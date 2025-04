Todd Howard: tien procent van de planeten in Starfield bevat leven

Todd Howard heeft meer details over Starfield vrijgegeven. Volgens de topman van Bethesda bevat ongeveer tien procent van de planeten in de game virtueel leven. Howard stelt dat de game op sommige momenten een gevoel van 'prachtige verlatenheid' nastreeft.

Todd Howard stelt tijdens een interview met Kinda Funny Podcasts dat de ontwikkelstudio de wetenschap is gevolgd en daarom ongeveer tien procent van de planeten van virtueel leven heeft voorzien. De ‘kale’ planeten in Starfield zouden volgens Howard overigens wel de moeite waard zijn om te bezoeken.

"We zullen op deze planeten zaken zoals grondstoffen genereren", klinkt het. "Er is een moment op deze planeten wanneer je grondstoffen hebt gevonden en er een gevoel van 'prachtige verlatenheid', ofwel "magnificent desolation", optreedt." Howard verwijst daarmee naar een quote van de Amerikaanse ruimtevaarder Buzz Aldrin die in 2009 ook een autobiografisch boek heeft uitgebracht met die titel.

Uit eerdere berichtgeving blijkt dat Starfield meer dan duizend planeten krijgt. Dat wil zeggen dat de game ongeveer 100 planeten met virtueel leven zou moeten bevatten. Spelers kunnen vrij naar die planeten toe vliegen en er grondstoffen verzamelen met een laser, missies uitvoeren en 'onverwachte dingen' tegenkomen. Planeten worden procedureel gegenereerd als een speler in de buurt komt. Vervolgens worden blokken terrein samengevoegd. Daarna worden locaties, levende wezens en grondstoffen toegevoegd.

Microsoft heeft in juni meer details over Starfield gedeeld. Starfield komt op 6 september uit. De game verschijnt dan voor pc's en de Xbox Series X en S. Het is de eerste grote game die Bethesda Softworks uitbrengt sinds deze studio is overgenomen door Microsoft.