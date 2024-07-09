Door Unity-rel meer open source in games

Intro

En toen kondigde Unity plotseling veranderingen aan zijn prijsbeleid aan. De game-industrie was eind 2023 flink in oproer nadat de populairste game-engine een nieuwe invulling van zijn licenties ging hanteren. In eerste instantie werd menig ontwikkelaar afgeschrikt door het agressieve beleid. Intussen is de storm weer wat gaan liggen, mede doordat de toenmalige ceo van dat bedrijf vertrok en het beleid iets werd afgezwakt. Toch bleek deze saga een confronterende herinnering voor ontwikkelaars: bedrijven waarvan zij afhankelijk zijn, hebben wellicht meer macht in handen dan ze dachten. In de nasleep van het Unity-drama leek de oplossing vrij voor de hand te liggen: opensource-engines en zelfs volledige opensourcegameontwikkeling. Dat kost immers niets en je loopt geen risico om verrast te worden door een licentieverandering. Tot dusver maakt dit, ondanks die voordelen, slechts een relatief klein deel van de game-industrie uit, terwijl het overgrote deel van de gameontwikkelaars nog steeds vertrouwt op afgeschermde software van derden. Volgens voorstanders van deze ontwikkelingswijze lijkt het concept van open source aan een stevige opmars bezig in de gamewereld, vooral onder kleine ontwikkelaars die anders erg afhankelijk zijn van derden om hun games te kunnen creëren en onderhouden. Het aantal commercieel verkrijgbare games op basis van een opensource-engine is vooralsnog erg klein, maar er is één duidelijke koploper in deze beweging: Godot. Tweakers sprak voor een dwarsdoorsnede van de opensourcegame-industrie met verschillende schakels in de opensourceketen, van de assetmaker tot de ontwikkelaar en natuurlijk met de Godot Foundation zelf. Bannerafbeelding: Souda + Oleksandr Hruts / Getty Images

