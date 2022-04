GSC Game World toont nieuwe teaser van Stalker 2

De Oekraïense gameontwikkelaar GCS Game World heeft een teaser getoond van S.T.A.L.K.E.R. 2. Ze stellen dat het in-engine-beelden zijn en dat deze als een 'gameplay-teaser' dienen, hoewel geen daadwerkelijke gameplay te zien is.

IGN heeft het groene licht gekregen van de S.T.A.L.K.E.R.-ontwikkelaar om de beelden op YouTube te plaatsen. Meerdere bekende elementen uit de eerdere games zijn terug te zien: verwoeste gebouwen, wilde natuurlandschappen, kampvuurtjes met akoestische gitaren en, voornaamst van allemaal, de anomalies. Dat zijn verschijnselen die de natuurwetten overtreden en grote gevaren vormen voor mensen. Deze zijn er in de vorm van elektrische, telekinetische of vurige verschijningen, bijvoorbeeld.

"Dit is hoe de game voelt", stelt de ontwikkelaar in de beschrijving van de video. "Snelle wisselingen van decor, onheilspellende landschappen en een altijd aanwezig gevoel van onontkoombaar gevaar". De trailer die eerder dit jaar uitkwam, wekte al dezelfde indrukken. De studio lijkt hiermee echt te gaan voor dezelfde sfeer als de voorgaande games, maar dan in een grafisch veel nieuwer jasje.

De games spelen zich af in en om de Oekraïense kerncentrale in Chernobyl. In de fictie van de games is er op een gegeven moment na de nucleaire ramp in de jaren '80 een moment waarop bovennatuurlijke verschijnselen plaats begonnen te vinden in de zogenaamde nuclear exclusion zone. Dit ging echter gepaard met het verschijnen van artifacts, voorwerpen met bijzondere krachten. Meerdere verschillende partijen strijden om controle over de zone om de artefacten voor hunzelf te houden.

S.T.A.L.K.E.R. 2 moet ergens in 2021 uitkomen voor Xbox Series S en X en pc's. De laatste game uit de franchise was Call of Pripyat, die in 2009 uitkwam. De eerste game kwam uit in 2007 en aan dit deel wordt alweer sinds 2010 gewerkt.