Nieuwe auto's worden vanaf 2022 uitgerust met gegevensrecorders voor incidenten, ofwel edr 's. Deze staan in de volksmond bekend als 'zwarte dozen voor auto's' en verzamelen allerlei data over een auto bij een ongeluk, zoals de snelheid, of er airbags zijn afgegaan en welke veiligheidssystemen er waren ingeschakeld. In dit artikel leggen we uit om wat voor data het precies gaat, waarom de data verzameld wordt en wat we al weten over wie er straks bij kan.

Wie weleens een aflevering van Air Crash Investigation heeft gezien, weet wat er belangrijk is bij het onderzoeken van een vliegtuigcrash: de zwarte dozen van het betreffende vliegtuig. Vliegtuigen hebben er twee; de cockpitvoice-recorder en de flightdata-recorder. Dankzij die eerste doos zijn de gesprekken binnen de cockpit terug te horen. In de tweede doos wordt allerlei data over een vliegtuig opgeslagen: wat deden de motoren, hoe stonden de vleugels, welke informatie kregen de piloten, enzovoort.