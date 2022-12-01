Orion-capsule begint vanavond aan terugreis naar de aarde

NASA laat de Orion-capsule vanavond aan zijn terugreis naar de aarde beginnen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zal de motoren van het ruimtevaartuig om 22.53 uur starten, zodat Orion uit zijn baan rond de maan komt en aan zijn traject richting de blauwe planeet begint.

Voordat het zover is, heeft NASA naar eigen zeggen nog enkele tests uitgevoerd met zes stuwraketten die mede ontwikkeld zijn door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De stuwraketten hebben 95 seconden lang kunnen branden in plaats van de gebruikelijke duur van meestal 17 seconden of minder. Via deze tests zou NASA over nieuwe informatie beschikken over de karakteristieken van de stuwraketten.

Tijdens de terugreis naar de aarde zullen er ook nog enkele tests plaatsvinden. NASA wil bijvoorbeeld nagaan welke invloed het openen en sluiten van een bepaalde klep heeft op sommige delen van het ruimtevaartuig en of het vaartuig op een nauwere vrije koers kan blijven zweven.

De NASA Orion-capsule is op woensdag 16 november na een lange vertraging gelanceerd met de SLS-raket, als onderdeel van de Artemis I-missie. De capsule moet op 11 december veilig landen in de Stille Oceaan, na een missie die ruim 25 dagen heeft geduurd. Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Eind november maakte NASA bekend dat Orion in een baan rondom de maan was terechtgekomen. Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 432.210 km heeft afgelegd in de ruimte. Dat is volgens NASA de grootste afstand die een ruimtevaartuig, dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.

Update, 15.40 uur: Er ontbrak informatie over de einddatum van de missie. Deze info is toegevoegd aan het artikel.

Orion-capsule Bron: NASA
Orion-capsule. Bron: NASA

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 01-12-2022 15:26 28

01-12-2022 • 15:26

28

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Reacties (28)

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dss58 1 december 2022 17:13
hier kun je live meeluisteren vanuit de radiotelescoop in Dwingeloo http://websdr.camras.nl:8901/?tune=2216500cw vergt wel wat handigheid in afstemmen op de goede frequentie, als hij deze kant weer op komt wordt de frequentie wat hoger afhankelijk van de snelheid t.o.v. ontvangststation, de draaiing van de aarde doet ook een duit in het zakje van de shift :)
multikoe
1 december 2022 21:04
"Lost in translation". Als je het oorspronkelijke artikel, waarnaar wordt gelinkt, erbij pakt:
De stuwraketten hebben 95 seconden lang kunnen branden in plaats van de gebruikelijke duur van meestal 17 seconden of minder
Er is geen "gebruikelijke" brandduur. Tijdens deze missie hebben die specifieke raketten toevallig nooit langer gebrand dan 17 seconden.
NASA wil bijvoorbeeld nagaan welke invloed het openen en sluiten van een bepaalde klep heeft op sommige delen van het ruimtevaartuig
Dit kan echt niet! "een" klep, "invloed", "sommige delen".... Uit het oorspronkelijke artikel kun je halen dat het gaat om een klep in het drukregelstysteem, waarin kennelijk een klein lek is gedetecteerd. Met het openen en sluiten van die klep willen ze kijken of dat lek minder wordt.
en of het ruimtetuig op een nauwere vrije koers kan blijven zweven
Uit het oorspronkelijke artikel blijkt dat het gaat om een standcontrole-modus waarbij in plaats van controle om zes assen de orientatie wordt gecontroleerd over drie assen.
Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 432.210 km heeft afgelegd in de ruimte.
En dit ging in een artikel een paar dagen terug over Artemis I ook al fout: het ruimtevaartuig heeft geen 432.210 km afgelegd. Dat is de afstand tussen de aarde en Orion, in een rechte lijn. De totaal afgelegde afstand is irrelevant, tenzij je duidelijk aangeeft welk referentie-frame je daarbij gebruikt.
Milanobrotchen 1 december 2022 15:36
Hoelang duurt de reis eigenlijk tussen de maan en aarde? volgens mij rond de 7 dagen toch?
JonathanG @Milanobrotchen1 december 2022 15:45
Ongeveer ja, Apollo 9 deed er 10 dagen over, Apollo 10 deed bijvoorbeeld 8 dagen erover en Apollo 13 net geen 6. Hangt af van de afstand aarde-maan en doel van de missie.
xzaz @JonathanG1 december 2022 15:52
Niet zozeer de afstand aarde-maan maar meer hoe snel ze er naar toe kunnen.
2Dutch @xzaz1 december 2022 16:29
De baan van de maan om de aarde is niet rond maar elliptisch (vandaar dat de maan soms ook zo groot oogt), dus dat scheelt op een goed moment toch wel een paar kilometer ;)

