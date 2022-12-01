Orion-capsule begint vanavond aan terugreis naar de aarde

NASA laat de Orion-capsule vanavond aan zijn terugreis naar de aarde beginnen. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie zal de motoren van het ruimtevaartuig om 22.53 uur starten, zodat Orion uit zijn baan rond de maan komt en aan zijn traject richting de blauwe planeet begint.

Voordat het zover is, heeft NASA naar eigen zeggen nog enkele tests uitgevoerd met zes stuwraketten die mede ontwikkeld zijn door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. De stuwraketten hebben 95 seconden lang kunnen branden in plaats van de gebruikelijke duur van meestal 17 seconden of minder. Via deze tests zou NASA over nieuwe informatie beschikken over de karakteristieken van de stuwraketten.

Tijdens de terugreis naar de aarde zullen er ook nog enkele tests plaatsvinden. NASA wil bijvoorbeeld nagaan welke invloed het openen en sluiten van een bepaalde klep heeft op sommige delen van het ruimtevaartuig en of het vaartuig op een nauwere vrije koers kan blijven zweven.

De NASA Orion-capsule is op woensdag 16 november na een lange vertraging gelanceerd met de SLS-raket, als onderdeel van de Artemis I-missie. De capsule moet op 11 december veilig landen in de Stille Oceaan, na een missie die ruim 25 dagen heeft geduurd. Deze ruimtemissie is bedoeld om verschillende aspecten van Orion te testen in de diepe ruimte, voordat de capsule gebruikt zal worden om voor het eerst in decennia astronauten naar de maan te brengen. Dat moet gebeuren met de Artemis III-missie, die op de planning staat voor 2025. Eind november maakte NASA bekend dat Orion in een baan rondom de maan was terechtgekomen. Enkele dagen later werd bekend dat de capsule sinds de lancering meer dan 432.210 km heeft afgelegd in de ruimte. Dat is volgens NASA de grootste afstand die een ruimtevaartuig, dat mensen moet vervoeren, ooit heeft bereikt.

Update, 15.40 uur: Er ontbrak informatie over de einddatum van de missie. Deze info is toegevoegd aan het artikel.