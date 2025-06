"Home Assistant komt met chatfunctie die gebruikers commando's kunnen geven".

Home Assistant heeft een chatfunctie ingebouwd in zijn smarthomebesturingssysteem waar gebruikers smarthomecommando's aan kunnen geven. Dat moet een eerste stap zijn richting een geïntegreerde spraakassistent. De functie, Assist, ondersteunt 22 talen waaronder Nederlands.

De nieuwe functie heet Home Assistant Assist en is beschikbaar in versie 2023.2 van het OS. De ontwikkelaars schrijven dat de assistent op te roepen is met een speciaal pictogram in de hoek van het systeem. Assist werkt daarnaast op Android Watch-horloges en op Apple via Siri.

Met Assist kunnen gebruikers in normale taal een beperkt aantal taken laten uitvoeren door Home Assistant. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen lampen aan en uit te zetten of op een bepaalde stand te zetten en om de temperatuur te regelen voor slimme thermostaten. Die taken zijn gebaseerd op wat de ontwikkelaars Intents noemen. Dat is een openbare lijst met veelgebruikte smarthomeopdrachten die vervolgens door de community naar andere talen vertaald worden. Momenteel ondersteunt Assist op die manier 22 talen, waaronder Nederlands, Frans en Duits.

Die Intents-database wordt lokaal ingeladen. Gebruikers kunnen daar hun eigen zinnen aan toevoegen door bijvoorbeeld het triggerwoord te veranderen of door eigen scripts en scenes in te laden bij bijvoorbeeld een triggerwoord.

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om een extern taalmodel te gebruiken in plaats van het lokale Intents. Daarvoor worden momenteel Google Assistant en OpenAI's GPT-3 ondersteund. Bij Google kunnen dezelfde commando's worden gegeven als gebruikers dat nu al kunnen doen wanneer ze hun Home Assistant-installatie koppelen. Bij GPT-3 kunnen geen smarthomecommando's worden opgegeven, maar kunnen gebruikers wel direct met de taalbot communiceren vanuit Home Assistant.

De ontwikkelaars zeggen dat Assist een eerste stap is richting een eigen stemassistent. Home Assistant zei eerder al dat het zich in 2023 meer wil gaan richten op stem- en spraakbesturing. De makers zeggen als volgende stap speech-to-text en text-to-speech te willen integreren in Assist, maar wanneer dat klaar is, is nog niet bekend. Home Assistant kan wel bestuurd worden via spraakassistenten zoals Alexa of Google Assistant, maar dat gaat nog via de servers van die bedrijven. Het is ook mogelijk om alternatieve externe spraakassistenten te koppelen, zoals het lokale Almond of Ada.