S.T.A.L.K.E.R. 2 komt op 28 april 2022 uit en Microsoft toont nieuwe trailer

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl komt op 28 april 2022 uit, exclusief voor de Xbox Series X en S, Windows 10 en de cloudgamingdienst van Xbox. Microsoft heeft ook een nieuwe trailer van het spel getoond, met gameplay-achtige beelden.

Microsoft en Bethesda melden tijdens hun E3-presentatie van dit jaar dat de game in 4k-resolutie zal draaien op de consoles en raytracing zal ondersteunen. Verder geven ze prijs dat het spel vanaf zijn releasedatum ook beschikbaar zal zijn via Xbox Game Pass, het maandelijkse game-abonnement van Microsoft.

In de beelden is te zien dat het spel zich wederom in de exclusion zone rondom de kerncentrale van Tsjernobyl afspeelt. In de wereld van de game vinden daar bovennatuurlijke verschijnselen plaats, die verschillende vormen van enorm gevaar vormen voor spelers. Die anomalies produceren echter ook artefacts, voorwerpen met speciale krachten en die behoorlijk veel geld opleveren. Ook zijn bekende vijanden uit de S.T.A.L.K.E.R.-games weer terug, zoals de onzichtbare Bloodsucker.

De eerste drie games in de franchise kwamen uit in 2007, 2008 en 2009. Hoewel ze kritiek kregen om hun bugs, werd het ook geprijsd om zijn survival-elementen en sfeer. Het spel wordt gemaakt door dezelfde studio als destijds: GSC Game World, uit Oekraïne.