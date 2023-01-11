Microsoft gaat op 25 januari meer onthullen over Forza Motorsport en Redfall

Microsoft houdt op woensdag 25 januari om 21.00 uur een Developer_Direct-livestream, waarin het meer gaat bekendmaken over onder meer Forza Motorsport en Arkane-fps Redfall. Het bedrijf gaat in ieder geval nieuwe gameplaybeelden van beide games laten zien.

De livestream is op de Twitch- en YouTube-kanalen van Microsoft en Bethesda te volgen en gamemakers van Arkane Austin, Mojang Studios, Turn 10 Studios en ZeniMax Online Studios zullen vertellen over hun games. Naast Forza Motorsport en Redfall komen ook The Elder Scrolls Online en Minecraft Legends langs bij de Developer_Direct. Starfield komt niet aan bod, Microsoft zegt dat deze game een eigen presentatie verdient, waar nog aan wordt gewerkt.

Het bedrijf belooft van Forza Motorsport 'meer gameplay en nieuwe details' te onthullen. Over deze game heeft Turn 10 Studios nog niet veel bekendgemaakt, terwijl het spel deze lente nog moet verschijnen. Het racespel werd in juni aangekondigd.

Microsoft geeft over de Redfall-presentatie alvast wat meer weg. Arkane Austin, maker van Dishonered en Prey, gaat 'enkele minuten' aan gameplay laten zien, zowel van single- als multiplayer. De ontwikkelaar gaat onder meer laten zien hoe spelers moeten samenwerken om vampiers te verslaan op het eiland Redfall, in de Amerikaanse staat Massachusetts. Er wordt ook meer informatie gedeeld over gevechten, customization, bazen, de open wereld 'en meer'. Voor Redfall is nog geen releasedatum aangekondigd, al moet het spel volgens een recent gerucht eind mei verschijnen.

In de livestream gaat Mojang Studios verder gameplaybeelden tonen van de pvp-actiestrategiegame Minecraft Legends. Dit spel moet eveneens in de lente verschijnen. Tot slot gaat ZeniMax Online Studios de nieuwe Chapter-update voor Elder Scrolls Online onthullen. Met die update krijgt het spel een nieuwe regio in Tamriel en komt er een 'grote nieuwe functie' naar de mmorpg. Na de Developer_Direct-livestream gaat de ontwikkelaar in een losse ESO Chapter Reveal Event verder in op de nieuwe update.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 11-01-2023 17:46
21 • submitter: Xtuv

11-01-2023 • 17:46

21

Submitter: Xtuv

Lees meer

Forza Motorsport (2023)

vanaf € 46,95

2.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Redfall

vanaf € 14,97

2 van 5 sterren

Alles over dit product

Bethesda een jaar onder Microsoft

8 mrt 2022

Bethesda een jaar onder Microsoft

Wat is er veranderd?

