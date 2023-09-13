Unity gaat ontwikkelaars geld vragen per nieuwe game-installatie

Unity gaat de prijzen aanpassen die het rekent aan ontwikkelaars van de engine. Die moeten vanaf volgend jaar gaan betalen per download. Er komen verschillende tiers beschikbaar, die beginnen bij 20 cent per download van een game.

Unity zegt dat het voortaan een Unity Runtime Fee gaat rekenen voor games die de Unity Engine gebruiken. Die games maken verbinding met de Unity Runtime-component en dat gebeurt volgens het bedrijf 'miljarden keren per maand'.

Het nieuwe model geldt voor games die aan twee criteria voldoen. Het moeten games zijn die minimaal 200.000 dollar aan omzet in de afgelopen twaalf maanden draaiden en die daarnaast 200.000 totale installaties hebben. Aan dat laatste zit geen tijdslimiet. Gamemakers vallen dan binnen de Unity Personal- en de Unity Plus-tiers. Daarnaast is er een Unity Pro- en een Enterprise-tier voor minimaal een miljoen dollar omzet en een miljoen installaties. Games die in de Personal- en Plus-tiers vallen en tot maximaal een miljoen maandelijkse downloads hebben, gaan twintig dollarcent per download betalen. Games die in de Pro- en Enterprise-tier vallen, betalen verschillende prijzen, variërend tussen de één en vijftien dollarcent per download.

Unity definieert een installatie als elke keer dat een speler een game downloadt en installeert. Een woordvoerder van het bedrijf zegt tegen Axios dat het daarbij alleen om initiële installaties gaat op hetzelfde apparaat, maar als een speler een game downloadt op een tweede apparaat, geldt de fee wel.

De nieuwe prijzen gaan in vanaf 1 januari 2024. In november van dit jaar voegt Unity wel enkele nieuwe tools toe aan de betaalde tiers. Zo komt er een Asset Manager en een tool om AI-modellen aan Runtime toe te voegen. Unity schrijft in een faq dat licenties rondom gok- en onderwijsgames zijn uitgezonderd van de prijsplannen.