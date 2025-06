Vivo 'pauzeert' toetreding tot Nederlandse markt

Smartphonemerk vivo heeft zijn toetreding tot de Nederlandse markt 'gepauzeerd'. Het bedrijf zegt dit te doen om risico's te minimaliseren 'in tijden van algemene economische onzekerheid'. Vivo begon in juni met het exporteren van telefoons naar Nederland.

Het merk blijft garantiereparaties en ondersteuning bieden aan bestaande Nederlandse klanten, maar 'pauzeert' verder de markttoetreding. Vanwege de huidige economische onzekerheid wil het bedrijf inspanningen 'concentreren' en risico's van verdere expansie 'minimaliseren', laat het bedrijf in een verklaring aan AndroidWorld weten. Het is niet duidelijk wanneer vivo de toetreding weer zou willen hervatten.

Vivo begon in juni met het leveren van telefoons naar Nederland, via een Nederlandse distributeur. Het merk heeft de X80 Pro, Y76 en Y33 in Nederland verkocht. De fabrikant is net als OnePlus, Oppo en Realme onderdeel van BBK Electronics en kondigde in 2020 aan te willen uitbreiden naar Europese landen. In landen waar het merk al aanwezig was, blijft vivo actief. Sommige vivo-toestellen waren al via grijze import in Nederland te koop en blijven dit in de toekomst wellicht ook.