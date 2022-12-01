Ericsson: eind 2022 zijn er wereldwijd 1 miljard 5G-abonnees

Tegen het einde 2022 zullen er volgens Ericsson wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen gebruik maken van een 5G-abonnement. Volgens het Zweedse telecommunicatiebedrijf zal 5G in 2027 de meest dominante netwerktechnologie zijn. In 2028 zouden er 5 miljard 5G-abonnees moeten zijn.

Ericsson schrijft in zijn Mobility Report dat er momenteel wereldwijd 228 providers zijn die 5G-diensten aanbieden. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar zou het aantal 5G-abonnementen met 110 miljoen gestegen zijn, tot 870 miljoen. Dat cijfer zou tegen het einde van het jaar dus rond de 1 miljard komen te liggen. De meeste 5G-abonnementen zouden op dat moment in Noord-Amerika en Noordoost-Azië actief zijn. Daar zal de penetratie van de netwerktechnologie rond de 35 procent liggen.

Het Zweedse telecommunicatiebedrijf vermoedt dat de penetratie van 5G in Noord-Amerika tegen 2028 op 91 procent zal liggen. In Europa zal de penetratie dan op 88 procent liggen. Tegen eind 2028 zullen er volgens Ericsson wereldwijd ongeveer 5 miljard 5G-abonnementen in gebruik zijn. Die zouden op dat moment meer dan de helft van alle mobiele abonnementen omvatten.

De implementatie van 5G verloopt volgens Ericsson sneller dan bij 4G. Die netwerktechnologie zou dit jaar overigens zijn hoogtepunt bereiken met wereldwijd 5,2 miljard gebruikers. 5G zou volgens Ericsson twee jaar sneller aan 1 miljard gebruikers komen te zitten. Volgens het bedrijf heeft dat ook enkele redenen. Er zijn allereerst meer apparaten beschikbaar die ondersteuning bieden aan de nieuwe netwerktechnologie en de prijzen van deze toestellen zouden ook sneller zakken dan bij 4G. De vroege uitrol van 5G in China zou ook een grote rol hebben gespeeld. Ericsson meent dan ook dat 5G vanaf 2027 de dominante netwerktechnologie zal worden. Tegen 2028 zouden er nog 3,6 miljard 4G-gebruikers zijn.

Voorspelling Ericsson 5G-abonnees - Mobility Report
Voorspelling Ericsson wat betreft het wereldwijde aantal 5G-abonnees - Bron: Mobility Report

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 14:26 31

01-12-2022 • 14:26

31

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Reacties (31)

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GrauweDaap 1 december 2022 14:34
Wat ik opmaak uit deze grafiek is dat 3G sneller uit gefaseerd wordt dan 2G. Zit hier een achterliggende gedachte achter? Zo ja, kan iemand mij dit verder toelichten?
lenwar @GrauweDaap1 december 2022 17:12
De details ken ik niet, maar het verschil tussen 2g en 3g, is schijnbaar vele malen groter dan 3g en 4g (en in het verlengde 4g en 5g dus). En dan bedoel ik qua technologie en herbruikbaarheid van apparatuur.

2g werd heel lang gebruikt voor allerlei apparaten die eens de zoveel tijd een paarhonderd kilobyte moesten versturen. Die apparaten zijn waarschijnlijk nog steeds veel in gebruik.
slaapkopje @lenwar1 december 2022 18:38
Details ken ik wel. Je hebt het helemaal goed. Voor nb-iot is gsm een ideale lichtgewicht, ook de software baseband kan dan klein zijn. 2G heeft een lagere frequentie en heeft dus een beter bereik. 3G apparaten hebben zogoed als altijd ook 2G ondersteuning. 3G had altijd al bereikbaarheids problemen, dus 3G de nek omdraaien ruimt lekker op terwijl de impact op klanten relatief laag is
neh @slaapkopje1 december 2022 22:54
Wat correcties: NB-IOT heeft niks met GSM te maken, het is een subset van LTE. Zowel 2G als 3G kunnen werken in hogere en lagere frequentiebanden.

Zeker vergeleken met UMTS is GSM een relatief simpel/goedkoop te implementeren techniek en er zijn over de jaren veel GSM terminals gestopt in dingen als slimme meters, mobiele betaalterminals, liften, etc.Het vervangen van deze apparatuur kost tijd en geld.
thomas_n @GrauweDaap1 december 2022 17:12
Ik denk omdat er (vrijwel) geen apparaten zijn die op 3G werken zonder ook op 2G te werken, terwijl dat andersom wel het geval is. Wanneer het gaat om het behouden van een minimale werkzaamheid voor zoveel mogelijk apparaten, is 2G een logischer keus om in stand te houden dan 3G.
Miglow @thomas_n1 december 2022 21:22
Buiten dat, 2G netwerken nemen minder bandbreedte in omdat dat vaak als backup telefoon netwerk wordt gebruikt of met hele korte statusupdates naar een server. 3G en 4G zijn veel meer ontwikkeld met mobiel internet als uitgangspunt waar dat bij 2G een uitbreiding was op telefonie.
benvanoers @GrauweDaap1 december 2022 14:40
Tja, 4g is nu goedkoop en vrijwel overal beschikbaar met hogere snelheden. Ook faseren ze 3g sneller uit om bandbreedte te besparen en ruimte vrij te maken voor 5g. Dit gebeurde ook met 2g toen 4g net uit kwam, alleen niet zo snel als nu. Kortom: kosten besparen.
Bron: https://www.fcc.gov/consu...0have%20happened%20before.
NIMIC @GrauweDaap1 december 2022 14:59
review: Nederlandse providers zetten 2G of 3G uit

