Open 3D Foundation brengt eerste grote release van opensource-3d-engine uit

De Open 3D Foundation heeft de eerste grote release van zijn Open 3D Engine uitgebracht. Deze is gebaseerd op Amazons Lumberyard-engine. De engine kan gebruikt worden om 3d-software te ontwikkelen, zoals games en simulaties.

De Open 3D Foundation meldt in een blogpost dat de Stable 21.11-versie van zijn engine is uitgebracht voor ontwikkelaars. De engine is een opvolger van Amazons Lumberyard-project, die op zijn beurt is gebaseerd op de CryEngine van Crytek. De O3DF brengt de Open 3D Engine uit onder de Apache 2.0-licentie. De stichting heeft de broncode van de engine gepubliceerd op GitHub. De O3DF maakt ook een Windows-installer en een native Debian-package voor Linux-systemen beschikbaar.

Met de release kunnen ontwikkelaars 3d-games en -simulaties maken, meldt de O3DF. De Open 3D Engine kan ook door ontwikkelaars gebruikt worden als 'stabiele basis' om een eigen engine te ontwikkelen. Versie 21.11 krijgt verschillende functies mee ten opzichte van de eerdere previewversies, waaronder een ingebouwde benchmarktool en een 'experimenteel terreinsysteem'. De engine krijgt ook een sdk, die gebruikt kan worden om de engine aan te passen met platformondersteuning voor Windows, Linux, macOS, iOS en Android.

De Open 3D Engine werd in juli al aangekondigd door de pas opgerichte Open 3D Foundation. Deze stichting wil met de release van zijn opensource-engine het ontwikkelen van 3d-diensten stimuleren. Aan de O3DF doen meer dan twintig verschillende partijen mee, waaronder Adobe, Amazon, Huawei, Intel, Niantic en Red Hat. De O3DF is een onderdeel van de Linux Foundation.