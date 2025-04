Telenet stopt over twee jaar met 3G

De Belgische provider Telenet/BASE stopt over twee jaar met het aanbieden van 3G. Dat heeft de provider bekendgemaakt. Apparaten die geen 4G of 5G ondersteunen, kunnen minimaal tot 2027 terugvallen op 2G.

Het uitschakelen van 3G is nodig om 4G en 5G sneller en stabieler te maken, claimt Telenet. De provider gaat de frequenties waarop 3G nu nog werkt vanaf die tijd inzetten voor de nieuwere netwerktechnieken. Volgens de provider maakt 1 procent van de apparaten op het netwerk gebruik van 3G.

Volgens Telenet blijft 2G bruikbaar tot in elk geval 2027. Het is onbekend wat er daarna gebeurt. Het uitschakelen van 2G en 3G is problematisch, omdat bellen via 4G nog onvoldoende ontwikkeld is om te garanderen dat iedereen altijd 112 kan bellen. Bovendien leunen veel auto's ook op 2G of 3G voor het verplichte eCall.

Het uitschakelen van 3G gebeurt bij veel meer providers wereldwijd. In België zal Orange dat naar verwachting ook gaan doen tegen 2025. Proximus heeft daar nog niets over gezegd. In Nederland heeft alleen T-Mobile nog 3G, KPN en Vodafone zijn ermee gestopt.