Voorbeeldje:
nieuws: Vodafone stopt over twee jaar met aanbieden 3g

[Reactie gewijzigd door NIMIC op 23 juli 2024 05:44]

rjkers @GrauweDaap1 december 2022 15:13
Laats hier een artikel over gelezen, kan die alleen niet zo vinden. Strekking was dat de overstap van iedere generatie op de volgende steeds sneller gaat.

In de praktijk zie ik dat 2G in de lucht word gehouden als legacy netwerk. Hierdoor hoef je maar 1 legacy netwerk online te houden, en geen twee. De use-case is dus anders. Of je telefoon nu op 3G, 4G of 5G praat zou jou en je telefoon(even de snelheid daargelaten) een worst zijn. Echter, bepaalde nood-systemen (brandmeldinstallaties, auto SOS knoppen, GPS trackers) hebben vaak alleen 2G.

Kortom; er zijn dus twee strategieen; een quick rolling-upgrade van de LTE standaard (3G (sort of),4G,5G) en een soort Long Term Support (LTS) op 2G.
Zwitsalhaardoen 1 december 2022 14:35
Ik ben heel tevreden met mijn 4G. Ik heb niet iets snellers nodig.
Maar waarschijnlijk zal het vanzelf gratis/zelfde prijs op 5G gezet worden op den duur.
Ik wacht wel.
Aiii @Zwitsalhaardoen1 december 2022 14:45
Zelfs dan denk ik dat ik op 4G blijf i.p.v. 5G omwille van de betere batterijduur van eerstgenoemde. 5G is wellicht interessant in de toekomst, maar voor een beetje browsen, streamen, en chatten is het uiteraard overbodig, dus waarom de penalty accepteren voor het gebruik ervan?
Wouterie @Zwitsalhaardoen1 december 2022 15:31
Dat is dus per provider verschillend. Bij KPN is het even duur, de prijsvechters bieden het vaak niet aan en bij een ander betaal je iets extra voor 5G. In de toekomst zal dat vast veranderen dus afwachten is een prima strategie.
Daarnaast is op dit moment 5G nog niet echt 5G, meer een 4G++ en wordt nog niet het optimale uit 5G gehaald. Ik merk nauwelijks verschil in snelheid wanneer ik 5G uitzet en verder ga op 4G.
neh @Zwitsalhaardoen1 december 2022 23:17
Het is een misverstand dat 5G altijd sneller is dan 4G. 5G is een lappendeken van technieken waarbij de snelheid voor de eindgebruiker voor een groot deel afhangt van ingezette frequentieblokken.

Significant hogere 5G snelheden gaan pas bereikt worden na de veiling van 3.5 Ghz frequenties (2023) en 26 Gigahertz (nog later) waar meer & grotere frequentiekavels beschikbaar zijn.

Daarnaast gaat het niet alleen om snelheid. 5G kan vergeleken met 4G lagere latencies bereiken. 5G is schaalbaarder voor IOT toepassingen. En zo zijn er nog wel wat verbeteringen op te noemen.
Z100 @Zwitsalhaardoen2 december 2022 00:01
Ik zit bij KPN en weet niet of dat inmiddels. 5G bij hun ook echt 5G is, maar de latency kan nog altijd lager.

Daarnaast hogere bandbreedte is nog altijd welkom. Hogere bandbreedte in optimale condities, vergroot de kans op behoud van bruikbare bandbreedte in heel slechte condities.
Wouterie 1 december 2022 14:33
5G-abbonnees. Ok, als meer providers net als KPN iedereen standaard op 5G zetten dan gaat het hard, maar dat zegt niets over het gebruik van 5G. Dus stellen dat elke 5G abonnee ook een 5G gebruiker is en dus niet meer meetelt voor 4G is wat kort door de bocht.
Polydeukes @Wouterie1 december 2022 14:51
Ook mijn eerste gedachte. 5G aanbieden aan je klanten betekent niet automatisch 5G gebruiken door je klanten. Ten eerste moet je telefoon/device het ondersteunen, en dan moet je 't ook nog aanzetten en gebruiken.
Hydranet 1 december 2022 15:03
Ik heb een 5G abonnement maar ik ben ook wel is op plekken waar ik geen 5G bereik heb, dan schakelt mijn toestel automatisch over naar 4G wat wel bijna overal bereik heeft. Voordat ze een goede inschatting kunnen maken van hoeveel 5G nou werkelijk gebruikt word lijkt mij dat er overal genoeg 5G dekking zou moeten zijn.

