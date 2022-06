Starfield krijgt bestuurbare ruimteschepen en 'ruim duizend verkenbare planeten'

Bethesda heeft de eerste gameplay van Starfield laten zien. De studio claimt dat de game 'meer dan duizend' planeten krijgt, die volledig te verkennen zijn. Spelers kunnen ook een eigen ruimteschip bouwen en daarin vliegen. Starfield staat op de planning voor 2023.

De trailer duurt een kwartier en begint op Kreet, de maan van de planeet Anselon. Volgens Bethesda-topman Todd Howard kunnen spelers die locatie vrij vroeg in het spel verwachten. In de trailer is onder meer te zien hoe een speler de rotsachtige maan verkent en daarbij het oppervlak scant voor flora, fauna en grondstoffen. De speler valt ook een verlaten gebouw binnen, dat wordt bezet door ruimtepiraten van de Crimson Fleet. De trailer hint daarnaast naar een questline van later in het spel, waarbij spelers zich bij een groep ruimteverkenners voegen, Constellation.

Volgens Bethesda krijgt Starfield 'meer dan honderd' sterrenstelsels, met in totaal 'meer dan duizend' planeten. Volgens de studio zijn die planeten allemaal volledig te verkennen. Sommige planeten zijn bewoond en hebben steden, terwijl andere planeten rijk aan grondstoffen zullen zijn. Spelers kunnen zelf naar de planeten toevliegen in een eigen ruimteschip, die ze zelf kunnen bouwen en aanpassen met verschillende modules die onder meer invloed hebben op hoe het schip presteert. Het is ook mogelijk om een eigen crew aan te nemen en in ruimtegevechten terecht te komen.

Verder wordt het mogelijk om outposts te maken op planeten, die gebruikt kunnen worden om te overleven en om grondstoffen te vergaren. Spelers kunnen zelf kiezen hoe en waar ze die outposts bouwen en het is mogelijk om personeel in te huren om een outpost draaiende te houden.

De studio deelt ook details over de character creator. Volgens de studio is dat 'de meest flexibele' in een Bethesda-game tot nu toe. Spelers selecteren bij het maken van een personage een achtergrond, zoals diplomaat, combat medic, verkenner, pelgrim of professor. Iedere achtergrond brengt drie eigen startvaardigheden met zich mee.

Er zijn ook optionele traits om te kiezen, die unieke voor- en nadelen met zich meebrengen. Spelers kunnen bijvoorbeeld kiezen om hun personage introvert of extra empathisch te maken, maar de trailer toont ook opties als 'alien-dna' of 'neon street rat'. Verder krijgt de game een 'uitgebreid craftingsysteem' en vijf verschillende skills: physical, social, combat, science en tech. Onder iedere skill vallen verschillende vaardigheden en iedere vaardigheid krijgt verschillende levels.

Starfield staat op de planning voor volgend jaar. De game zou aanvankelijk op 11 november uitkomen, maar werd onlangs uitgesteld omdat de studio meer tijd wil nemen om de game te verfijnen. De game komt uit voor Xbox Series X- en S-consoles, Windows en Xbox Cloud Gaming. Bij release is het spel direct speelbaar via Game Pass.