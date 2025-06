Nabu Casa neemt ontwikkelaar aan voor offline stembediening in Home Assistant

Smarthomesoftware Home Assistant krijgt diepgaande integratie met Rhasspy, een offline opensourcestemassistent. Door de integratie moeten stemcommando's van Rhasspy zonder configuratie gaan werken in het systeem.

Rhasspy-oprichter Michael Hansen treedt in dienst bij Nabu Casa, het bedrijf achter Home Assistant. Daarmee kan de ontwikkeling van de software sneller gaan, want tot nu toe was het een project dat hij in zijn vrije tijd erbij deed. De bedoeling is dat hij de integratie van Rhasspy in Home Assistant gaat doen. De integratie moet beide kanten op werken. Zo moet Home Assistant automatisch Rhasspy-basisstations en -apparatuur gaan herkennen, terwijl Rhasspy op zijn beurt apparatuur met Home Assistant moet gaan herkennen.

De bedoeling daarbij is dat gebruikers kunnen beginnen met stemcommando's zonder daarbij vooraf een configuratie te hoeven doen. Zo moet het mogelijk worden om gelijk te roepen dat de lichten in de woonkamer uit moeten zonder daarbij vooraf iets in te hoeven stellen. Het is nog onbekend wanneer de integratie moet zijn voltooid.

Nabu Casa kondigde de stap aan op zijn State of the Open Home-keynote zondagavond, waarin het zijn aankondigingen doet. Nabu Casa is een door de Nederlander Paulus Schoutsen opgericht bedrijf. Tweakers interviewde hem enige tijd geleden.