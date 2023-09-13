Football Manager 2024 komt op 6 november uit, samen met mobiele variant

SEGA en Sports Interactive brengen Football Manager 2024 later dit jaar uit. De game verschijnt op 6 november voor pc en consoles. Er komt dan ook een mobiele versie uit. Die is speelbaar via Netflix.

Uitgever SEGA heeft de releasedatum van de game bekend gemaakt. Football Manager 24 komt op 6 november uit voor de Xbox One en Xbox Series X en S, de PlayStation 5 en voor pc. De game komt daarnaast beschikbaar op Game Pass. Er is een early access beschikbaar voor de pc waarmee de game twee weken eerder speelbaar is, maar die geldt niet voor de consoles. SEGA gaat de komende weken details over de game bekend maken.

Met de release van de game komt er ook een Switch-versie uit. Football Manager 2024 Touch is een beperktere versie waarbij enkele onderdelen zijn weggelaten. Die Touch-variant kwam in 2018 voor het eerst uit voor Nintendo's console.

Er komt ook een mobiele variant van het spel uit. Dat gebeurt via Netflix, dat sinds een aantal jaar ook mobiele games aanbiedt. Spelers kunnen het spel gratis spelen, maar moeten een Netflix-abonnement hebben om in te loggen. De mobiele variant krijgt 'nieuwe features en functionaliteit', maar die worden pas over een aantal weken bekend. De mobiele game werkt alleen in de Android- en iOS-apps en niet op Android-tv's.

Football Manager

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 13-09-2023 10:32
38 • submitter: Xtuv

13-09-2023 • 10:32

38

Submitter: Xtuv

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Reacties (38)

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peize9 13 september 2023 10:37
Ben benieuwd, heb 23 overgeslagen. Hoop dat 24 wel een aantal bugs fixt. Ook zou ik best graag een soort benchmark optie willen hebben. Iets met snelheid van het simuleren van een seizoen ofzo...
Silversin @peize913 september 2023 11:37
Vanaf volgend jaar komen ze met een nieuwe match engine, dus hopelijk veel nieuwe features.
Chelseamarre123 @peize913 september 2023 13:30
Hier heb je een mooi topic van SI forum waar gebruikers zo vriendelijk zijn om dit te testen.

https://community.sigames...ance-benchmarking-thread/
f3cuk 13 september 2023 10:39
Een aantal screenshots zijn al vrij gegeven: https://fminside.net/news...-manager-2024-screenshots
vuurtjih @f3cuk13 september 2023 11:37
Weinig veranderingen (nog) ten opzichte van '23. Achja, we kopen hem toch wel weer.
FalconerHG @vuurtjih13 september 2023 11:44
Als het je om de gameplay gaat, dan kun je rustig 1 keer in de 4 jaar FM kopen. Dan voelt het een beetje nieuw aan. Koop hem hem ieder jaar dan is het om de koppies van de spelers en de compositie van de teams. En dat is gewoon nepperij, 60 euro ieder jaar. Mooi business model.
vuurtjih @FalconerHG13 september 2023 11:59
Ik koop hem ieder jaar, maar niet voor 60. Vaak ergens rond de 45.
Qua gameplay ieder jaar op minimaal 425+ uur, dat is mij die 45-60 euro wel waard.

Alle jaartallen op orde, alle spelers/staf op de juiste plek, daar heb ik het wel voor over.
ISJ @vuurtjih13 september 2023 12:06
Tip: Als je de cdkey websites afstruint bij launch vind je altijd deals van rond de 35 euro. Code activeren via steam en klaar.
wildhagen
@FalconerHG13 september 2023 12:21
Dit is niet waar. Elk jaar zitten er ook wel weer nieuwe opties in, zijn bepaalde modules gewijzigd (in de recente jaren zijn bijvoorbeeld de trainings-modules en de media handling-modules behoorlijk uitgebreid), en ook de match engine bevat eigenlijk altijd wel de nodige wijzigingen.

De wijzigingen zijn zelden spectaculair, maar om nou te doen alsof ze er niet zijn....

Daarnaast bevat FM24 dus wel de mogelijkheid om door te spelen met FM23-games. Dat is wel degelijk iets nieuws bijvoorbeeld.

