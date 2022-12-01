Ericsson: eind 2022 zijn er wereldwijd 1 miljard 5G-abonnees

Tegen het einde 2022 zullen er volgens Ericsson wereldwijd ongeveer 1 miljard mensen gebruik maken van een 5G-abonnement. Volgens het Zweedse telecommunicatiebedrijf zal 5G in 2027 de meest dominante netwerktechnologie zijn. In 2028 zouden er 5 miljard 5G-abonnees moeten zijn.

Ericsson schrijft in zijn Mobility Report dat er momenteel wereldwijd 228 providers zijn die 5G-diensten aanbieden. Tijdens het derde kwartaal van dit jaar zou het aantal 5G-abonnementen met 110 miljoen gestegen zijn, tot 870 miljoen. Dat cijfer zou tegen het einde van het jaar dus rond de 1 miljard komen te liggen. De meeste 5G-abonnementen zouden op dat moment in Noord-Amerika en Noordoost-Azië actief zijn. Daar zal de penetratie van de netwerktechnologie rond de 35 procent liggen.

Het Zweedse telecommunicatiebedrijf vermoedt dat de penetratie van 5G in Noord-Amerika tegen 2028 op 91 procent zal liggen. In Europa zal de penetratie dan op 88 procent liggen. Tegen eind 2028 zullen er volgens Ericsson wereldwijd ongeveer 5 miljard 5G-abonnementen in gebruik zijn. Die zouden op dat moment meer dan de helft van alle mobiele abonnementen omvatten.

De implementatie van 5G verloopt volgens Ericsson sneller dan bij 4G. Die netwerktechnologie zou dit jaar overigens zijn hoogtepunt bereiken met wereldwijd 5,2 miljard gebruikers. 5G zou volgens Ericsson twee jaar sneller aan 1 miljard gebruikers komen te zitten. Volgens het bedrijf heeft dat ook enkele redenen. Er zijn allereerst meer apparaten beschikbaar die ondersteuning bieden aan de nieuwe netwerktechnologie en de prijzen van deze toestellen zouden ook sneller zakken dan bij 4G. De vroege uitrol van 5G in China zou ook een grote rol hebben gespeeld. Ericsson meent dan ook dat 5G vanaf 2027 de dominante netwerktechnologie zal worden. Tegen 2028 zouden er nog 3,6 miljard 4G-gebruikers zijn.