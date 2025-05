De toekomst van Home Assistant

Bij het kiezen van een platform voor het automatiseren van je huis moet het gek gaan als je niet tegen de naam Home Assistant aanloopt. Dit opensourceproject werd in 2013 gestart door de Nederlander Paulus Schoutsen en heeft een flinke fanbase binnen de Tweakers-community, niet in de laatste plaats omdat het de nadruk legt op lokale, cloudloze bediening van apparatuur, waarbij de data het huis van de gebruiker niet verlaat. Drie jaar geleden sprak Tweakers al met Schoutsen en sindsdien is de ontwikkeling van het platform in een stroomversnelling gekomen, met als nieuwste wapenfeit een aparte stichting die de belangen van het project moet behartigen.

Schoutsen was onlangs in Nederland voor de State of the Open Home-stream en wij spraken hem achteraf over hoe de ontwikkeling de laatste jaren geprofessionaliseerd is, aan welke grote verbeteringen hij en zijn team momenteel werken, de plannen die hij heeft voor eigen hardwareproducten en waarom er een stichting nodig was om de toekomst van het platform veilig te stellen.

Mainstream versus hardcore

Home Assistant of Nabu Casa? Sinds 2018 werkt Schoutsen in zijn eigen bedrijf aan Home Assistant: Nabu Casa. Nabu Casa verkoopt cloudabonnementen voor Home Assistant, waardoor gebruikers hun dashboards gemakkelijk op afstand kunnen benaderen. Ook levert het cloudgebaseerde speech-to-text- en text-to-speechdiensten. Met de opbrengsten daaruit betalen Schoutsen en zijn partners 35 fulltime medewerkers die aan Home Assistant en aanverwante projecten werken.

Schoutsen steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken; hoewel Home Assistant de afgelopen tien jaar vooral computerliefhebbers aantrok, wil hij daar niet stoppen. “Ons doel is dat iedereen het uiteindelijk kan gebruiken en we zijn de laatste jaren constant bezig om het makkelijker te maken.” Hij doelt daarbij op verschillende wijzigingen in de gebruikersinterface die de instapdrempel voor beginners moeten verlagen. Automatiseringen zijn daar een goed voorbeeld van. In de begindagen konden die enkel in de YAML-taal geschreven worden, waarmee een misplaatste spatie het einde van je automatisering kon betekenen. Tegenwoordig heeft Home Assistant een uitgebreide automationseditor in de gebruikersinterface, die veel aandacht krijgt van de ontwikkelaars.

Hoewel Schoutsen persoonlijk ook voor het gemak van de grafische interface kiest, hoeven geavanceerde gebruikers dat niet te zien als een verschuiving richting mainstream. Van de technisch onderlegde gebruikers weg bewegen ziet hij als een onmogelijkheid. “Het merendeel van de ontwikkeling wordt gedaan door hobbyisten. Dat kunnen kleine dingen zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die gewoon houden van code opruimen: types toevoegen, enums toevoegen waar we vroeger strings gebruikten, dat soort dingen. Dat zijn allemaal kleine veranderingen door het hele systeem waarvan het belangrijk is dat ze gebeuren.”

Ook bij grotere projecten speelt de community volgens Schoutsen een belangrijke rol. Toen we hem drie jaar geleden spraken, was hij ‘niet optimistisch’ dat iemand de strijd kon aangaan met Amazon en Google op het vlak van stembesturing. Ze hadden hier simpelweg de expertise niet voor. De community bracht redding en inmiddels beschikt Home Assistant over een complete stembesturingspipeline. Nabu Casa nam communitylid en ontwikkelaar Mike Hansen van de software Rhasspy in dienst om dit te bouwen, maar liep vast op de ondersteuning van wake words, de zin die je moet zeggen om de stemassistent te activeren. Uiteindelijk bleek iemand uit de community van Home Assistant hier een model voor gebouwd te hebben, waarna een andere gebruiker deze software geschikt maakte om te draaien op een goedkope en zuinige esp32-microcontroller. “Dat zijn dingen die wij zelf nooit hadden kunnen doen”, geeft Schoutsen toe.

Ook als het aankomt op installatiemogelijkheden, hoeven technisch onderlegde gebruikers zich volgens Schoutsen geen zorgen te maken. Hoewel zo’n driekwart van de gebruikers ervoor kiest om het Home Assistant Operating System te installeren, waarbij een heleboel zaken uit handen worden genomen, zijn er ook gebruikers die Home Assistant in een Docker-omgeving draaien, of zelfs als losse Python-applicatie. Die opties gaan niet weg en kunnen deels ook niet weg. “Het is voor ons heel belangrijk dat je de keuze hebt en dat je gewoon kunt kiezen hoe je het wilt installeren. De core-installatie, waarbij je alleen Python zelf installeert, wordt op dit moment door 2,9 procent gebruikt. Dat is ook hoe wij ontwikkelen; je draait Home Assistant op je computer als een Python-applicatie. Dat gaat nooit weg, want dit is hoe we bouwen.”