'Marktleider' Godot

Er zijn anno 2024 tientallen opensourcegame-engines beschikbaar onder verschillende licenties. Toch wordt geen van deze engines in principe gebruikt voor een populaire of op een andere manier significante game. Er is echter een uitzondering: Godot. In de afgelopen jaren hebben tientallen kleine ontwikkelaars, soms niet meer dan een individu met een goed idee, een game uitgebracht op basis van deze engine. Sommige wisten de mainstream te bereiken, voor zover dat mogelijk is met een indiegame. Voor zover bekend zijn de bekendste en succesvolste titels Brotato, Dome Keeper en Buckshot Roulette. Deze zijn naar schatting bijna vijf miljoen keer verkocht. Ook de Slay the Spire-sequel wordt gemaakt met Godot. Gratis en opensource De opensource-engine Godot is met die titels in de highlightreel veruit de grootste in deze nichecategorie. In tegenstelling tot de engines van veel andere games, heeft iedereen volledige toegang tot de software en onderliggende code. Deze opensourcegame-engine, geschikt voor 2d- en 3d-games, mag iedereen gratis gebruiken voor zowel privéprojecten als commerciële producten. Dat betekent dat elke gebruiker, in tegenstelling tot bij propriëtaire engines, toegang tot de broncode van de engine kan krijgen. Hierdoor kan hij of zij zelfs eventuele bugs verhelpen en functies toevoegen. Emilio Coppola, executive director van de Godot Foundation, vindt deze benadering vanzelfsprekend: "In de wereld van programmeren is praktisch alles opensource. De game-industrie loopt wat dat betreft nog erg achter." Volgens hem zou het voor de industrie gunstig zijn als er meer opensource-engines op de markt zouden komen. De Godot-engine werd ongeveer tien jaar geleden voor het eerst publiekelijk en gratis uitgebracht door ontwikkelaars Juan Linietsky en Ariel Manzur. Sindsdien is de non-profitorganisatie uitgegroeid tot een organisatie met tien medewerkers en enkele duizenden contributors, vrijwilligers die bijdragen leveren aan de code van het project. Die organisatiestructuur vormt de basis voor de identiteit van de Godot Foundation, legt Coppola uit: "Ons hoofddoel is om een engine te ontwikkelen die de community wil." Omdat er enkele duizenden vrijwilligers bijdragen aan de code voor Godot, stuurt de community in feite mee aan de ontwikkelingsrichting van de engine. Verdubbeling donaties en licentieloosheid De enginemaker is volledig afhankelijk van donaties van gebruikers en bedrijven. Hoewel de verhouding tussen die twee donerende groepen steevast ongeveer 50/50 is, zag de organisatie eind 2023 een drastische verandering in het donatiegedrag van gebruikers. "De organisatie ontving voorheen gemiddeld 25.000 euro aan donaties per maand. Na de controverse met Unity was dat het dubbele", aldus Coppola. Volgens hem is de reden voor de verdubbeling van de donaties sinds de Unity-saga simpel; het laatstgenoemde bedrijf paste plotseling zijn voorwaarden aan, wat voor veel ontwikkelaars tot een confronterende realisatie heeft geleid: "Het voortbestaan van een ontwikkelaar kan door de aanpassing van de voorwaarden van een bedrijf zonder waarschuwing in het geding komen." Hoe zat dat met Unity? In september van 2023 kondigde Unity Technologies een vernieuwd prijsmodel aan waarbij ontwikkelaars zouden moeten gaan betalen per game-installatie. Deze extra Runtime Fee zou gelden vanaf een bepaalde omzet van de betreffende games, waardoor kleine ontwikkelaars in theorie gespaard zouden blijven. Toch ontstond er grote ophef binnen de game-industrie. Als reactie hierop heeft Unity het prijsbeleid afgezwakt, onder meer door de drempelwaarde van de jaaromzet van een game te verhogen naar een miljoen dollar en de Fee op maximaal 2,5 procent van de omzet van een game te stellen. Bestaande games werden vrijgesteld. Unity is voor zover bekend de populairste propriëtaire game-engine op de markt. Naar eigen zeggen drijft het 69 procent van de 'grootste mobiele games' aan. In 2022 was het naar schatting de primaire engine voor 38 procent van de gameontwikkelaars. Unreal Engine had, als de op een na grootste, een marktaandeel van 15 procent. Dat heeft alles te maken met licenties. Grote propriëtaire engines zoals Unity en Unreal Engine bieden verschillende licentieopties aan, afhankelijk van het beoogde gebruik. In principe zijn die engines gratis voor privégebruik en in een educatieve context, en kosten ze een maandelijks licentiebedrag voor commerciële toepassing. In de vermelde gevallen wordt er daarnaast een extra royaltybedrag, door Unity de beruchte Runtime Fee genoemd, in rekening gebracht wanneer een product meer dan een miljoen dollar omzet. Unity Technologies en Epic Games hanteren andere voorwaarden voor wanneer deze extra kosten precies in rekening worden gebracht, maar voor beide bedrijven is die miljoen dollar een omslagpunt. De Godot Foundation biedt geen verschillende licentieopties of abonnementen aan. De engine is voor iedereen gratis beschikbaar onder de MIT-licentie, ongeacht het beoogde gebruik. Deze licentie, ontwikkeld door het Massachusetts Institute of Technology, staat binnen de opensourcecommunity algemeen bekend als een 'permissive' licentie. Onder deze licentie