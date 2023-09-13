Football Manager 2024 komt op 6 november uit, samen met mobiele variant

SEGA en Sports Interactive brengen Football Manager 2024 later dit jaar uit. De game verschijnt op 6 november voor pc en consoles. Er komt dan ook een mobiele versie uit. Die is speelbaar via Netflix.

Uitgever SEGA heeft de releasedatum van de game bekend gemaakt. Football Manager 24 komt op 6 november uit voor de Xbox One en Xbox Series X en S, de PlayStation 5 en voor pc. De game komt daarnaast beschikbaar op Game Pass. Er is een early access beschikbaar voor de pc waarmee de game twee weken eerder speelbaar is, maar die geldt niet voor de consoles. SEGA gaat de komende weken details over de game bekend maken.

Met de release van de game komt er ook een Switch-versie uit. Football Manager 2024 Touch is een beperktere versie waarbij enkele onderdelen zijn weggelaten. Die Touch-variant kwam in 2018 voor het eerst uit voor Nintendo's console.

Er komt ook een mobiele variant van het spel uit. Dat gebeurt via Netflix, dat sinds een aantal jaar ook mobiele games aanbiedt. Spelers kunnen het spel gratis spelen, maar moeten een Netflix-abonnement hebben om in te loggen. De mobiele variant krijgt 'nieuwe features en functionaliteit', maar die worden pas over een aantal weken bekend. De mobiele game werkt alleen in de Android- en iOS-apps en niet op Android-tv's.