24
The Elder Scrolls Online

vanaf € 6,95

3.5 van 5 sterren

Alles over dit product

Minecraft Legends

vanaf € 23,35

Alles over dit product

Gamer maakt werkend taalmodel met 5 miljoen parameters in Minecraft
Gamer maakt werkend taalmodel met 5 miljoen parameters in Minecraft .Geek van 30 september 2025
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS
Starfield krijgt 'begin volgend jaar' AMD FSR3 en Intel XeSS Nieuws van 13 december 2023
Todd Howard: tien procent van de planeten in Starfield bevat leven
Todd Howard: tien procent van de planeten in Starfield bevat leven Nieuws van 24 juni 2023
Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S
Starfield draait op 30fps op Xbox Series X en S Nieuws van 12 juni 2023
Xbox-topman Phil Spencer: slechte ontvangst van Redfall was onverwacht
Xbox-topman Phil Spencer: slechte ontvangst van Redfall was onverwacht Nieuws van 4 mei 2023
Forza Motorsport komt ‘later dit jaar’ uit
Forza Motorsport komt ‘later dit jaar’ uit Nieuws van 24 april 2023
Redfall vergt ook internetverbinding voor spelen singleplayermodus
Redfall vergt ook internetverbinding voor spelen singleplayermodus Nieuws van 2 februari 2023
Elder Scrolls Online krijgt nieuwe class en extra zone in Morrowind met dlc
Elder Scrolls Online krijgt nieuwe class en extra zone in Morrowind met dlc Nieuws van 26 januari 2023
Forza Motorsport-trailer toont schade en weergavegetrouwheid van auto's
Forza Motorsport-trailer toont schade en weergavegetrouwheid van auto's Nieuws van 25 januari 2023
Co-opgame Redfall van Dishonored-maker komt 2 mei uit voor Xbox en pc
Co-opgame Redfall van Dishonored-maker komt 2 mei uit voor Xbox en pc Nieuws van 25 januari 2023
Minecraft Legends verschijnt op 18 april
Minecraft Legends verschijnt op 18 april Nieuws van 25 januari 2023
Gerucht: Redfall van Dishonored-maker Arkane komt begin mei 2023 uit
Gerucht: Redfall van Dishonored-maker Arkane komt begin mei 2023 uit Nieuws van 2 januari 2023
Microsoft verhoogt dollaradviesprijzen 'next-gen' games voor alle platformen
Microsoft verhoogt dollaradviesprijzen 'next-gen' games voor alle platformen Nieuws van 5 december 2022
Bethesda laat voortgang The Elder Scrolls Online voor Stadia overzetten naar pc
Bethesda laat voortgang The Elder Scrolls Online voor Stadia overzetten naar pc Nieuws van 23 oktober 2022
Co-opgame Redfall is ook singleplayer speelbaar zonder AI-teamleden
Co-opgame Redfall is ook singleplayer speelbaar zonder AI-teamleden Nieuws van 21 juni 2022
Actiestrategiegame Minecraft Legends komt in 2023 uit
Actiestrategiegame Minecraft Legends komt in 2023 uit Nieuws van 12 juni 2022
Microsoft brengt nieuwe Forza Motorsport-game in lente 2023 uit
Microsoft brengt nieuwe Forza Motorsport-game in lente 2023 uit Nieuws van 12 juni 2022
Bethesda stelt Starfield en Redfall uit tot volgend jaar
Bethesda stelt Starfield en Redfall uit tot volgend jaar Nieuws van 12 mei 2022
Meer producten en artikelen
Games Bethesda Softworks Microsoft ZeniMax Media Forza Minecraft Mojang games The elder scrolls Zenimax

Reacties (21)