Eigen hardware

Drieëneenhalf jaar geleden zette Nabu Casa voorzichting de eerste stapjes op de hardwaremarkt met de Home Assistant Blue, die feitelijk niet meer was dan een zelf ontworpen behuizing rondom een bestaande Odroid N2+-singleboardcomputer. Sindsdien heeft het hardwareteam flink aan de weg getimmerd met onder meer de hubs Yellow en Green, en de ZigBee/Thread-ontvanger SkyConnect. Eind dit jaar moet daar ‘satelliethardware’ voor stembediening bij komen. Dit is een klein kastje met een microfoon en een luidsprekertje dat stemcommando’s oppikt en doorstuurt naar Home Assistant, als een heel simpele Google Home-speaker. Dit wordt opgebouwd rondom een esp32-microcontroller en zal draaien op ESPHome, een softwareplatform voor dit soort chips dat ook vanuit Nabu Casa onderhouden wordt.

De nieuwste hub van Nabu Casa: Home Assistant Green

Hoewel vergelijkbare hardware al bestaat, zoals de S3-BOX-S3 van het Chinese Espressif, ziet Schoutsen hier toch plek voor verbetering. Hij herhaalt dat alles makkelijker moet worden voor gebruikers. “Ik wil niet dat iemand een apparaat moet kopen en dan ESPHome moet installeren om stembesturing te kunnen gebruiken; er moet gewoon een optie zijn die mensen kunnen kopen. De software die de maker van deze S3-BOX gebruikt om audio op te schonen, werkt niet heel goed en ook moeten de microfoons verder uit elkaar zitten voor goede echo cancellation. We hebben onze eerste prototypes al werkend en zijn nu bezig met de behuizing, wat vanwege de akoestiek net iets lastiger is dan normaal.”

Het portfolio breidt zich dit jaar dus verder uit, wat opvallend is gezien de aanvankelijke houding tegenover het maken van hardware. “Ik wilde eigenlijk nooit de hardware in, want hardware is gewoon heel moeilijk. Waar we achterkwamen, is dat als we het niet deden, de moeilijkheidsgraad om te starten met Home Assistant te hoog was.” Het is een van de vele verwijzingen die Schoutsen tijdens ons gesprek maakt naar de noodzaak om de gebruikservaring makkelijker te maken, al is dat niet bij elk product gelukt.

Zo vindt Schoutsen de Home Assistant Yellow, een hub op basis van een Raspberry Pi Compute Module, die in verschillende geheugen- en opslagvarianten te verkrijgen is, uiteindelijk niet helemaal geslaagd. “Met de Yellow hebben we het denk ik iets te ingewikkeld gemaakt. We zijn er nog steeds heel trots op, maar kwamen er bijvoorbeeld achter dat Compute Modules eigenlijk voor de enterprisemarkt bedoeld zijn. Niet elke winkel die een Raspberry 4 of 5 verkoopt, verkoopt ook de Compute Modules. Daarnaast waren er zoveel mogelijkheden rondom die Compute Module dat gebruikers de weg kwijtraakten. Is het met geheugen? Zonder geheugen? Ze weten het niet. Dat zijn van die dingen die je achteraf leert. Als we het vandaag de dag opnieuw zouden doen, zouden we waarschijnlijk een hat (een klein pcb met extra functionaliteit, red.) voor de Raspberry Pi 5 maken.“

Schoutsen vond de Home Assistant Yellow

uiteindelijk niet helemaal geslaagd.

Drie verschillende hubs, een antennedongel en een microfoon voor stembediening: er lijkt niet direct een rode draad door het hardwareportfolio te lopen, maar die is er volgens Schoutsen wel degelijk. “We willen alleen focussen op hardware waarop je Home Assistant draait of hardware die helpt om verbinding te maken met andere apparaten, of het nou ZigBee, Thread, Z-Wave of bluetooth is. We willen geen lampen, sloten of dat soort dingen gaan bouwen. In Amerika zie je bijvoorbeeld dat Amazon het platform bouwt en ook deelneemt op het platform; dat willen wij niet. Er zijn genoeg bedrijven die goede producten maken die lokaal werken, dus daar hoeven we ons niet in te mengen. Toch lijkt er binnen de hardwareontwikkeling enige ruimte te zijn om op onderbuikgevoel te handelen. “Ik heb het weleens eerder gehad over een e-inkscherm; ik denk dat het gewoon heel vet is. We hebben allemaal data over jouw leven en kunnen dan statistieken tonen. Hoeveel stroom heb je verbruikt? Heb je de hond al uitgelaten? Wat is je agenda voor vandaag?“

AI

Een ander stuk hardware waar Schoutsen en zijn team over nadenken, is een krachtigere hub om Home Assistant op te draaien. Het smarthomeplatform staat niet bekend als heel rekenintensief en gevraagd naar de reden achter dit idee noemt Schoutsen het buzzword van de hedendaagse techindustrie: AI. Een krachtigere hub zou lokaal taalmodellen kunnen draaien en Nabu Casa werkt bijvoorbeeld samen met Nvidia aan ondersteuning van zijn Jetson-platform voor AI-berekeningen.