mag iedereen gratis en vrijblijvend kopieën van de software en bijbehorende documentatie maken, de kopie wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, een sublicentie uitgeven en verkopen. Daar is maar één voorwaarde voor: "De bovenstaande copyright- en deze toestemmingsverklaring moeten inbegrepen worden in alle kopieën of substantiële delen van de software." Met andere woorden, iedereen mag software beschermd met de MIT-licentie gratis gebruiken voor alle doeleinden, zolang die licentie ook wordt vermeld in afgeleiden van de oorspronkelijke software. Coppola erkent dat de Godot Foundation de licentievoorwaarden zou kunnen veranderen van toekomstige releases; gebruikers moeten erop vertrouwen dat dit niet gebeurt. Dit past daarentegen niet bij de missie van de organisatie om 'projecten opensource te maken en te houden', zo beweert hij. "We hebben vanwege onze organisatiestructuur als non-profit een hele andere motivatie dan bijvoorbeeld Unity. We hebben namelijk geen winstoogmerk en ook geen aandeelhouders waar we verantwoording aan moeten afleggen." De licentie van bestaande releases van Godot kunnen overigens ook niet retroactief aangepast worden. Hij gaat verder: "En zelfs al zouden we Godot plots onder een andere licentie uitbrengen of veel geld vragen, we hebben slechts tien vaste werknemers en zijn voor ons voortbestaan volledig afhankelijk van de bijdrage van vrijwilligers." Als al die contributors stoppen met het maken van nieuwe functies, het auditen van code en het onderhouden van bestaande code, is het volgens hem snel afgelopen met de engine. Bron: Godot / Beehave (MIT License) Bottleneck: kundige programmeurs De nadruk op vrijwilligers en het crowdsourcen van bijdragen aan de Godot-code is tegelijkertijd ook een bottleneck, geeft Coppola toe. "Iedereen wil spannende nieuwe functies maken, zoals de tilemaps toevoegen aan de engine, maar weinig contributors hebben zin om bugs in bestaande functies zoals de animatiespeler op te lossen." In het verlengde daarvan moeten deze nieuwe functies vervolgens gecontroleerd en bijgehouden worden en moet de compatibiliteit met bestaande functies gewaarborgd worden, taken die niet alle vrijwilligers even leuk vinden om te doen. Naast het niet willen uitvoeren van bepaalde taken, is er ook nog een deel van de programmeertaken die de meeste contributors simpelweg niet kunnen doen. "Geavanceerde programmeertaken, zoals de implementatie van een physicsengine, vereisen hele specifieke vaardigheden. Een physics engineer zal zich sneller bij een van de grote bedrijven aansluiten, want wij kunnen geen concurrerend salaris aanbieden", aldus Coppola. Andere voorbeelden van gespecialiseerde werknemers, die hij 'eenhoorns' noemt, zijn audio-engineers en programmeurs met kennis van code dicht bij het driverniveau. Als positieve noot merkt hij op dat ook de grote bedrijven die deze werknemers inhuren, ten koste van de Godot Foundation, baat hebben bij de ontwikkeling van opensourceprojecten. Hij noemt off the record zeer bekende bedrijven, die achter de schermen niet alleen geld, maar ook werkkrachten aan de organisatie doneren. Industrie stapt nog niet over Dat grote techbedrijven alleen achter de schermen dergelijke projecten steunen en daar niet mee naar buiten treden, is wellicht kenmerkend voor de manier waarop de bredere techindustrie momenteel naar opensourceprojecten kijkt. Volgens Coppola staat opensourcegameontwikkeling nog in de kinderschoenen en is het lastig om de huidige gang van zaken te veranderen. "Het gebruik van propriëtaire software is diep geworteld in de gehele productiepijplijn van de game-industrie. Het is dus een risico voor grote studio's om op andere software over te stappen. Waarom zou je immers overstappen als het huidige systeem werkt?" Daar ligt volgens hem in elk geval deels een zelfversterkend effect aan ten grondslag. De meeste beginnende programmeurs en ontwikkelaars zouden zich immers richten op bestaande productieprocessen om een baan in de industrie te kunnen bemachtigen en leren geen nieuwe software te gebruiken. Daarom noemt Coppola het aanbieden van instructiemateriaal als de belangrijkste manier om verder te groeien: "Een van de manieren waarop een beginnende ontwikkelaar een engine kiest, is door naar YouTube te gaan en te zoeken op 'hoe maak ik een game'. De algemene beschikbaarheid van tutorials is belangrijk voor potentiële gebruikers." "De game-industrie gaat richting een keerpunt." Vooralsnog blijft Godot vooral een engine die, vanwege het opensourcekarakter, de non-existente kosten en de algemene toegankelijkheid, vooral in trek is bij kleine ontwikkelaars. Ook de organisatie achter de engine is voorlopig relatief klein en richt zich met de toename van de donaties op het uitbreiden van het aantal vaste werknemers 'die taken op zich willen nemen die de community liever overslaat'. Coppola redeneert dat open source hoe dan ook een trend aan het worden is in de game-industrie: "Elk jaar worden games complexer, vereisen ze meer financiële middelen en zijn ze langer in ontwikkeling. Tegelijkertijd ontslaan grote studio's massaal werknemers. De game-industrie nadert een keerpunt." Bron: Godot

