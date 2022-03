Starfield verschijnt op 11 november 2022 voor Xbox Series-consoles en pc

Microsoft en Bethesda tonen tijdens hun E3-presentatie een nieuwe teaser voor Starfield, de nieuwe scifi-franchise waar Bethesda al een aantal jaar aan werkt. Ook is er een releasedatum bekendgemaakt: de game komt volgend jaar op 11 november uit voor Xbox-consoles en pc's.

Gameplay van Starfield is nog niet getoond, maar de nieuwe teaser toont wel meer van de scifi-game dan de allereerste teaser die twee jaar geleden werd getoond, toen Starfield werd aangekondigd. Er is een ruimteschip in beeld, en ook is een mechrobot en een ruimtebasis op een planeet te zien.

Volgens Bethesda is Starfield de eerste game die met de Creation Engine 2 wordt gemaakt. Dat is de opvolger van de eerste versie van die game-engine, die voor Skyrim, Fallout 4 en Fallout 76 is gebruikt. Nieuwe details over de game zijn niet bekendgemaakt, maar het gaat om een rpg uit de koker van Bethesda Softworks.

In de nieuwe trailer is te zien dat de game uitkomt voor Xbox Series X- en S-consoles, Windows 10 en Xbox Cloud Gaming. Door de overname van Bethesda door Microsoft, is de game een Xbox-exclusive geworden. Het spel komt niet uit voor PlayStation-consoles. Voor het eerst wordt er een verschijningsdatum genoemd; de game zou op 11 november 2022 moeten verschijnen.