[Reactie gewijzigd door Hydranet op 23 juli 2024 05:44]

Wouterie @Hydranet1 december 2022 15:33
Mijn schoonouders wonen precies op zo'n dood punt waar geen enkele provider fatsoenlijke dekking heeft. Erg leuk om te zien hoe de afkortingen over het scherm flitsen als ik de wifi uitschakel.
RAAF12 1 december 2022 18:07
Ik wacht wel tot deze band in 2023 in gebruik wordt genomen. https://www.rijksoverheid...voor-mobiele-communicatie
Ik zit nu met een maand abo bij Youfone op het KPN netwerk dus op 4G, maar ga dan over op KPN 5G.
bons 1 december 2022 16:09
Zelf persoonlijk ben ik zelf nog steeds opzoek naar de werkelijke realistische meerwaarde voor 5G voor mij. 4G kon alles al op een voldoende snelheid en kwam er nooit mee tekort. Zelfde om mij heen hoor ik niemand hebben over ik moet 5G hebben omdat... anders kan ik er niet mee vooruit. Sterker nog meeste mensen dat ik 5G zie hebben ik mijn buurt geven er geen ene drol om.
Gr4mpyC3t @bons1 december 2022 17:06
Er zijn genoeg punten die ik kan bedenken die voor consumenten (op termijn) interessant gaan zijn. Hier slechts drie:

- Het gebruik van het mobiele netwerk ter vervanging van een vaste aansluiting (buitengebieden bijvoorbeeld).
- Mogelijkheden op het gebied van vervoer zoals slimme(re) auto's en vrachtwagens.
- Toepassingen die zaken als AR en VR live kunnen streamen vanaf je smartphone of tablet.

En natuurlijk is dat nu nog niet aan de orde, maar met iedere verbetering binnen dit spectrum opent het weer nieuwe deuren en kansen om er wel wat mee te gaan doen. Naarmate ontwikkelaars en bedrijven meer tot hun beschikking krijgen wordt het vanzelf relevant.
haven @bons2 december 2022 07:10
Voordeel zal er vooral in zitten dat met 5G je snelheid beter gehandhaafd kan worden als je met meerdere gebruikers bij elkaar zit in een gebied. De netwerkaanbieder heeft met 5G meer netwerk capaciteit ter beschikking en kan met 5G meer toestellen in hetzelfde gebied de snelheid bieden die jij nu met 4G ervaart.

Voor een eindgebruiker zal het momenteel weinig uitmaken of 4G of 5G gebruikt wordt. Net zoals het een gemiddelde eindgebruiker een zorg zal zijn of een online verbinding via IPv4 of IPv6 gaat. In beide gevallen gaat het om een technische keus in de transportlaag hoe gegevens exact worden uitgewisseld. Voor een gemiddelde gebruiker zal de ervaring precies hetzelfde zijn.
Ruw ER 1 december 2022 15:05
Ik heb 5g uit staan. Heb niets te klagen over 4g, en 5g schijnt meer accu te kosten.
Wouterie @Ruw ER1 december 2022 15:26
Schijnt? Dat is wel wonderlijk aangezien één van de speerpunten van 5G is dat het minder energie kost dan 4G.
rescue @Wouterie1 december 2022 17:04
Theoretisch wel, maar voor spraak wordt naast 5g (data) ook nog een LTE verbinding opgezet. Dan moet je telefoon dus met twee netwerken communiceren. Dit kost ongeveer 10% meer batterij dan alleen 4g.
Samsung S22 Ultra schakelt 5g uit als je hem op energie besparen zet, om deze reden.
Wouterie @rescue1 december 2022 20:17
Tijd voor een 'cloud-native IMS platform' ;) 5G is nog niet stand-alone en gebruikt het 4G LTE core netwerk. Als we standalone 5G gaan zal 4G LTE niet meer nodig zijn. Maar dat gaat eigenlijk alleen maar op voor voice, data en alles waar de telefoon heden ten dage standaard voor wordt gebruikt profiteert (in theorie) al van 5G.
RPiNut @Wouterie2 december 2022 13:03
Ik kan met mijn iPhone op 4G een dag langer met een batterij lading doen als dat ik 5G aan heb staan. Ik heb 5G dus ook nooit aan staan.
h4ze 1 december 2022 15:18
Ja ik vind 4g prima en het scheelde een paar euro, Maar bij tele2 is de keuze compleet weg nu en kan je alleen nog maar 5g krijgen als je verlengt of een nieuw abbo afsluit. Een beetje jammer... 5g kan me gestolen worden.
Carlos0_0 @h4ze1 december 2022 17:13
Je kan het vast in je telefoon wel uitzetten, iPhone in ieder geval wel.
iOnoWLIt 1 december 2022 15:34
Tegen eind 2028 zullen er volgens Ericsson wereldwijd ongeveer 5 miljard 5G-abonnementen in gebruik zijn.
Dan de is populatie groot genoeg voor cloud gebaseerde diensten zoals Xbox Cloud Gaming die tot wel 3 miljard gamers wil gaan bereiken.
Amarius 1 december 2022 23:56
Zijn er, naast mobiel gebruik, ook andere of nieuwe applicaties die steeds meer toegepast worden op 5G?

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