Volgens mij is het ook zo dat ze meer gaan voor zuinig met brandstof dan zo rap mogelijk. Allemaal met veel beleid.
rvt1 @2Dutch1 december 2022 16:37
Even een onderbuik gevoel. De baan is tussen de grofweg 360.000 en 400.00Km zo’n 10 % verschil.

Als de Apollo er tussen de 6 en 10 dagen over doet afhankelijk tussen de verschillende missies dan heeft het verschil in dagen meer met de missie parameters te maken dan met de baan van de maan..

Apollo 13 is denk ik sowieso geen goede vergelijken ivm de issues …

[Reactie gewijzigd door rvt1 op 26 juli 2024 16:48]

2Dutch @rvt11 december 2022 16:55
Spelen in ieder geval meer dingen mee dan wij denken vermoed ik, maar de rakettech ging inderdaad wel, uh hard. Dus zou inderdaad de meest logische optie zijn dat dat enorm veel scheelde ja, eens :) Had meer dan die 10 % in mijn hoofd zitten, zeker een andere maan geweest :+ Ze gaan ook geen gigantische raketten/boosters op een kleine module schroeven.

Blijf het supermooi vinden, ff gezellie bij de maan buurten en testjes draaien alsof het doodnormaal is.

[Reactie gewijzigd door 2Dutch op 26 juli 2024 16:48]

batjes @2Dutch2 december 2022 10:09
zeker een andere maan gewee
Flauw grap :P , maar we hebben meer dan 1 maan. Al zijn de meeste tijdelijk.
chaoscontrol @JonathanG1 december 2022 19:03
Wat deden die mannen dagen lang aan boord van de Apollo missies? Super kleine ruimte toch. Lekker relaxend zal het niet geweest zijn denk ik.
Milanobrotchen @chaoscontrol5 december 2022 11:48
denk dat ze opzich wel een bord spelletje mee hadden ofzo. Misschien een walkman (als deze er in die tijd waren) voor muziek? Denk ook veel onderhoud en slapen.

[Reactie gewijzigd door Milanobrotchen op 26 juli 2024 16:48]

arnom @JonathanG1 december 2022 20:09
Dat is het aantal dagen die de missie in totaal duurde, van lancering tot splashdown.
Enkele reis naar en van de maan duurde ongeveer 3 dagen. Het verschil in missie lengte was hoelang ze op de maan zelf zijn gebleven.
Verwijderd @JonathanG2 december 2022 10:51
?
Apollo 11 deed er vrijwel exact 3 dagen over van baan om de aarde naar achterkant maan.
Edax @Milanobrotchen1 december 2022 16:36
Apollo 11 was 75 uur onderweg toen het achter de maan de burn startte om in een baan om de maan te komen. Zie gedetailleerde timeline:

https://history.nasa.gov/SP-4029/Apollo_11i_Timeline.htm
nielsvdbunt @Milanobrotchen1 december 2022 15:40
Volgens de huidige planning verlaat Orion zijn baan om de maan op 1 december, waarna de capsule op 11 december veilig moet landen in de Stille Oceaan.
Dit zeiden ze erover in het artikel van eind november
AuteurJayStout @Milanobrotchen1 december 2022 15:43
Deze informatie is toegevoegd aan het artikel. :)
Milanobrotchen @JayStout1 december 2022 15:43
Dankjewel :)
xiphoid @Milanobrotchen1 december 2022 15:51
Van aarde naar de maan in jaren 60 was 4 dagen ongeveer, herinner ik me.
Ocima @Milanobrotchen1 december 2022 16:07
3 dagen
dasiro @Milanobrotchen1 december 2022 16:46
dat hangt volledig van de missie, afstand, snelheid en payload af. Een dier wil je liever niet te lang in de ruimte laten hangen omdat het voedsel en zuurstof nodig heeft en je het liefst ook levend terug naar de aarde krijgt, terwijl een satteliet die in lunar-orbit moet komen of een (re)supply (toekomstmuziek) trager mag vliegen om launch-fuel te besparen.
Japs @dasiro2 december 2022 10:14
Daarbij had Apollo geen zonnepanelen, dus die waren qua energie volledig afhankelijk van wat ze bij launch aan accu's (en/of fuelcell brandstof) mee hadden. Ze hadden dus "haast" om de missie veilig af te ronden. Orion hoeft dus minder snel te vliegen naar de maan omdat die druk er niet is.
Universal Creations 1 december 2022 17:03
@JayStout
Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 268.563 mijl heeft afgelegd in de ruimte.
Dit ging ook al mis bij het vorige artikel hierover. De capsule heeft veel meer afgelegd dan 268.563 mijl! Dit is enkel de grootste afstand tot de aarde.

[Reactie gewijzigd door Universal Creations op 26 juli 2024 16:48]

Alxndr @Universal Creations1 december 2022 17:15
Tegen de tijd dat Orion weer terug op aarde is heeft ie naar mijn schatting zo'n 3 miljoen mijl afgelegd (25 dagen @ 5000 mijl/uur.)
batjes @Universal Creations2 december 2022 10:10
Klopt, de capsule heeft ondertussen al ruim 900 miljoen km afgelegd, zoals in het vorige artikel besproken werd. :Y)
multikoe
2 december 2022 06:57
Voor diegenen die op Twitter zitten: het loont de moeite om Nujoud Fahoum Merancy te volgen. Zij is "NASA Chief of Exploration Mission Planning" en ze legt in meerdere Twitter-draadjes zeer duidelijk en uitgebreid zaken uit rond Artemis I. Bijvoorbeeld deze laatste
Tomatoman 1 december 2022 19:39
Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 432210 km heeft afgelegd in de ruimte. Dat is volgens NASA de grootste afstand die een ruimtevaartuig, dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.
Dat snap ik niet. De afstand van de aarde tot de maan varieert van 363.000 tot 405.000 km. Aangezien er mensen op de maan zijn geweest en veilig zijn teruggekeerd naar aarde, zijn er meerdere capsules die minstens zo’n 800.000 km hebben afgelegd. Hoe kan de Orion-capsule dan de grootste afstand ooit hebben afgelegd voor een ruimtevaartuig dat mensen moet vervoeren?
arnom @Tomatoman1 december 2022 20:07
De grootste afstand tot de aarde in rechte lijn wordt eigenlijk bedoeld. Er is geen capsule waar mensen in kunnen op een grotere afstand van de aarde geweest. Verste is een lage baan om de maan, dus maximaal zo'n 406.000km (geen idee wat de echt afstand is). 432210km is dus meer dan 30.000km verder.
dvraemdo @arnom5 december 2022 11:08
Daar is nog wel wat onduidelijkheid over, vermoedelijk is de ascent stage van LM Snoopy van Apollo 10 nog steeds 'het verste ruimtetuig voor menselijk verblijf ontworpen'.

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