De ontwikkelaar: Buckshot Roulette

De controverse rondom Unity was indirect gunstig voor de Godot Foundation, maar was vooral een confronterende ontwikkeling voor ontwikkelaars, waaronder voor de Estse ontwikkelaar Mike Klubnika. Hij maakte meerdere kleine horrorgames met Unity, maar schrok naar eigen zeggen van de verandering van de licentievoorwaarden van die engine, hoewel hij als kleine ontwikkelaar niet in aanmerking zou komen voor de Runtime Fee. Voor de 'mentale rust' stapte hij over op Godot. Achteraf gezien zou hij wellicht extra hebben moeten betalen aan Unity. Met de initiële Itch.io-release van Buckshot Roulette in september van 2023 en vooral met de daaropvolgende Steam-release in april van 2024 maakte Klubnika namelijk een onverwachtse indiehit onder streamers. De grimmige game, waarin de speler Russische roulette speelt met een shotgun, is tot dusver ruim een miljoen keer verkocht; meer dan genoeg om de inkomstendrempel van Unity te overschrijden. De ontwikkelaar beschrijft het proces van overstappen van engine: "Ik had al twee jaar in Unity geïnvesteerd en was huiverig om helemaal opnieuw te moeten beginnen met het leren van een engine. Maar Godot kon ik leren binnen twee weken, zij het uitdagende weken. De overstap was relatief eenvoudig." Dat heeft volgens Klubnika met de relevante programmeertalen te maken. Om de gameplay te programmeren, gebruikt Godot een eigen taal, genaamd GDScript, die wat syntax en schrijfstijl betreft lijkt op Python. Hij stelt: "Als je C# (de programmeertaal in Unity, red.) kunt schrijven, kun je ook Python schrijven, en dus kun je GDScript leren." Bron: Godot Tekortkomingen Godot Het leren van Godot betekent ook leren omgaan met de beperkingen, beschrijft de ontwikkelaar. "Unity is een enorme engine die ontzettend stabiel is. Godot is in sommige opzichten het omgekeerde: een kleinere engine met wat minder ondersteuning en functies." Tijdens de ongeveer 2,5 maand durende ontwikkeling van Buckshot Roulette, merkte hij op dat keyframes voor animaties soms niet goed opgeslagen werden, wat in Unity niet gebeurt. "Je komt zo nu en dan wat kleine fouten en ongemakken in Godot tegen." "Je komt zo nu en dan wat kleine fouten en ongemakken in Godot tegen." Ook noemt hij het gebrek aan een afspeelfunctie in de opensource-editor als belangrijke tekortkoming: binnen de editoromgeving gebruikt Godot zogenoemde nodes om ieder aspect van de game op te bouwen. Nodes beschrijven een aspect van een game-element, zoals vorm, animatie, geluid of spelonderdeel. Deze aspecten kunnen gecombineerd worden tot een nodetree, een aaneenschakeling van nodes die samen een groter onderdeel vormen, zoals een personage, omgeving of interface. Individuele onderdelen kunnen in de editor bekeken worden, maar niet het geheel. "Het is moeilijker om een project in Godot te debuggen omdat je de game niet in de editor kunt draaien zoals dat in Unity of Unreal kan." Die twee engines zijn al sinds het begin van deze eeuw toonaangevend en hebben sindsdien talloze upgrades en nieuwe functies gekregen, terwijl Godot nog relatief nieuw is. Dat blijkt ook uit de uitdagingen bij het ontwikkelen van de consoleport van Buckshot Roulette. Klubnika: "Als de game met Unity gemaakt zou zijn, had ik met behulp van een al beschikbare sdk de game vrij gemakkelijk naar consoles kunnen porten. Een dergelijke sdk is er niet voor Godot." Toegankelijkheid is grootste kracht 'Godot start projecten in een oogwenk op' Daar tegenover staat de toegankelijkheid van de opensource-engine. Klubnika vergelijkt de omvang van Godot en Unity om dit te illustreren. Godot 4.2.2 is namelijk een executable van grofweg 100MB, terwijl een kale versie van Unity 2022.3.xx, inclusief installatiehub, al snel honderd keer zo groot is. "Vanwege de omvang van de engines start je projecten in Godot in een oogwenk op, in Unity kan dat ontzettend lang duren." Die toegankelijkheid wordt volgens hem een steeds belangrijker voordeel van de opensource-engine, met de kanttekening dat ontwikkelaars soms ook heel afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van tools van derde partijen binnen het opensourcecircuit. Als voorbeeld geeft hij aan dat hij momenteel werkt aan een multiplayermodus voor Buckshot Roulette. Om dat voor de Steam-versie van de game mogelijk te maken, moet een bepaalde Steam-sdk in het spel worden geïmplementeerd, zodat gebruikers van dat platform met elkaar kunnen spelen. "Dat is niet iets wat Godot standaard ondersteunt, maar dankzij de opensourcemodule en -plug-in GodotSteam kan dat wel."

