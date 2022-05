Ontwikkelaar bevestigt dat Stalker 2 draait op Unreal Engine 5

Ontwikkelaar GSC Game World heeft bevestigd dat Stalker 2: Heart of Chernobyl op de Unreal Engine 5 zal draaien. De post-apocalyptische game die begin 2022 moet verschijnen, is een van de eerste titels die gebruikmaakt van de nieuwe engine van Epic Games.

In een uitwisseling op Twitter tussen de accounts van de ontwikkelaar van Stalker 2 en van Unreal Engine, wordt bevestigd dat de game draait in Unreal Engine 5. Daarmee komt Stalker 2 in een select rijtje met games te staan waarvan bekend is dat ze gebruikmaken van de nieuwe engine van Epic Games.

Naast Stalker 2 maakt ook het aankomende Senua's Saga: Hellblade II gebruik van de nieuwe engine en Gears of War-ontwikkelaar The Coalition werkt aan meerdere nog niet aangekondigde projecten met Unreal Engine 5. Ook is het de bedoeling dat Epic Games' eigen Fortnite de overstap gaat maken naar de nieuwe engine.

Volgens een lijst op Wikipedia worden ook eFootball PES 2022, ArcheAge II, Dreamhouse: The Game, Echoes Of The End en Dragon Quest XII: The Flames of Fate gemaakt met Unreal Engine 5. In mei bracht Epic een Early Access-versie uit van Unreal Engine 5 en begin volgend jaar moet de definitieve versie verschijnen.

De release van Stalker 2: Heart of Chernobyl staat gepland voor 28 april 2022. De game komt exclusief naar Windows-pc's en de Xbox Series X en S. Ook zal de game te streamen zijn via Xbox-gamestreaming met het Game Pass Ultimate-abonnement. Tijdens een E3-presentatie toonde Microsoft de eerste gameplay van de game