xbox-topman gaat ook in op mensen die zeggen dat Arkane Austin überhaupt niet aan de game had moeten beginnen. Arkane Austin werkte eerder aan de singleplayergames Prey en Dishonored, terwijl Redfall een co-opmultiplayergame is die meer shooter-elementen bevat dan de voorgaande Arkane-games. "Ik ga de creatieve ambities van onze teams niet remmen", zegt Spencer. "Ik ben er geen voorstander van om studio's te dwingen om één soort game te maken. Misschien betekent dit dat ik voor sommige fans niet aan alle verwachtingen zal voldoen, maar ik moet ook mijn teams ondersteunen als ze hun creatieve grenzen willen verleggen."