Assets voor opensourcegames

De opensourcegame-industrie is dus voor de ontwikkeling van de engine en daarop gebaseerde games sterk afhankelijk van het veelal gratis werk van programmeurs en ontwikkelaars. Maar een game bestaat uit meer dan een engine en het idee van een maker: bijvoorbeeld de assets, de individuele elementen waaruit een game wordt opgebouwd. Ook daarvoor is binnen de opensourcegamestroming een alternatief: gratis assets. De Nederlander Kenney Vleugels, professioneel onder zijn voornaam bekend, maakt assets die hij vervolgens gratis aanbiedt op zijn website. Waarom opensource? "Iedereen moet met zo weinig mogelijk belemmering toegang hebben tot software." Je zou je kunnen afvragen waarom iemand zijn werk zomaar weggeeft. Kenney doet dit als hoofdzakelijk werk en onderhoudt daarnaast het Nationaal Archief Educatieve Games, waar honderden educatieve games gratis worden aangeboden. De initiatieven hebben eenzelfde overtuiging als drijfveer: "Iedereen moet met zo weinig mogelijk belemmering toegang hebben tot software." Als het om zijn assets gaat, stelt hij dat het niet zou moeten uitmaken of een persoon nog studeert, in armoede leeft of in een land woont dat vanwege sancties geen geld kan overmaken naar een bedrijf in het buitenland: "Ook die mensen moeten games kunnen maken." Kenney publiceert zijn assets onder de Creative Commons CC0 1.0-licentie. Dit betekent dat ze geen copyright hebben en dus deel uitmaken van het publieke domein. De assets zijn vrij te gebruiken, al is er volgens hem in het geval van visuele elementen technisch gezien geen sprake van 'open source'. "Open source is een mindset. Deze community richt zich op samenspel en elkaar helpen, in tegenstelling tot het commerciële denken waarbij alles in de eerste plaats in eigenbelang is." Bron: Kenney Bestaan als maker gratis assets is onzeker Die houding heeft ervoor gezorgd dat de assets van Kenney in uiteenlopende media gebruikt werden, waaronder in grote games, tijdens een Apple WWDC-presentatie en in een artikel van The New York Times. Met de kanttekening dat het doorgaans niet volledig zeker is of het inderdaad om zijn assets gaat. "Bedrijven hoeven geen toestemming te vragen om mijn assets te gebruiken. Ik weet dus niet wie ze gebruikt en of ze eventueel zijn aangepast." De enige indicatie van de populariteit van zijn assets is het internetverkeer. Er wordt maandelijks zo'n 1,5TB aan data van zijn website gedownload. Ter referentie: de meeste assetpacks zijn .zip-bestanden van enkele honderden KB's tot maximaal ongeveer 7MB. 'Ik weet niet wat ik volgende maand ga verdienen' Voor het downloaden van de assets is geen registratie vereist, want dat is volgens de maker een vorm van betaling die de drempel verhoogt. Toch zijn er verschillende manieren waarop gebruikers Kenney iets terug kunnen geven. In het licentietekstdocument, dat bij iedere assetpack wordt geleverd, vraagt hij vrijblijvend om credit voor zijn werk. "Ontwikkelaars die de assets tof vinden geven vaak credit." Daar kun je echter niet van leven. In het downloadbestand zit ook een link naar zijn Patreon-pagina. "Ik leef van donaties en ik weet niet wat ik volgende maand ga verdienen." Het bestaan als maker van gratis assets is daarmee relatief onzeker.

Het kan ook volledig opensource?

