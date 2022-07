Iedere nieuwe auto die nu van de fabrieksband afrolt, krijgt eCall. Dit systeem zorgt ervoor dat als je een ongeluk krijgt of de alarmknop indrukt, de alarmcentrale meteen wordt gebeld en er bepaalde informatie over het ongeluk wordt meegestuurd. Het idee is dat de responstijd bij een ongeluk zo wordt verkleind en dat hulpdiensten bovendien meer weten over wat ze bij een ongeluk kunnen verwachten. Het is een levensreddende techniek, maar mogelijk werkt het systeem over een paar jaar voor miljoenen auto's niet meer.

Dat heeft alles te maken met 2G en 3G. Autofabrikanten gebruiken deze mobiele netwerken om de eCall-meldingen naar de 112-centrale te kunnen sturen. Daarvoor gebruiken ze dezelfde 2G- en 3G-netwerken als bijvoorbeeld telefoons gebruiken; in Nederland zijn dat de netwerken van KPN, T-Mobile en Vodafone.