Stalker 2 komt naar Xbox-consoles en pc

Microsoft heeft tijdens zijn Xbox Games Showcase beelden getoond van Stalker 2, de game die de Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World in 2018 aankondigde. Het gaat om een trailer, er is nog geen gameplay te zien. De game komt naar Xbox-consoles en pc's.

Het is voor het eerst dat er beelden getoond worden van Stalker 2. De trailer toont de omgeving van Pripyat, de verlaten spookstad nabij de kerncentrale van Tsjernobyl. Net als in de eerdere Stalker-games zijn er ook paranormale verschijnselen zichtbaar in de trailer.

Microsoft benadrukt dat de game alleen op Xbox-consoles uitkomt en niet op andere consoles. Het spel zal ook via het Game Pass-abonnement te spelen zijn. Stalker 2 verschijnt ook voor pc's, maar in welke downloadwinkels de game uitkomt, is nog niet bekend.

GSC Game World kondigde Stalker 2 in 2018 aan. De studio zei toen dat het spel in 2021 uit moet komen. Bij de nieuwe aankondiging van Microsoft is er niets gezegd over de verschijningsdatum. De Oekraïense ontwikkelaar maakte de eerste Stalker-game en de twee uitbreidingen.

De studio werkte ook al aan Stalker 2, maar moest daar in 2011 mee stoppen omdat de studio genoodzaakt was om te sluiten. In 2014 heropende de studio weer, maar veel ontwikkelaars vertrokken naar andere studio's zoals 4A Games en Vostok. Het is de vraag hoeveel ontwikkelaars van de eerste Stalker-game er nog betrokken zijn bij het nieuwe project.