Daarnaast kost hij helemaal geen 60 euro. Ja, wellicht als je hem op steam koopt, maar elders is hij vaak al voor 45 euro te krijgen bijvoorbeeld.

[Reactie gewijzigd door wildhagen op 22 juli 2024 15:24]

Fomix @wildhagen13 september 2023 16:20
Raar inderdaad dat dat door spelen met een save van een vorige editie niet wordt aangehaald in het artikel en dat ik zo ver moest scrollen om het tegen te komen.
Is iets wat de community al jaren vraagt en waar de fabrikant nu aan tegemoet komt.

Ik spendeer er jaarlijks ~1000u aan , dan is die 60€ peanuts :-).
Hulleman @FalconerHG13 september 2023 12:10
Dat is geen nepperij, dat heet vraag en aanbod. Consumenten kopen het, dus is er vraag naar. Zij spelen daar slim op in.
f0rward @FalconerHG13 september 2023 12:59
Je hebt helemaal gelijk. Ik koop het ieder jaar en tussen 19,20,21,22,23 zijn de verschillen echt zo minimaal.
Met name de stap van 22 naar 23 voelt als een kleine patch.

Ik speel alleen long saves en dan merk je na 10+ jaar helemaal hoe slecht en repetitief het eigenlijk is.
Maar op het gebied van football management games is er geen enkele competitie helaas.
DyroB @FalconerHG13 september 2023 14:01
Mijn steamaccount begint bij editie 2010, maar speel FM (of voorheen, CM) al sinds seizoen 01/02 ieder jaar nieuwe editie. Allereerste CM welke ik speelde was geloof ik CM 2, een database uit het seizoen '94 of '95 (speelde het wel 'pas' in '98 of '99).

Mee eens dat het vaak 'minimaal' aanvoelt, een nieuw-seizoen editie. Aan de andere kant, en dit is uiteraard persoonlijk, steek ik in iedere editie (nog steeds) minimaal 300 uur op jaarbasis in het spel; wat dat betreft is het de prijs dus meer dan waard.

Anyway, ik heb nog nooit de volle mep voor dit spel betaald. Vroeger kon je het vaak halen voor rond de 30 euro in de winkels. Nu koop ik het steevast online, vorig jaar was de duurste ooit (38 euro afgerond), '24 editie zojuist voor 36 euro een pre-order geplaatst (betrouwbare website waar ik het al koop sinds editie '15).
FalconerHG @DyroB14 september 2023 14:54
Ik speelde het vroeger religieus, en ook de andere games die er toen nog waren. Qua gameplay vond in FIFA Manager echt veel leuker. De match simulation engine was wel wat minder. Maar de laaste FM die ik speelde was denk ik alweer een jaar of 3 geleden en zelfs in die mistte ik features uit FIFA Manager.

Ik denk dat 35-40 euro per editie helemaal prima is - doe je goed!
Jorgen Moderator Beeld & Geluid
@FalconerHG16 september 2023 10:52
Welke functies mis je dan?

Op het forum van SI Games kan je altijd suggesties doen voor nieuwe features
BoG_Almere @vuurtjih13 september 2023 15:08
Ze hebben in een groot artikel een tijdje geleden bekend gemaakt dat FM24 vooral een perfectie zal zijn van de huidige Football Manager reeks. Dus vooral betere balans, minder bugs etc. Het zal de laatste worden in de huidige reeks FM spellen, Vanaf FM25 kunnen we een hoop veranderingen verwachten met nieuwe engine, andere UI, vrouwenvoetbal en nog veel meer. Hierbij het artikel:

https://www.footballmanager.com/news/future-football-manager
thomas_n @BoG_Almere13 september 2023 16:52
Interessant artikel, alleen jammer dat ze het vrijwel alleen over grafische verbetering hebben. Dat maakt mij eigenlijk veel minder uit dan dat ze, bijvoorbeeld, de interactie met media, spelers en staf realistischer en minder repititief maken. Ik heb FM (en eerst CM) gespeeld sinds 1995, maar nu al een paar jaar geen nieuwe versie meer gekocht, omdat er op dat gebied weinig vooruitgang leek te zitten.
De nieuwste spelers e.d. van het huidige seizoen in het spel hebben is voor mij niet zo belangrijk, want na een paar seizoenen managen is toch alles anders.

