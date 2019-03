Zwarte doos en 'snelheidsassistent' zijn per mei 2022 verplicht in auto's in EU

De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn overeengekomen dat elke nieuwe auto die in vanaf mei 2022 wordt verkocht een serie van verplichte veiligheidsmaatregelen moet hebben, waaronder een 'intelligente snelheidsassistent' en een zwarte doos. Het akkoord tussen de twee wetgevende EU-organen betekent dat er bijna dertig verschillende functies of systemen verplicht worden in nieuwe auto's. De meerderheid daarvan zal per mei 2022 al verplicht zijn voor nieuwe modellen die nog niet zijn ontworpen; vanaf 2024 geldt de verplichting voor bestaande modellen. De regels gelden zowel voor auto's, busjes, vrachtwagens en bussen Volgens de rapporteur van het Europees Parlement, Róża Thun, gaat de nieuwe wetgeving ertoe leiden dat er in de komende jaren duizenden verkeersdoden bespaard blijven. In 2017 vielen er op wegen van alle EU-lidstaten gezamenlijk 25.300 doden en raakten 135.000 mensen zwaargewond. De EU-wetgever wil dat de nieuwe veiligheidssystemen voor auto's deze cijfers omlaag brengen. Daarbij wordt onder meer de 'intelligente snelheidsassistent' genoemd, een systeem dat volgens schattingen kan leiden tot een daling van het aantal verkeersdoden met 20 procent. Volgens Thun geeft dit systeem feedback, gebaseerd op kaartinformatie en verkeersborden feedback, aan de chauffeur. Dat zou alleen gebeuren als de snelheidslimiet wordt overtreden. Daarnaast gaat het om maatregelen en systemen zoals een geautomatiseerde noodremfunctie, een waarschuwingssysteem als de rijder afgeleid is, een systeem dat waarschuwt om de rijbaan aan te houden, een achteruitrijcamera- of -sensorsysteem, een anti-alcoholsysteem en een noodstopsignaal. Ook worden event data recorders verplicht, die informatie opslaan van een paar seconden voor een crash. De nieuwe regels in de vorm van een verordening zijn overeengekomen door de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad, maar ze moeten nog door de lidstaten en een EU-parlementscommissie worden goedgekeurd. Vervolgens moeten de regels groen licht krijgen van het gehele parlement en de Raad van Ministers. Linkedin Google+