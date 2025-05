Home Assistant wordt in stichting ondergebracht om toekomst te verzekeren

De makers achter Home Assistant hebben een nieuwe stichting opgericht. Onder andere het platform zelf en verschillende smarthometechnologieën worden in die Open Home Foundation ondergebracht. Dat moet de toekomst van Home Assistant verzekeren.

Vier van de oprichters van de stichting, waaronder Home Assistant-oprichter Paulus Schoutsen, zeggen in een persbericht dat ze al meer dan 240 projecten, technologieën en standaarden hebben ondergebracht in de Open Home Foundation. De belangrijkste daarvan is Home Assistant zelf. De nieuwe stichting is sinds kort ook eigenaar van allerlei standaarden, drivers en libraries die voorheen door Home Assistant zelf werden beheerd. De oprichters ondernemen die stap naar eigen zeggen om een antwoord te kunnen bieden op 'surveillance capitalism', op het risico om ooit opgekocht te worden door bedrijven en op het risico om ooit abandonware te worden. De nieuwe stichting moet het Home Assistant-platform ook tegen toekomstige beslissingen van de leden zelf beschermen.

De Open Home Foundation wil in de toekomst blijven pleiten voor het belang van open standaarden, opensourceprojecten, privacy, keuzevrijheid en duurzaamheid in de smarthomewereld. De stichting zal deze boodschappen blijven verkondigen bij het grote publiek, overheden en bedrijven die smarthomeapparatuur ontwikkelen. Nabu Casa, het commerciële bedrijf achter Home Assistant, wordt niet ondergebracht in de stichting en zal als een externe commerciële partner van Open Home Foundation blijven opereren. Het bedrijf zal Home Assistant-hardware blijven ontwikkelen en verkopen, en op die manier ook inkomsten voor de Open Home Foundation kunnen genereren.

Update: in het artikel stond aanvankelijk dat Home Assistant de stichting zelf had opgericht, maar dat klopt niet. De stichting is opgericht door dezelfde oprichters als Home Assistant.