Vooralsnog bestaat de opensourcegame-industrie hoofdzakelijk uit één populaire engine die vooral bekendheid krijgt door sporadische mainstream hits van projecten die in principe commercieel zijn. In die gevallen is een opensource-engine gebruikt om een closedsourcegame te maken, iets wat mag onder de MIT-licentie. Maar het kan nog meer opensource. Binnen de opensourcecommunity wordt aan enkele zeer populaire projecten gewerkt die volledig opensource zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de gerenommeerde management- en towerdefensegame Mindustry, ontwikkeld door Anton Kramskoi, die beter bekend is onder zijn gebruikersnaam Anuke. Hij creëerde in 2017 voor een ontwikkelaarsevenement, een zogenoemde gamejam, de basis voor Mindustry. "Ik had een plek nodig om de broncode van de game op te slaan en ik was bekend met GitHub. Het opensource publiceren van mijn game was in eerste instantie dus vooral een kwestie van gemak." Hij publiceerde ook andere games op dit codeplatform. Gebruikers kunnen de broncode van het platform downloaden en het spel zelf compileren; de code is beschikbaar onder de GNU Public License v3. Intussen zijn er overigens ook executables beschikbaar via onder meer Itch.io en een retailversie via Steam. Bron: Mindustry / Anuke Mindustry ging op GitHub een eigen leven leiden. "Over de jaren heen heb ik talloze contributies van vrijwilligers ontvangen; de game zou drastisch anders zijn zonder hen", stelt Anuke. Hij zegt dat de meeste bijdragen kleine veranderingen betreffen, waaronder quality-of-lifeverbeteringen en UI-aanpassingen. Soms komen contributors echter met omvangrijke nieuwe ideeën, waaronder volledige overhauls van bestaande gameplaymechanismen. Toch is de ontwikkeling van de game volgens Anuke niet gedreven door de community: "Uiteindelijk neem ik alle beslissingen en schrijf het merendeel van de code." De enige uitzondering hierop, zo geeft hij toe, zijn de vertalingen van het spel. Een bijkomend voordeel van de opensourceaard van het spel is volgens de ontwikkelaar de toegankelijkheid voor modders. Als iemand een mod wil ontwikkelen, is diegene niet afhankelijk van documentatie, zo redeneert hij. "Modders kunnen naar de broncode kijken om te achterhalen hoe gamefuncties werken en wat voor de invulling van de mod daaraan veranderd zou moeten worden." Niet levensvatbaar zonder verkoop Na enkele jaren van transparante ontwikkeling bracht Anuke zijn game in de herfst van 2019 uit op Steam. Het spel is gratis verkrijgbaar, maar voor gamers die de ontwikkelaar willen steunen, Mindustry in hun Steam-bibliotheek willen hebben of via dat platform multiplayer willen spelen, is er een betaalde versie. Ook gemakzucht speelt volgens de ontwikkelaar een rol. Een gebruiker hoeft de betaalde versie namelijk niet zelf te compileren. "Een overweldigend groot deel van alle inkomsten van Mindustry heb ik te danken aan de verkoop via Steam." De ontwikkelaar maakt er geen geheim van hoe belangrijk de Steam-release voor hem is: "Een overweldigend groot deel van alle inkomsten van Mindustry heb ik te danken aan de verkoop via Steam." Hoewel hij geen exacte bedragen noemt, zou het totaal aan donaties 'niet eens in de buurt van het minimumloon' komen. "Ik kan me niet voorstellen dat een opensourcegame ooit voor een realistisch inkomen zou kunnen zorgen zonder een release op Steam of een vergelijkbaar platform." Gevaren van opensource Hij stipt ook enkele potentiële nadelen aan van het opensource uitbrengen van een videogame: "Het is moeilijker om code te auditen dan het zelf te schrijven. Soms glipt er een probleem in bijgedragen code door de controle. Als een functie breekt, kan het soms lang duren om de oorzaak in andermans code te vinden." In het verlengde daarvan zegt hij dat het soms sneller is om iets zelf te schrijven dan code van een contributor aan een game toe te voegen. "Het is moeilijker om code te auditen dan het zelf te schrijven." Een tweede probleem met het publiceren van een opensourcegame is eventueel misbruik van de gamebestanden door derden. In principe kan iedereen de broncode downloaden en zelf een verdienmodel zoals advertenties toevoegen of de game onder een andere naam op een ander platform verkopen. Dit is een van de inherente problemen van opensourcesoftware met relatief restrictieloze licenties, maar dit weerhoudt ontwikkelaars zoals Anuke er niet van om hun games gratis beschikbaar te maken. Tegelijkertijd is er een andere stroming binnen de opensourcesubcultuur, namelijk die van opensourceclones van bestaande closedsourcegames. Voorbeelden zijn de moderne Escape Velocity-clone Endless Sky, de opensourceversies van Transport Tycoon Deluxe en RollerCoaster Tycoon 2 in de vorm van respectievelijk OpenTTD en OpenRCT2, de recreatie van het oude RuneScape onder de naam RuneLite of de Minecraft-kopie Craft.

Conclusie: een stroming in kinderschoenen