Schoutsen is duidelijk enthousiast over de potentie van AI en hoewel hij zelf vandaag de dag nauwelijks nog tijd heeft om mee te programmeren, zegt hij dat dit het onderdeel is waar hij zijn tanden in zou willen zetten als hij de tijd had. Aan ideeën lijkt hij geen gebrek te hebben. “Vandaag de dag kun je in Home Assistant al chatten met een taalmodel en we gaan daar tekstgeneratie, plaatjesgeneratie en het beschrijven van plaatjes aan toevoegen. En dan kun je het sturen naar alle taalmodellen die in Home Assistant zijn ingebouwd. Op dit moment zijn dat OpenAI en Google, en voor lokale verwerking gebruiken we daarnaast Ollama. Je zou bijvoorbeeld elke keer als er iets verandert in je huis, dit naar een taalmodel kunnen sturen en vragen: is dit verdacht gedrag? Bijvoorbeeld, iedereen slaapt en de deur gaat open; dat is verdacht. Maar misschien was er iemand buiten die net thuiskomt en dan de deur opendoet; dat is niet verdacht. Om dat allemaal in regels op te stellen, zou heel moeilijk zijn en misschien dat een taalmodel daar beter in is.”

Die zelfbedachte regels zijn op dit moment nog de kern van Home Assistant en voor veel gebruikers misschien ook de uitdaging van een smarthome bouwen. Toch hoopt Schoutsen dat ook dit in de toekomst allemaal eenvoudiger wordt. “Ik hoop dat we een supportagent kunnen krijgen die mensen kan helpen op basis van de spullen die ze in hun huis hebben. Die weet welke lampen je hebt, welke verdiepingen er in je huis zijn, welke kamers en hoe dat allemaal in elkaar zit. Als we een taalmodel kunnen gebruiken om je suggesties te geven om bijvoorbeeld het licht in de gang aan te doen als je ‘s nachts rondloopt, dan kun je mensen bij de hand nemen en zo stapsgewijs hun huis slimmer maken.”

Nabu Casa heeft zich de afgelopen jaren op meer van dergelijke grote projecten gestort, zoals de eerder genoemde stembediening, maar ook bijvoorbeeld een nieuwe interface om dashboards te bouwen. Schoutsen geeft toe dat dit een andere aanpak vereist dan die uit de begindagen, toen keuzes voor wat te bouwen soms ad hoc gemaakt werden. Het bedrijf is in de afgelopen jaren gegroeid van 8 naar 35 medewerkers en heeft nu een laag managers die verantwoordelijk zijn voor onder meer de afdelingen product & design, engineering, hardware en communicatie. Daarnaast wordt er veel verder vooruit gepland en is er een duidelijke roadmap.

Schoutsen verwacht eind 2024 op 40 medewerkers te zitten en ziet het bedrijf de komende jaren verder groeien. Hoewel er geen externe investeringen worden aangenomen en Nabu Casa puur rondkomt van abonnementen, is hij niet van plan meer druk op de abonnementsverkoop te zetten. “We sturen niet op abonnementen; meer Home Assistant-gebruikers is ons doel. En als er genoeg Home Assistant-gebruikers zijn, zijn er altijd wel mensen die een abonnement afsluiten. We gaan niet pushen op het abonnement, want dan gaan we de verkeerde dingen bouwen. Dan hebben we de verkeerde focus.” Toch moet er in de toekomst nog wel ‘iets bij’, geeft hij toe, om het abonnement aantrekkelijk te houden. “Cloudback-up komt eraan, dus een back-up van je instantie. Mocht er iets gebeuren, dan heb je een off-siteback-up. Daarnaast komt er cloudmonitoring, dus we sturen je een pingetje als je instantie offline gaat.” Ook hier ziet hij weer kansen voor AI. “Een van de rollen van de cloud is een alternatief bieden voor dure, lokale hardware. Text-to-speech en speech-to-text bieden we al aan en een taalmodel zou daar ook bij kunnen zitten.”

