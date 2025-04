Football Manager 24 krijgt geen update met Football Manager 25-assets

Ontwikkelaar Sports Interactive is niet van plan om assets uit de uitgestelde Football Manager 25 te implementeren in Football Manager 24. De studio zegt dat dit 'te veel tijd en middelen vereist die nodig zijn om FM 25 af te ronden'.

Sports Interactive schrijft dat de mogelijkheid om assets uit FM 25 over te zetten naar FM 24 is onderzocht, maar dat het te veel tijd gaat kosten. Daarnaast kunnen de assets, wanneer ze eenmaal geïmplementeerd zijn in Football Manager 24, niet worden overdragen naar 25 zonder ze helemaal opnieuw te maken. Datzelfde geldt voor de vertalingen en database, omdat deze elementen en de assets opnieuw goedgekeurd moeten worden door de licentiegevers. "Dit is een flinke taak die cruciale middelen zou wegnemen bij het maken van FM 25", zegt Sports Interactive.

Begin deze maand liet de ontwikkelaar weten dat FM 25 is uitgesteld naar maart 2025. De game wordt volgens Sports Interactive 'voor deze generatie de grootste sprong vooruit op technisch en visueel gebied'. Football Manager 25 komt uit voor de pc, Xbox Series S en X, Game Pass, de PlayStation 5, Nintendo Switch en via Netflix op smartphones.