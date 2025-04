Smartspeaker van Nabu Casa verschijnt bij FCC

Er zijn onlangs foto's en patenten van een nieuwe Home Assistant-smartspeaker verschenen bij de Amerikaanse Federal Communications Commission. Wanneer het kastje precies op de markt moet verschijnen, is nog niet bekend.

De foto's van de speaker, die nu nog bekendstaat onder de naam Home Assistant Voice Preview Edition, zijn gedeeld via de Home Assistant-subreddit. Deze laten zien dat de speaker een audiojack, een schuifknop en USB-C-poort heeft. Volgens de gegevens van de FCC beschikt het kastje over een bluetooth- en wifiverbinding.

Het was al bekend dat Nabu Casa werkt aan ‘satelliethardware’ voor stembediening. In mei publiceerde Tweakers een interview met Home Assistant-oprichter Paulus Schoutsen, die een paar details deelt over de slimme speaker. Het kastje bevat een microfoon en een speaker en stuurt stemcommando's door naar Home Assistant. Daarnaast wordt het opgebouwd rondom een ESP32-microcontroller en zal draaien op ESPHome.