The Open Home Foundation

Hoewel Home Assistant een opensourceproject is waaraan iedereen via GitHub kan bijdragen, is de drijvende kracht vooral Nabu Casa, met de professionaliseringsslag die dat bedrijf heeft doorgemaakt. Dat geldt niet alleen voor Home Assistant, maar ook voor tal van aanverwante projecten. Nabu Casa werkt tegenwoordig ook aan andere opensourceprojecten in de smarthomesector, zoals ESPHome, BTHome, Z-Wave JS en Rhasspy. Daarin schuilt volgens Schoutsen een risico. “Constant krijgen we e-mails van bedrijven die willen investeren of ons zelfs willen opkopen. De reden waarom we bij Nabu Casa geen investeerders hebben genomen, is onze focus op privacy en lokale controle. Daar passen investeerders gewoon niet bij; die willen return on investment. Dan moet je bepaalde winstmarges realiseren en op een gegeven moment gaat dat botsen. Uiteindelijk wint de investeerder altijd in dat soort gesprekken.”

"Met een stichting kunnen we ook een grotere vuist maken naar de markt." Hoewel Schoutsen hier een duidelijke visie schetst, voelde hij de noodzaak om die onafhankelijkheid beter te borgen. Daarom is onlangs de Open Home Foundation in het leven geroepen, een stichting die moet waarborgen dat Home Assistant nooit verkocht of vercommercialiseerd wordt. Of zoals hij het zelf zegt: 'om de toekomst van Home Assistant veilig te stellen'. Met de oprichting is het eigenaarsschap van Home Assistant en verschillende aanverwante projecten overgedragen aan de stichting, en in de statuten daarvan staat dat de software nooit verkocht mag worden.

Dat klinkt als een oplossing voor een probleem dat er nog niet is. Waarom een stichting terwijl Nabu Casa zulke duidelijke principes en doelen heeft? “Om het écht veilig te stellen. De Foundation is nu de eigenaar van Home Assistant, niet ik. De stichting kan mij ook gewoon ontslaan.” Daarmee refereert Schoutsen aan zijn lidmaatschap van de raad van bestuur van de stichting. Die rol heeft hij dus naast zijn eindverantwoordelijke rol binnen Nabu Casa en zijn ‘rol’ als Home Assistant-oprichter. Hij staat momenteel dus op drie manieren aan het roer van Home Assistant, wat de vraag oproept in hoeverre dit in de praktijk de onafhankelijkheid waarborgt.

Schoutsen geeft toe dat er op dit moment in de praktijk niets verandert, maar zegt dat deze stap dat wel mogelijk maakt. “Om dat te veranderen, moet je een bepaalde structuur hebben. Die structuur hebben we nu geïntroduceerd en Nabu Casa is de enige commerciële partner van de stichting. Als er andere bedrijven zijn die willen bijdragen aan het uitbouwen van Home Assistant, dan kunnen er andere partners bij komen." Het was sterk geweest als die andere partners bij de oprichting van de stichting al gepresenteerd waren, maar ze zijn er nog niet. Volgens Schoutsen lopen er zelfs geen gesprekken op de achtergrond.

Daarmee lijkt de stichting voor wat zeggenschap en aansturing betreft vooralsnog weinig impact te hebben. Er is echter een tweede rol die de stichting kan vervullen en daar wil Schoutsen de komende tijd veel van zijn tijd in steken. “Met een stichting kunnen we ook een grotere vuist maken naar de markt. We hebben weleens gesprekken met partners over lokale toegang tot apparaten. Als ze dan vragen wat wij zijn en ik zeg ‘een opensourceproject’, dan weten ze niet wat het is. Een bedrijf als Nabu Casa snappen ze wel, maar dat is dan weer niet hetzelfde als Home Assistant. Dat was altijd heel lastig uit te leggen. Nu kunnen we zeggen: we zijn een stichting, een non-profit. Daarnaast wil ik meer outreach doen, mensen leren hoe belangrijk het is dat je bij een smarthome privacy, keuze en duurzaamheid centraal zet. Ik sta volgende week in Austin, Texas voor de Z-Wave Member Alliance en in juni ben ik in Washington DC voor de CSA Alliantie (de groepering achter Zigbee en Matter, red.) Niemand kent de stichting nog, dus we moeten ons natuurlijk nog bewijzen.”

Of de stichting uiteindelijk veel partners zal aantrekken, moet de tijd uitwijzen. Tijdens het gesprek lijkt het vooral de activistischere rol waar Schoutsen persoonlijk enthousiast van wordt en hij heeft daarbij een duidelijk doel voor ogen. “Uiteindelijk wil ik gewoon dat als mensen het over privacy-focused software hebben, ze zeggen: je hebt een Mozilla, je hebt een Signal en dan heb je de Open Home Foundation.“