Vrouwenvoetbal vind ik wel een interessante toevoeging. In het echte leven vind ik dat de laatste jaren toch al leuker dan mannenvoetbal, omdat het minder verpest is door het grote geld.
nlmarvin 13 september 2023 10:52
De huidige mobiele variant is op iOS verkrijgbaar via Apple Arcade (in het abonnement) en als losse aankoop. Zal dit bij Netflix niet ook zo blijven?

Dit jaar heb ik die mobiele variant eens uitgeprobeerd, maar ik vind het niks. Het is een zeer uitgebreid spel met heel veel menu’s die erg lastig te vinden zijn. De eerste mobiele versies van FM waren echt flink uitgeklede spellen, maar nu proberen ze steeds meer naar de desktop variant toe te kruipen had ik het idee. Daarbij is het ook gewoon te klein op een iPhone scherm. Wellicht dat een iPad nog te doen is.
Dirksma @nlmarvin13 september 2023 11:13
Via Arcade is de Touch-versie speelbaar, zoals die ook te krijgen is voor de Nintendo Switch. De mobiele versie daarentegen is nog steeds die uitgeklede variant en voor een tientje te krijgen in de iOS of Android store.
nlmarvin @Dirksma13 september 2023 11:25
Ooh echt? Er is nu dus een desktop/console versie, touch én mobiele versie. Dan is mijn conclusie dat ik de touch versie te uitgebreid vind voor op een klein iPhone scherm en zou ik de mobiele versie nog eens moeten proberen.
sjufke @nlmarvin13 september 2023 13:42
Nadat ik ieder versie compleet grijs heb gespeeld, heb ik dit jaar voor het eerst de Touch versie uitgeprobeerd op de IPad. Het speelt best leuk weg, maar voor mij eigenlijk niet uitgebreid genoeg.
Hulleman 13 september 2023 11:11
Wel voor Xbox one, maar niet voor de PS4?
DiaZ_1986 @Hulleman13 september 2023 11:51
Jup, net als Football Manager 2023:

https://tweakers.net/nieu...t-voor-playstation-5.html

met als reden opgegeven door de baas van Sports Interactive, Miles Jacobson:
because to make games for a platform, you need a dev kit. To get a dev kit, the platform holder have to want the game on the platform. We spoke with Sony, we have no dev kits. We spoke with Microsoft, they sent them to us.

[Reactie gewijzigd door DiaZ_1986 op 22 juli 2024 15:24]

Hulleman @DiaZ_198613 september 2023 12:08
haha wauw, dat wist ik helemaal niet. Bijzondere keus van Sony!
Stijnvi @Hulleman13 september 2023 14:15
Ik snap het wel. Dit versnelt namelijk de overstap naar de PS5. Het switchen van merk gebeurt waarschijnlijk minder snel dan het switchen van generatie. Stel je hebt nu een PS4 en je wil heel graag FM24 spelen. Dan kan je dus overstappen naar een outdated Xbox One, een nieuwe Xbox Series S of Xbox Series X, of een PS5.
Overstappen naar een oude generatie lijkt me niet heel logisch, dus dan houdt je de Series S en X over, of de PS5.
De PS5 en Series X zijn even duur, terwijl je op de PS5 bijna al je oude PS4 games kan blijven spelen, en je de opslag makkelijk uit kan breiden, wat op de Series X alleen kan met een dure proprietary SSD.
Dan lijkt me de keuze voor de PS5 ipv de Series X redelijk makkelijk.
Alleen de Series S is dan nog aantrekkelijk omdat deze flink goedkoper is dan de PS5.
Maar als je je oude games wil blijven spelen, zal je alsnog je PS4 moeten houden, terwijl je die bij de aanschaf van een PS5 kan verkopen.
Maar uiteindelijk zal iemand toch voornamelijk een console kopen op basis van de console die zijn/haar vrienden hebben.
En als je nu een PS4 hebt, hebben je vrienden waarschijnlijk ook allemaal een PlayStation. En door de cross-compatibility van de PS4 en PS5, is de keuze voor een PS5 dan heel makkelijk.
Anders moet je je PS4 houden om met je vrienden te blijven gamen, en gebruik je de Series S alleen voor FM24.
En zodra er helemaal geen nieuwe games meer voor de PS4 uitkomen moet je dus volledig switchen naar de Series S, en dan moet je maar hopen dat je vrienden dat ook doen.
vanderghost 13 september 2023 12:19
2023 is nog de komende 28 dagen "gratis" via Amazon Prime te claimen.
Gunner @vanderghost13 september 2023 15:18
Heb je daar meer info over?