-Moderatie-faq
21
21
18
0
0
2
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
19RAW68 11 januari 2023 18:08
Ik hoop dat Forza deze keer wel af is als het gelanceerd wordt. De vorige versie was een drama in het begin en diverse feature uit vorige versies zijn nooit meer gekomen. Zoals het zelf opzetten van een race met vrienden zondere andere gamers.
Xfade @19RAW6811 januari 2023 18:14
Ben meer benieuwd hoe ze het met DLC gaan doen. Al die auto pakketten wordt je ook niet blij van. Helemaal niet als de opvolger alle auto's er weer uithaalt om ze opnieuw te moeten kopen ofzo.
Nolimit89 @Xfade11 januari 2023 22:29
Daar ben ik inderdaad ook benieuwd naar. Ik baal ook van die pakketten, helemaal omdat ik graag alle auto's verzamel.
Poulusma @19RAW6811 januari 2023 20:16
Ik hoop dat Forza deze keer wel af is als het gelanceerd wordt. De vorige versie was een drama in het begin en diverse feature uit vorige versies zijn nooit meer gekomen. Zoals het zelf opzetten van een race met vrienden zondere andere gamers.
Heb je het over Forza Motorsport 7? Daar hadden wij regelmatig een lobby voor alleen vrienden 🤔
cazzie 11 januari 2023 17:50
Forza Motorsport is zeker een nieuwe game titel waar ik naar uit kijk.
HollowGamer @cazzie11 januari 2023 19:02
Ik ook! Vind het leuker dan FH.. maar tot de lente nog wachten, pfff.
flexity @HollowGamer12 januari 2023 10:30
ik vind ze beide erg lekker voor op de bank ! kan niet wachten :D
Wolfos
11 januari 2023 18:18
Ben benieuwd naar de gameplayverbeteringen in Forza Motorsport. De vorige presentatie ging bijna volledig over de graphics.
Kaasje123 @Wolfos11 januari 2023 19:03
Het is al bekend dat o.a. de hitte van het weer van invloed is op het asfalt en dus het stuur gedrag van je auto.
Wolfos
@Kaasje12313 januari 2023 11:02
Dat heeft alleen weinig invloed als we weer vanouds zonder te oefenen een race van 3 rondes rijden, waarbij sommige auto's maar liefst 20 seconden (per ronde) sneller zijn omdat ze nog steeds op SI-klasse sorteren in plaats van normale raceklasses.
PdeBie 11 januari 2023 18:19
Zou een stunt zijn als ze tijdens de presentatie zouden zeggen “and you can start downloading Forza Motorsport now!”. :)
Loller1
@PdeBie11 januari 2023 18:30
Goeie kans dat ze dat gaan zeggen over de 2de Horizon 5 DLC, maar zou het niet verwachten voor Motorsport 8. :p Aan de andere kant, dan zou Playground Games waarschijnlijk ook wel hebben mee gedaan.
Beakzz 11 januari 2023 17:57
Ben benieuwd hoe MS het direct concept gaat aanpakken. Neem aan dat ze Starfield een eigen direct geven en ik hoop dan dat Todd dan eindelijk eens mag zeggen (zijn wens) : launch in a week :+

Edit : lezen blijft lastig.MS bevestigd al dat SF een eigen direct krijgt 😅

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 22 juli 2024 13:28]

Hamoudi1995 11 januari 2023 18:20
Forza Motorsport 8 zag er op de video erg mooi uit qua graphics.
Ik ben erg benieuwd naar meer gameplay!
Ik heb Forza Horizon 5 met heel veel plezier gespeeld en speel het nog steeds erg graag.
Een topspel (met alle DLC).
Dutchzilla 11 januari 2023 19:33
Forza geweldig mooie game. Alleen merk ik nog steeds dat de wegligging van de auto's niet al te best is. De auto's lijken altijd een beetje te zweven boven de weg. Hopelijk pakken ze nu gameplay en beetje realisme aan. inplaats van te veel te focussen op graphics.
Poulusma @Dutchzilla11 januari 2023 20:20
Ik denk dat je in de war bent met Gran Turismo, grafisch zijn die spellen mooier dan de Forza games, maar qua gameplay/feeling hebben ze nog wel een stap te maken...
Begrijp me niet verkeerd, ik heb GT altijd met veel plezier gespeeld hoor.
SjonnieK 11 januari 2023 21:47
Oef lekker hoor! Ik heb FM7 en FH5. Met een prachtige race simulator, Fanatec pedalen en shifter, Thrustmaster stuur en mooie Next Level Racing seat. Ik ben nog steeds volop bezig met FH7, al merk je wel dat deze gedateerd wordt tov de Horizon 5
RTH Gekkuhhuis 11 januari 2023 22:23
Kijk zeker uit naar de nieuwe Forza Motorsport kunnen we met onze club gaan racen.Wie interesse heeft moet maar eens zoeken naar Forza Motorsport Nederland.Forza Horizon is niet mijn ding.Wil je racen mijn Gamertag is = FMN Gekkuhhuis 😁
Metal spoon 12 januari 2023 00:51
Ben persoonlijk erg benieuwd naar redfall, hopelijk een goede coop game om wat tijd in te steken met wat vrienden.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.