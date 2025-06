KPN meldt storing voor mobiel bellen en mobiel internet - update

KPN meldt een storing waardoor klanten problemen kunnen ervaren met mobiel bellen en mobiel internet. De storing begon volgens de provider om 15.50. De oorzaak van de storing is niet duidelijk; de provider zegt aan een oplossing te werken.

De provider spreekt op zijn storingswebsite over een algemene storing en noemt een eindmoment van maandag 19.50 uur. Vermoedelijk is dit een schatting van het bedrijf. Een oorzaak of omvang is niet bekend. Volgens Allestoringen begon de storing rond 15.32 uur.

Klanten geven op Twitter aan geen 4G of 5G meer te hebben en in plaats daarvan te zijn overgeschakeld op Edge. Anderen zeggen ook niet telefonisch bereikbaar te zijn.

Update, 18.45 uur: KPN laat in een reactie aan Tweakers weten: "In een van onze datacenters is een verbinding weggevallen. Dit heeft uiteraard impact. Vrijwel direct hebben we het verkeer kunnen routeren naar een andere locatie, maar het zorgde wel korte tijd voor verstoorde mobiele dienstverlening waar een deel van onze klanten dus hinder van ondervond."

Volgens de provider heeft een deel van de klanten verdeeld over heel Nederland tussen 15.45 en 16.15 uur eventueel last van de storing gehad. Vooralsnog kan KPN niet zeggen wat er precies mis ging in het datacenter; het bedrijf doet nog onderzoek naar de exacte oorzaak.