edit: al gevonden, kan bliikbaar niet geclaime worden via steam. nog nooit van amazon gaming gehoord btw

[Reactie gewijzigd door Gunner op 22 juli 2024 15:24]

rejer 13 september 2023 13:17
Deel 2025 gaat een nieuwe engine (Unity) krijgen en vrouwen voetbal ondersteunen(voor wie dat ook maar wil). https://www.footballmanager.com/news/future-football-manager
Ferio @rejer13 september 2023 15:19
Mocht tijd worden dat ze die 3d engine eindelijk is gaan voorzien van wat nieuws.
lenwar 13 september 2023 12:51
Wat zijn de essentieelste verschillen tussen (voormalig) FIFA, Football Manager en Pro Evolution Soccer?
Komt het allemaal op hetzelfde neer, of zijn er 'echt' andere zaken per titel of zijn het zelfs allemaal echt andere spellen?
nlmarvin @lenwar13 september 2023 12:59
Bij EAFC en eFootball (nieuwe namen) speel je zelf wedstrijden.
Bij Football manager ben je puur en alleen de manager en kijk je wedstrijden die gesimuleerd worden op basis van de tactieken die je maakt en spelers die je het veld instuurt. Daarbij ben je verantwoordelijk voor het transferbeleid van spelers en staf en de trainingen van spelers en jeugd. Deze taken kan je ook weer allemaal uitbesteden als dat teveel gedoe is voor je aan technisch directeuren en bijvoorbeeld je O18 manager.
En dan is dit nog eigenlijk een hele beknopte omschrijving van FM spellen.
lenwar @nlmarvin13 september 2023 15:05
Helder :) Thanks!
Zyllian @lenwar13 september 2023 17:51
Oh, er zijn hele grote verschillen. Bij Football Manager ben je de manager. Dus je "speelt" het elftal niet doormiddel van het besturen van de virtuele voetballers op het veld. Zoals je dat doet bij FIFA en PES.

Je houdt je bezig met de tactieken (speelt je 442 of 433), met de transfer (wie heb je nodig en welke speler(s) wil je verkopen), trainingsschema's, je staf. Eigenlijk alles waar een echte manager ook mee te maken heeft.

Als een wedstrijd eenmaal begint kan je de spelers niet besturen. Je volgt de wedstrijd (of de hoogtepunten ervan, wat je wilt) en je kan uiteraard wel wisselen of van tactiek veranderen, maar je kan dus niet daadwerkelijk een speler besturen zoals dat kan in FIFA en PES.

Ben zelf een groot fan van Football Manager, maar het is niet voor iedereen. Het is geweldig om b.v. een kleinere club landskampioen te maken, of een jonge speler uit te laten groeien tot een superster en hem met veel geld te verkopen, de juiste tactiek vinden waardoor je spits het beste rendeert of Barcelona weer naar de absolute top te brengen.

Football Manager is wel een spel dat bekend staat om zijn hoge verslavingsfactor, maar dat geldt wellicht ook voor FIFA en PES haha.
koekroeck 13 september 2023 10:41
De mobiele variant alleen via Netflix. Wat een belachelijk gedoe is dat.
Oon @koekroeck13 september 2023 10:53
Zonder Netflix was het er waarschijnlijk helemaal niet geweest, dus voor fans alleen maar goed dat Netflix het geld heeft opgehoest om die port te doen
koekroeck @Oon13 september 2023 11:00
De mobiele variant bestaat al jaren. Ik zou niet weten waarom ze niet meer zouden uitbrengen. Het is zelfs lachwekkend, je kan de game via playstore en ios downloaden, maar je moet inloggen via netflix of het is onbespeelbaar.
kleautviool @koekroeck13 september 2023 13:02
Ik kwam er gisteren toevallig achter dat ik FM23 met mijn Apple Arcade abonnement kan spelen. Ben dus benieuwd of de nieuwe versie hier dan weer verdwijnt
wiseger 14 september 2023 09:27
De grote vraag is, wel of geen Denuvo DRM in de PC versie? Weet iemand het antwoord op deze vraag?

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