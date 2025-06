Vivo komt vermoedelijk volgende week met eerste telefoons met Snapdragon 8 Gen 2

Het Chinese smartphonemerk Vivo, een zustermerk van OnePlus en OPPO, komt volgende week vermoedelijk met de eerste telefoons die nieuwe socs hebben. De X90-lijn heeft vermoedelijk een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en MediaTek Dimensity 9200.

Vivo zegt dat het de X90-telefoons volgende week dinsdag zal aankondigen. In een teaser laat de fabrikant alvast wat beelden zien, waaruit af te leiden is dat er een rode variant komt met een achterkant die lijkt op nepleer.

Er zouden drie varianten komen. Een reguliere X90 en X90 Pro, beide op een MediaTek Dimensity 9200-soc. MediaTek kondigde die vorige week aan. De X90 Pro+ zou een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-soc hebben. Qualcomm kondigt die vermoedelijk deze week aan.

Vivo kondigde de X80-serie in april aan, terwijl de X70-telefoons uit september vorig jaar komen. Daarmee zou het dus voor het eerst zijn dat het merk zo kort na de aankondiging van nieuwe socs telefoons aankondigt waar die socs in zitten. Vivo was eerder dit jaar aanwezig op de Nederlandse markt, maar heeft zijn toetreding tot de Nederlandse markt 'gepauzeerd'.