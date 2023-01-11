Microsoft gaat op 25 januari meer onthullen over Forza Motorsport en Redfall

Microsoft houdt op woensdag 25 januari om 21.00 uur een Developer_Direct-livestream, waarin het meer gaat bekendmaken over onder meer Forza Motorsport en Arkane-fps Redfall. Het bedrijf gaat in ieder geval nieuwe gameplaybeelden van beide games laten zien.

De livestream is op de Twitch- en YouTube-kanalen van Microsoft en Bethesda te volgen en gamemakers van Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios en ZeniMax Online Studios zullen vertellen over hun games. Naast Forza Motorsport en Redfall komen ook The Elder Scrolls Online en Minecraft Legends langs bij de Developer_Direct. Starfield komt niet aan bod, Microsoft zegt dat deze game een eigen presentatie verdient, waar nog aan wordt gewerkt.

Het bedrijf belooft van Forza Motorsport 'meer gameplay en nieuwe details' te onthullen. Over deze game heeft Turn 10 Studios nog niet veel bekendgemaakt, terwijl het spel deze lente nog moet verschijnen. Het racespel werd in juni aangekondigd.

Microsoft geeft over de Redfall-presentatie alvast wat meer weg. Arkane Austin, maker van Dishonered en Prey, gaat 'enkele minuten' aan gameplay laten zien, zowel van single- als multiplayer. De ontwikkelaar gaat onder meer laten zien hoe spelers moeten samenwerken om vampiers te verslaan op het eiland Redfall, in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er wordt ook meer informatie gedeeld over gevechten, customization, bazen, de open wereld 'en meer'. Voor Redfall is nog geen releasedatum aangekondigd, al moet het spel volgens een recent gerucht eind mei verschijnen.

In de livestream gaat Mojang Studios verder gameplaybeelden tonen van de pvp-actiestrategiegame Minecraft Legends. Dit spel moet eveneens in de lente verschijnen. Tot slot gaat ZeniMax Online Studios de nieuwe Chapter-update voor Elder Scrolls Online onthullen. Met die update krijgt het spel een nieuwe regio in Tamriel en komt er een 'grote nieuwe functie' naar de mmorpg. Na de Developer_Direct-livestream gaat de ontwikkelaar in een losse ESO Chapter Reveal Event verder in op de nieuwe update.